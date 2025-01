– Ratusz zmienił w sposób istotny wygląd strzelińskiego Rynku, na którym przez wiele lat królował kikut wieży dawnego ratusza, a przez ostatnie lata stała sama odbudowana wieża ratuszowa. Przeniesienie siedziby władz miasta do centrum niewątpliwie ożywiło sam Rynek, a także przywróciło serce miastu. Odbudowany ratusz, jak i rewitalizacja części pierzei bez wątpienia dały asumpt do prawdziwej rewitalizacji całego Rynku – oczywiście będzie to proces długotrwały i kosztowny, ale przykład odbudowanego ratusza jest nieoceniony, za co władzom miasta należą się bardzo duże podziękowania i gratulacje za tak śmiałą i wyczekiwaną decyzję – podsumowuje prezes zarządu spółki Strzeliński Ratusz.