„ŻYCIE W ARCHITEKTURZE” o granicach otwartości architektury. Debata Architektury-murator Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Odbudowa domków fińskich na Polu Mokotowskim trwa

Opóźniony o ponad rok remont Pola Mokotowskiego w Warszawie zakończył się 12 grudnia 2023 r. Choć zakres przeprowadzonych prac był znacznie mniejszy, niż zakładała pierwotna koncepcja przygotowana przez pracownię WXCA, i tak zrobiono sporo. Największe zmiany przeszły okolice stawu głównego, który został rozbetonowany i zyskał nowe pomosty oraz ławki. W całym parku pojawiły się nowe ścieżki, mostki oraz dodatkowe nasadzenia zieleni.

W ramach inwestycji miała też nastąpić odbudowa dwóch domków fińskich, które niegdyś tu stały. Niestety, szybko pojawiły się problemy. Domki fińskie od 2022 r. wciąż są oficjalnie w remoncie, gdyż okazało się, że ich stan jest bardzo zły i konieczne są rozbiórka oraz odbudowa z prefabrykatów (pod okiem konserwatora zabytków). Co gorsza, w lipcu 2024 r. Zarząd Zieleni rozwiązał umowę z wykonawcą z uwagi na niespełnienie warunków umowy. Miasto nie złożyło jednak broni i w 2025 r. udało się wyłonić nowego wykonawcę – firmę Grupa AMB Budownictwo. Inwestycja za 2,3 mln zł ma się zakończyć jeszcze w tym roku.

Zobacz galerię i czytaj dalej: Remont Pola Mokotowskiego zakończony. Zobacz nowy staw i inne zmiany

Nie tylko Jazdów. W domku na Polu Mokotowskim mieszkał Ryszard Kapuściński

Przypomnijmy, że tak zwane domki fińskie w Warszawie to zbudowane po wojnie drewniane parterowe budynki, przeznaczone na mieszkania dla pracowników Biura Odbudowy Stolicy i innych osób. Był to dar dla Warszawy od ZSRR. Każdy z nich miał ok. 70 m² powierzchni i był przeznaczony dla dwóch rodzin. Większość domków fińskich z czasem rozebrano, ale przetrwały one m.in. na osiedlu Jazdów w Warszawie, a także na Polu Mokotowskim. Tych drugich było aż 170, jednak po latach pozostały tylko dwa.

Co ciekawe, w jednym z domków na Polu Mokotowskim zamieszkiwał w młodości Ryszard Kapuściński. Słynny reportażysta żył tu z rodzicami i siostrą do początku lat 50. XX w. – najpierw jako uczeń, a później jako student. Po latach ów pierwszy warszawskim dom Kapuścińskiego wpisano do gminnej ewidencji zabytków (co jednak nie pomogło w uchronieniu ich przed niszczeniem). Dziś pisarza upamiętnia ścieżka jego imienia w parku, przy której znalazły się m.in. cytaty z jego tekstów.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Odbudowa domków fińskich na Polu Mokotowskim

– Remont dwóch domków fińskich na Polu Mokotowskim rozpoczął się na przełomie lutego i marca 2022 roku. Prace prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków. Od początku zakładaliśmy opcję wykorzystania części materiałów, które podczas rozbiórki zostaną sklasyfikowane jako nadające się do ponownego zastosowania. Niestety, po wykonaniu rozbiórki domków fińskich okazało się, że nie nadają się do ponownego wykorzystania – informowała w ubiegłym roku Karolina Kwiecień-Łukaszewska, rzeczniczka prasowa ZZM. – Część najlepiej zachowanych elementów zostanie przekazana do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, które być może wykorzysta te elementy jako część ekspozycji. Ponadto podczas odkrywki fundamentów, okazało się, że są one w bardzo złym stanie i musimy wykonać dodatkowe prace, aby je wzmocnić i postawić na nich domki – niestety wpłynęło to również na przesuniecie w czasie terminu wykonania remontu.

Po odbudowie drewniane budynki – a przynajmniej jeden z nich – pełnić mają funkcje kulturalne. Poza tym niewiele o ich przyszłości wiadomo.

Sprawdź też: Powstaje park nad Południową Obwodnicą Warszawy

– Jeden z domków przed laty zamieszkiwał Ryszard Kapuściński, dlatego w planach jest by jeden z domków stał się centrum reportażu. Animacją i ofertą kulturalna tego miejsca zajmie się inna jednostka – Biuro Kultury – podaje Kwiecień-Łukaszewska.

i Autor: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy/ Materiały prasowe Wizualizacja Pola Mokotowskiego w Warszawie po odbudowie domków fińskich.