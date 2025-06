Nowy plac miejski powstał "na niby", w ramach testu. Pomalowali asfalt na zielono i postawili tymczasowe donice

Na Placu Powstańców w Lesznie pojawiła się aranżacja, która ma pomóc w określeniu kierunku przyszłej przebudowy. Miasto, we współpracy z architektami z pracowni GRID, postawiło na prototypowanie przestrzeni – zamiast odgórnie narzucać rozwiązania, zaproszono mieszkańców do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie: czego naprawdę potrzebuje Leszno? Jak pokazują doświadczenia z innych miast, brak takiego dialogu często prowadzi do nietrafionych i szybko dezaktualizujących się rozwiązań.