Sędziowie przenieśli się ze starego pałacu do nowoczesnego obiektu

To była wzorcowa realizacja - twierdzi wykonawca - Duna Polska S.A. (wcześniej Mota-Engil Central Europe S.A). Niemal cztery miesiące przed terminem oddano do użytku nowoczesną siedzibę Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

Wcześniej sosnowiecki Sąd Rejonowy mieścił się w zabytkowym i wymagającym ciągłych remontów pałacu Schoena. To obiekt bardzo piękny, lecz niespełniający dziś wymagań dla budynków użyteczności publicznej. Obiekt był w bardzo złym stanie technicznym. Jego remont będzie kosztował bardzo dużo i musi się odbywać pod nadzorem konserwatora zabytków.

Zdecydowano się więc na budowę zupełnie nowego obiektu, w którym sędziowie z Sosnowca znajdą o wiele lepsze i przystające do XXI wieku warunki pracy.

Budowa Sądu Rejonowego w Sosnowcu

Budowa rozpoczęła się w 2023 roku. Budynek Sądu zaprojektował wrocławski oddział niemieckiego biura Heinle, Wischer und Partner Architekci.

Wykonawcą nowego gmachu została firma Mota-Engil Central Europe, która w lutym 2023 roku przejęła plac budowy W międzyczasie zmieniła się nazwa firmy na Duna Polska S.A.

Budowa miała trwać 33 miesiące. Skończyła się po 29.

– Budowę nowoczesnej siedziby Sądu Rejonowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną udało się zakończyć po 29 miesiącach prac, niemal cztery miesiące przed planowanym terminem. Przez cały ten czas utrzymane zostały wzorowe standardy BHP, na budowie nie odnotowano żadnego wypadku, a realizacja została wyróżniona przez Państwową Inspekcję Pracy – mówi Lucjan Trela, dyrektor produkcji Duna Polska.

9 sal rozpraw, w tym jedna kuloodporna i wszędzie XXI wiek

Nowoczesny budynek Sądu Rejonowego w Sosnowcu to kwintesencja tego, czego od tego typu placówki oczekują zarówno petenci, jak i pracownicy sądu.

Nowy budynek Sądu Rejonowego w Sosnowcu zaprojektowano na planie prostokąta z wewnętrznym niezadaszonym patio. Ma jedną kondygnację podziemną oraz w zależności od jego części trzy lub cztery kondygnacje naziemne.

Główne wejście oraz reprezentacyjny plac wejściowy powstał od strony ul. Kombajnistów.Powierzchnia całkowita budynku to 8 796 metrów kwadratowych.Powierzchnia zamknięta netto stanowi natomiast około 6 884 metrów kwadratowych. Przy obiekcie znajdzie się 169 miejsc postojowych, w tym 17 miejsc dla niepełnosprawnych.

– Nowy gmach Sądu Rejonowego w Sosnowcu to dziewięć sal rozpraw, w tym jedna z pomieszczeniem wygrodzonym ścianą kuloodporną, pokój przesłuchań, sala konferencyjna, trzy archiwa zakładowe, magazyn dowodów rzeczowych, pomieszczenie do przechowywania akt bieżących oraz cztery pomieszczenia dla zatrzymanych. Budynek wyposażono w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, wentylacji i zarządzania energią, a jego konstrukcja została zaprojektowana z myślą o wysokiej trwałości i efektywności eksploatacyjnej. Całość uzupełniają liczne przestrzenie biurowe, gospodarcze i techniczne, tworząc nowoczesne, funkcjonalne zaplecze dla pracy sądu - dodaje Lucjan Trela.

Budowa obiektu kosztowała około 100 mln złotych. Jego funkcjonalność doceniają sami sędziowie.

- Wszystko jest tu na miejscu, tak jak powinno być, to bardzo funkcjonalny budynek - mówi sędzia Grzegorz Gałczyński, rzecznik Sądu Okręgowego w Sosnowcu.

Nowy sąd stanął koło nowego budynku policji, prokuratury i pogotowia

Nowy obiekt stoi już przy ulicy Kombajnistów w Sosnowcu. Pracownicy już zaczęli tu pracę. Jego lokalizacja nie jest przypadkowa. To miejsce, gdzie w sąsiedztwie wybudowano w ostatnich latach nowe siedziby Prokuratury Rejonowej, Komendy Miejskiej Policji oraz niedawno otwartej nowej i nowoczesnej siedziby Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu. Budynek pogotowia stoi naprzeciwko nowej siedziby Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

Zobacz zdjęcia z budowy nowej siedziby Sądu Rejonowego w Sosnowcu