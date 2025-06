Co cenią architekci i architektki? Poznaj najlepsze budynki i przestrzenie publiczne w Polsce według SARP

Autor: Piotr Śliwiński

<p>Jakie rozmowy są dla Państwa najważniejsze? Czy te, z których coś konkretnego wynika? A może dyskusje, które po prostu toczą się bez presji celu i czasu? Czy lepsze są te wymagające przygotowania, czy może spontaniczne, przelotne, zaskakujące?</p> <p>My na szczęście nie musimy wybierać. Przez cały 2024 rok – świętując własne trzydziestolecie – szukamy okazji do rozmowy w architekturze. Zarówno tej przelotnej – w przerwie pomiędzy kolejnymi wyzwaniami, jak i tej poważniejszej – wypełnionej trudnymi pytaniami i wcale nie prostszymi odpowiedziami. Dla mnie – jako nowego redaktora naczelnego – rozmowa ma szczególne znaczenie. Choć wszyscy byli ciekawi tego, co mam do powiedzenia, ja nastawiłem się przede wszystkim na słuchanie.</p> <p>I nie zawiodłem się. Mijające miesiące utwierdziły mnie w przekonaniu, że polska architektura – ze względu na swoją różnorodność, otwartość na nowe i odwagę we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań – znajduje się w najciekawszym momencie od dekad. Efekty tego nasłuchu z pewnością są dostrzegalne zarówno w kolejnych numerach „A-m”, jak i w publikacjach na stronie <br />internetowej oraz w podcastach.</p> <p>Chciałoby się, aby tej rozmowy było jeszcze więcej. I żeby różnice zdań i krytyka nie były w niej traktowane jako nieprzekraczalna bariera, ale punkt wyjścia do bycia jeszcze lepszym. I z tą myślą będziemy śmielej wchodzić w kolejne trzydziestolecie. Dziękujemy, że możemy to robić razem z Wami.</p> <p><strong>Artur Celiński</strong></p>