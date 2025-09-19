Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nad Bałtykiem sporo się dzieje, m.in. właśnie otwarto luksusowy hotel Shellter. Nowy, ogromny obiekt powstaje też przy plaży w Międzyzdrojach. To The Sea Resort. Ale też są hotele, które mają trudności. Jak na przykład gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie. Podobnie jest w tym przypadku. Chodzi o obiekt w Kołobrzegu.

5-gwiazdkowy hotel w Kołobrzegu - Baltic Wave

Luksusowy5-gwiazdkowy hotel Baltic Wave z 468 apartamentami i basenem infinity edge stoi w Kołobrzegu. Budowa zaczęła się przed pandemią, w roku 2019 - pod marką Crowne Plaza. Hotel zaplanowano w systemie condo - apartamentów hotelowych z wynajmem bezobsługowym. Ale powstaje, powstaje i powstać nie może. Jest około 200 metrów od morza i jest naprawdę ogromny.

W hotelu zaplanowano:

14 kondygnacji

blisko 50 m wysokości

468 apartamentów o powierzchni od 29 do 130 m kw.

balkony lub tarasy do 80 m kw.

luksusową strefę spa & wellness,

basen panoramicznym z widokiem na morze

przestrzeń konferencyjną dla 500 osób.

Czy hotel pod szyldem Crowne Plaza jest skończony?

Niestety, choć mamy rok 2025, hotel nadal nie jest gotowy. I wygląda na to, że nieprędko będzie. Spółka wpadła w kłopoty finansowe i wstrzymała inwestycję, choć sprzedało się ok. 200 z 468 pokoi. W styczniu tego roku sprawa trafiła do sądu.

Do Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Warszawie wpłynął wniosek o otwarciu postępowania sanacyjnego spółki Baltic Wave. Suma zobowiązań dłużnika ma przekraczać 112 mln zł - informował hotelarz.pl

Postępowanie sanacyjne

- Planowany proces sanacji będzie trwał co najmniej kilka kwartałów. W tym czasie chcemy doprowadzić do pełnego uzdrowienia sytuacji w spółce w oparciu o precyzyjny plan naprawczy. Pozwoli to na nawiązanie współpracy z nowym inwestorem strategicznym, a następnie możliwie szybkie osiągnięcie kolejnych etapów budowy. Nasz cel pozostaje niezmienny: uratować spółkę i obiekt, tak aby wszyscy klienci mogli otrzymać obiecane w umowie apartamenty w światowej klasy hotelu - poinformowali przedstawiciele Grupy Antczak.

Czy teraz wiadomo coś więcej w tej sprawie? Owszem.

Oto pełna treść obwieszczenia sądu z 25 marca (Obwieszczenie postanowienia o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego / tymczasowego zarządcy):

"Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 24 marca 2025 roku wydanym w sprawie o otwarcie postępowania sanacyjnego dłużnika, którym jest BALTIC WAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000740615) prowadzonej pod sygn. akt WA1M/GR/8/2025, postanowił: na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne zabezpieczyć majątek dłużnika, którym jest BALTIC WAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kaliszu przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, którego funkcję będzie pełnić: Mikołaj Lenart (numer licencji 1043)".

Przypomnijmy. Jak opisywał portal hotelarz.pl, w 2021 roku pakiet kontrolny spółki Baltic Wave Sp. z o.o., odpowiadającej za realizację inwestycji, został przejęty przez MA Investment Sp. z o.o., której prezesem jest Marcin Antczak.

- Finansowanie transakcji zostało pozyskane poprzez emisję obligacji we współpracy z firmą doradczą Upper FinanceInvestment. Dalsze prace budowlane będą prowadzone przez FB Antczak, pełniącą od lipca funkcję generalnego wykonawcy. Projekt jest realizowany w formule apartamentów hotelowych z wynajmem bezobsługowym. Za sprzedaż apartamentów i marketing całej inwestycji odpowiada firma Vacation Investments - czytamy w ich materiale.

FB Antczak to firma, która działa w sektorze biurowo-hotelowo-gastronomicznym. To do nich należy Garden Plaza w Warszawie, Calisia One i hotel Hampton by Hilton w Kaliszu oraz SQ Business Center we Wrocławiu.

