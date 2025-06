Nagrody SARP

Siedziba firmy, która zajmuje się dystrybucją specjalistycznych rur, też jest z rur. Bo miała powstać tanio

Budynek Gambit Roberta Koniecznego i KWK Promes to realizacja, która zdobyła właśnie wyróżnienie SARP. Założenie: miała powstać tanio. Stoi w Gliwicach w woj. śląskim. To biuro i magazyn. Przypomina stos rur, a z profilu jest "niczym starożytny egipski grobowiec" - jak opisał go znany magazyn architektoniczny Wallpaper. - Firma zajmująca się dystrybucją specjalistycznych rur Gambit zleciła nam projekt budynku biurowo-magazynowego, który miał być jej wizytówką - mówi architekt. Jak wyszło? Zobaczcie zdjęcia i czytajcie, co to za projekt.