Nowy hotel przy plaży w Rogowie

To nowy imponujący obiekt, jaki pojawił się przy malowniczej plaży w Rogowie, miejscowości na Zachodnim Pomorzu, między Mrzeżynem i Dżwirzynem. Do Kołobrzegu jest stąd około 15 kilometrów. Obiekt ma sześć naziemnych kondygnacji i bezpośredni dostęp do morza. Ale to nie wszystko, bo po dosłownie drugiej stronie drogi, kilkaset metrów od hotelu znajduje się jezioro Resko Przymorskie.

Hotel Shellter zaprojektowany przez Głębowski Studio

Inwestycja powstała do projektu pracowni architektonicznej Głębowski Studio z Warszawy. To znana w Warszawie pracownia. Jej właściciel, Tomasz Głębowski współtworzył wiele znanych obiektów m.in., Dworzec Warszawa Zachodnia, Galerię Warmińską w Olsztynie, Galerię Młociny czy budynek Plac Unii w Warszawie.

Tomasz Głębowski mówi o swoim projekcie, że wpisuje się on w naturalne ukształtowanie terenu, podkreślając jego walory i oferując użytkownikom poczucie komfortu oraz bliskości przyrody.Cały kompleks składa się z budynku hotelowego oraz budynków apartamentowych. Wszystkie obiekty są wpisane w istniejące ukształtowanie terenu i rozmieszczone w sposób zapewniający jak największą prywatność i komfort ich użytkowników.

Jak wygląda Hotel Shellter Resort&Spa?

Nowy hotel będzie miał 226 pokoi, dwie restauracje i dwa bary. Znalazły się tu również baseny zewnętrzne i wewnętrzne, strefa spa & wellness, strefa sportowo-rekreacyjna, squash, ścianka wspinaczkowa, strefa rozrywki i zabaw oraz restauracje i kawiarnie. Na terenie całego kompleksu powstały ścieżki spacerowe oraz bulwar wzdłuż wydm.

Jak podkreśla, architekt, bryła obiektu hotelowego rozbita jest na 3 elementy poprzez zielone dziedzińce. Dzięki temu nadmorskie otoczenie wnika swobodnie do wnętrza i nadaje niepowtarzalnego charakteru. Zawieszone w przestrzeni kładki w szklanym łączniku dodatkowo pozwalają użytkownikom zobaczyć i odczuć naturalną przestrzeń znajdująca się w około (morze, wydmy, jezioro, las). Wnętrza obiektu hotelowego zostały zaprojektowane tak aby odzwierciedlić kolory natury oraz harmonizować z otoczeniem. Kolorystyka wykończenia nawiązuje do elementów takich jak sosny, trawy, wydmy.

Zestawienie nowoczesnych materiałów z prostymi formami i naturalnymi kształtami łączy elegancję ze spokojem i przyrodą. Poprzez duże przeszklenia zieleń niemalże wchodzi do przestronnych wnętrz, zdaje się być na wyciągnięcie ręki - wszystko po to, by wypoczywający mogli cały czas obcować z naturą.

Kiedy otwarcie pięciogwiazdkowego hotelu w Rogowie?

Zapytaliśmy o to przedstawicieli tego obiektu.

Oficjalna data otwarcia Hotelu Shellter***** Resort& SPA została ustalona na 9 kwietnia 2025 roku - powiedziała nam Anna Okrajek, odpowiedzialna za Pre-opening, sprzedaż i działania PR Hotelu Shellter.

Zobacz galerię zdjęć nowego hotelu w Rogowie

