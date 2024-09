Zbigniew Maćków idzie w deweloperkę. Robi się GĘSTO

Pamiętam te czasy jako okres łez, potu i krwi. Pracowałem wtedy na okrągło – mój rekord to 43 godziny ciągiem. Nie wstawaliśmy od desek. Raz zdarzyło się, że kolega, który siedział obok (bo rysowaliśmy konkurs w sześciu), zalał się krwią. Miał krwotok z nosa. Odciągnęliśmy go na bok i wróciliśmy do pracy, bo nie było czasu na przerwy. Pamiętam też taką scenę, że kiedy wszedł Red Bull do Polski i gdzieś widziałem reklamę, że to doda skrzydeł, to zamiast kawy kupiłem zgrzewkę Red Bulla i w czasie nocnego rysowania konkursu we dwójkę z kolegą wypiliśmy całą zgrzewkę tego Red Bulla, to było tam ze 20 puszek. W efekcie wylądowałem na SORze" – opowiada architekt.