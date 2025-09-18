Spis treści
Budują nowy, pięciogwiazdkowy hotel przy plaży w Kołobrzegu
Nowy, i trzeba przyznać że ogromny hotel Mearl stanął tuż przy wspaniałej plaży w Kołobrzegu. Jest oddalony od molo w tym mieście o nieco ponad 3 kilometry. Od plaży dzieli go może 20 metrów. Obok niego stoją też inne pięciogwiazdkowe obiekty - Hotel Marine Zdrojova oraz Diune. Nowy hotel świetnie widać z plaży. Oddziela go od niej jedynie pasaż ze ścieżką rowerową i piaszczysta wydma.
Stan surowy zamknięty. Naturalne materiały, elegancja i minimalizm
Nowy obiekt powstaje według projektu pracowni KM Rubaszkiewicz. Projektant postawił na naturalne materiały i elegancką, minimalistyczną architekturę. Zarówno pokoje, jak i przestrzenie wspólne hotelu wykończone będą z zastosowaniem rozmaitych gatunków drewna i umeblowane sprzętami najbardziej uznanych producentów. Kluczowe powierzchnie obiektu zostaną też wypełnione żywą roślinnością i będą doświetlone dużą ilością naturalnego światła.
Obecnie obiekt jest w stanie surowym zamkniętym. Na zewnątrz trwają jeszcze prace związane z jego elewacją. Wewnątrz także sporo się dzieje.
Trwają prace wykończeniowe wewnątrz obiektu – powiedział nam Michał Porecki z N42 Group, odpowiedzialny za kontakt z mediami.
Hotel Mearl w Kołobrzegu: luksus z naciskiem na strefę premium
To będzie kolejne luksusowe miejsce przy plaży w Polsce. W Kołobrzegu, w miejscu dawnego ośrodka wczasowego Proton powstaje nowoczesny, pięciogwiazdkowy hotel. Ma być oazą luksusu, przyciągającą zamożnych klientów. Przewidziano tu dla nich specjalne atrakcje. Oprócz basenu i SPA w hotelu znajdą się dodatkowe atrakcje dla klientów premium na przykład - klub nocny, strefa VIP, sala kinowa, winiarnia oraz, dość nietypowa - palarnia cygar!
W lobby znajdzie się również luksusowy butik, oferujący wyselekcjonowaną odzież i dodatki z kolekcji najbardziej renomowanych projektantów. W Hotelu Mearl powstanie również strefa konferencyjna z przestronną dzieloną salą, która pomieścić może nawet 400 osób oraz mniejszymi salkami do bardziej kameralnych spotkań.
Mearl zastąpi dawny ośrodek wczasowy Proton
Hotel Mearl (we wcześniejszych koncepcjach funkcjonujący pod nazwą Hotel Woźniak Resort & Spa) powstaje w Kołobrzegu przy ulicy Sułkowskiego, tuż przy samej plaży, w miejscu dawnego ośrodka wczasowego „Proton”.
Będzie liczył w sumie 369 pokoi, w tym 18 o standardzie apartamentowym. Goście będą mieli do swojej dyspozycji dwie restauracje (w tym autorska a’la carte), lobby bar oraz położony na najwyższej kondygnacji skybar, z którego będzie się rozciągać spektakularna panorama Bałtyku.
Tak będzie wyglądał hotel Mearl w Kołobrzegu po ukończeniu - wizualizacje
Co ma ferma drobiu do hotelu?
Inwestorem jest firma Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o., największy w Europie producent jaj. Operatorem hotelu będzie spółka Mearl sp. z o.o. Generalnym wykonawcą obiektu jest firma WMpro.
Przystępując do realizacji Hotelu Mearl, chcieliśmy zaproponować klientom coś absolutnie unikalnego, doświadczenie, które odpowie na preferencje i potrzeby nawet najbardziej wymagających gości, zarówno z kraju, jak i zza granicy. Chcemy, by był to absolutnie najlepszy hotel w Polsce pod względem jakości obsługi – mówi Zbigniew Woźniak, inwestor.