Biuro Roberta Koniecznego. 100 metrów na szóstym piętrze

Jak wyobrażacie sobie pracownie znanych architektów? Dizajnerskie fotele, dużo światła, drogi ekspres do kawy, no i wszędzie makiety budowli? No właśnie. Czy naprawdę tak pracują? Zapraszam do pracowni Roberta Koniecznego, słynnego architekta. Tego, który zaprojektował galerię Plato w Ostrawie w starej rzeźni i mieszka w Arce - domu na zboczu góry. Jego pracownia mieści się w centrum Katowic. Na szóstym piętrze budynku, który Konieczny sam zaprojektował. KWK Promes wygrał nasz Ranking najbardziej wpływowych pracowni architektonicznych w Polsce.

Budynku, który - choć budowany z mocnymi ograniczeniami budżetowymi - bardzo wyróżnia się z otoczenia. Jest bowiem czarny i ma wystające balkony. To Unikato. KWK Promes, pracownia, którą założył Robert Konieczny, zajmuje tu od 2019 roku 100 metrów kwadratowych. Plus sześć balkonów z widokiem na zachód, północ i wschód. Na szóstym, ostatnim piętrze, są w sumie trzy lokale, choć zaplanowano cztery. Pracownia zajmuje jednak dwa. Klatka schodowa jest minimalistyczna, wyłożona betonowymi taflami. Najniższy pas elewacji też jest stalowy - kryje m.in. wjazd do garażu.

Wcześniej architekt pracował też na 100 metrach, ale w stuletniej kamienicy przy ulicy Rymera.

i Autor: Dorota Niećko Robert Konieczny przed swoją pracownią

Unikato, czarny budynek w centrum Katowic

Unikato to słynny już w architektonicznym świecie czarny budynek z charakterystycznymi balkonami na rogu ulic Kominka i Raciborskiej w Katowicach. To plomba. Jego czarną elewację wzorowano na stojącym obok, poszarzałym od smogu budynku. Konieczny założył bowiem, że nowy budynek i tak pociemnieje od smogu. I lepiej tak go zaprojektować, by od razu był "brudny". Dlatego zanim wybrano kolor elewacji Unikato, z elewacji sąsiedniego budynku, tego, który już pociemniał, zeskrobano trochę farby wymieszanej z brudem. I taki właśnie kolor jest na Unikato.

Budynek powstał naprawdę tanio. Na dodatek banki nie chciały finansować tej inwestycji, bo w nią nie wierzyły. Budynek okazał się sukcesem, mieszkania sprzedały się na pniu. Założeniem inwestora było, aby metr kwadratowy nie kosztował tu w budowie więcej niż 3 tys. zł. Dlatego np. okna są białe i plastikowe.

- Bałem się, że będą wadą tego projektu - przyznał Robert Konieczny. - Okazały się jego atutem.

Metr w gotowych mieszkaniach sprzedawano po 5 tys. zł. A dziś metr w jednym z mieszkań, wystawionym tu na sprzedaż kosztuje... 12 tys. zł.

Z okna swojej pracowni architekci KWK promes mają widok na niemal wszystkie wysokościowce i kompleksy biurowe, jakie powstają w centrum Katowic. Widać Global Office Park, Tiramisu projektu Medusa Group, osiedle Tysiąclecia.

Dom po drodze, projekt Koniecznego

Makiety i widok na Katowice

Jak wyglądają wnętrza, w których pracuje słynny na całym świecie architekt z Katowic? Przy Rymera biuro KWK Promes miało do dyspozycji mieszkanie drugim piętrze w samym centrum moderny. Parkiet na podłodze, mnóstwo korytarzyków, przejść, zakamarków, ciasnych pomieszczeń. Tak tu było. Przy Koszarowej w Unikato powierzchnia jest podobna, ale jest tu o wiele jaśniej. Białe ściany, niewiele wydzielonych pomieszczeń, brak ostrych kątów. Konieczny ma tu też swoje osobiste biuro (widok - na zachód), a w nim na parapecie ustawione wszystkie najważniejsze nagrody, jakie zdobył,, ale i tak najczęściej można go spotkać w częściach wspólnych tam, gdzie pracują architekci. Jeśli zaś mieliście przekonanie, że w pracowni architekta wszędzie piętrzą się makiety - to tak. Tak dokładnie jest w KWK Promes Koniecznego. Makiety domów i osiedli, zrealizowanych i tych, które pozostały w sferze planów, stoją na parapetach, krzesłach, pod ścianami.