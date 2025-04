Spis treści

Dom o powierzchni 240 metrów

Dom Wuzetka Kraków Autorzy: Pracownia Projektowa Superhelix, architekt Bartłomiej Drabik Projekt wnętrz: MUS Architects Projekt konstrukcji: Marcin Matoga – Konstrukcje Budowlane Instalacje sanitarne: Project Extreme Maciej Król Instalacje elektryczne: Tomasz Zagata Powierzchnia: 240 m² Realizacja: 2022

Dom Wuzetka w Krakowie pracowni Superhelix

Pracownia Superhelix znana jest z nietypowych projektów domów jedno- i wielorodzinnych, by wymienić tylko Domy ze Skrzelami, Dom Trójniak, Dom z Żaglami Solarnymi czy Dom za Dachem. Ich ostatnia realizacja to Dom Wuzetka w Krakowie: miejska willa o powierzchni 240 m². Choć inwestor planował rozłożysty obiekt z płaskim dachem i dużymi przeszkleniami, obowiązujące warunki zabudowy i powierzchnia działki uniemożliwiały taką realizację.

Działka tylko w małym fragmencie nadawała się do zabudowy i aby zmieścić wszystkie założenia funkcjonalne trzeba było budować w górę – opowiada architekt Bartłomiej Drabik, prowadzący biuro Superhelix. I dodaje: Powstały aż trzy kondygnacje. Nie było mowy o rozłożystej, parterowej bryle. Do tego warunki zabudowy wymuszały zaprojektowanie dachu skośnego. W celu optycznego rozbicia wysokiej bryły, budynek został podzielony na warstwy: corten – tynk – corten. Podobnie jak w popularnym ciastku: biszkopt – krem – biszkopt. Stąd nazwa: Dom Wuzetka.

Większa część budynku jest przykryta tarasami

Aby jeszcze bardziej zdynamizować bryłę, projektant zaproponował ukośną ramę, która służy jako wsparcie zadaszenia.

- Większa część budynku jest przykryta tarasami, schodzącymi aż do parteru. To pozwoliło na zminimalizowanie powierzchni dachu skośnego. Ostatnia kondygnacja została przesunięta w skrajną część domu, dzięki czemu stopniowo zwiększa on swoją wysokość i od wejścia głównego powoli ujawnia swoje rozmiary – tłumaczy Drabik.

Technologia mieszana. Konstrukcja żelbetowa i drewniany szkielet

Dom Wuzetka wzniesiono w mieszanej technologii. Pierwsze dwie kondygnacje to konstrukcja żelbetowa i murowana, ale poddasze zostało wykonane z drewnianego szkieletu. Funkcjonalnie budynek składa się z trzech części: strefy techniczno-garażowej, dziennej oraz nocnej. Na parterze znajduje się garaż, pokój dzienny, gościnny oraz łazienka, na kolejnym poziomie sypialnie i łazienki, a na poddaszu kolejny pokój gościnny, gabinet oraz część rekreacyjna.