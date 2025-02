Spis treści

Szczecińska Wenecja to urokliwe poprzemysłowe dziedzictwo miasta

Tzw. Szczecińska Wenecja to jedno z najbardziej charakterystycznych, a zarazem urokliwych miejsc w tym mieście. Niedaleko stacji Szczecin Główny, tuż przy kanale Odry stoją historyczne hale i zabytkowe budynki dawnych kamienic czy fabryki alkoholi i drożdży. Od strony ulicy obiekty nie robią większego wrażenia, ale już od strony wody, ze starym, mocno zardzewiałym kratownicowym mostkiem i ceglanymi budynkami faktycznie można tu zobaczyć „Wenecję”. Najpiękniejsze widoki są właśnie od strony rzeki. Mogą je obecnie, co najwyżej, podziwiać kajakarze, którzy często organizują tu spływy. Zwykli turyści nie mogą tu wejść, bo teren jest zamknięty.

Siedziba Wód Polskich na terenie Szczecińskiej Wenecji

To właśnie tu, w bezpośrednim sąsiedztwie koryta Odry, przy ulicy Kolumba, powstaje nowoczesna, ale osadzona w historycznym sąsiedztwie, nowa siedziba Wód Polskich. Będzie miała fasadę nawiązującą do wcześniej stojącego tu budynku, z nowoczesną nadbudówką.

By powstała, trzeba było najpierw wyburzyć stojący tu i będący w fatalnym stanie stary budynek. Nie był obiektem zabytkowym, ale już sąsiadujący z nim okazały, poprzemysłowy budynek z czerwonej cegły jest zabytkiem. Zanim ruszyła budowa nowego obiektu, konieczne było wzmocnienie terenu i zabezpieczenie sąsiadujących budynków.

Na placu budowy stanęła ogromna palownica

Umowę na budowę nowej siedziby Wód Polskich w Szczecińskiej Wenecji podpisano w maju 2023 roku. Wykonawcą, wartej 40 milionów złotych została firma Budimex. Funkcję inżyniera kontraktu sprawuje firma Najda Consulting.

Większa część pierwszego roku inwestycji upłynęła na opracowywaniu projektu i uzyskiwaniu pozwoleń na budowę. Inwestycja otrzymała takie pozwolenie w ubiegłym roku. Dlatego mogły w końcu ruszyć prace budowlane. Początek prac wiązał się z rozbiórkami pozostałości po starym budynku i z koniecznością ustabilizowania podłoża, na którym zostanie umieszczona płyta fundamentowa nowego obiektu. Teren sąsiaduje z nabrzeżem Odry. Rozpoczęło się palowanie terenu. Na placu budowy „wyrosła” ogromna palownica.

Ze względu na sąsiadujący z terenem, na którym powstaje siedziba Wód Polskich zabytkowy obiekt, musieliśmy też użyć mikropali, by zachować stateczność tamtego zabytkowego budynku – mówi Andrzej Najda, kierownik projektu i prezes Najda Consulting, firmy sprawującej funkcję inżyniera kontraktu.

Jak mówi prezes, żelbetowe pale są wbijane pomiędzy zlokalizowane w gruncie - historyczne, dębowe pale, na których stał stary, wyburzony dziś obiekt.

- Nie mogliśmy usunąć drewnianych pali ze względu na ryzyko utraty stateczności tego terenu, dlatego wbijamy nowe pale pomiędzy już istniejące – dodaje.

Budowa siedziby Wód Polskich w Szczecinie – postęp prac

Wykonawca wybudował już ściankę szczelną na terenie, na którym stanie nowy budynek. Powstaje też ścianka szczelna nabrzeża. Nowa inwestycja Wód Polskich będzie bardzo ciekawa, bo wykonawca odtwarza tu również historyczny kanał pod budynkiem. Znajdzie się on dokładnie między budynkiem głównym a parkingiem. Będą tam mogły wpływać łodzie należące do Wód Polskich.

Konstrukcja nowego obiektu przewiduje, że po ukończeniu wzmacniania gruntu i palowaniu – zostanie tam wylana płyta fundamentowa, na której będzie stał nowy budynek.

Odtworzą historyczną fasadę budynku przy nabrzeżu Odry w Szczecinie

Nowy budynek będzie się doskonale komponował z industrialnym nabrzeżem w tej części Szczecina.

- Projektowane elewacje będą wzorowane na archiwalnych projektach, przy odtworzeniu pierwotnej kompozycji według zachowanych śladów oraz uwzględnieniu zaleceń konserwatorskich – mówiła nam po podpisaniu umowy Natalia Chodoń, rzeczniczka Wód Polskich, Oddział w Szczecinie.

Inwestycja przy ulicy Kolumba to nie tylko budowa nowej siedziby, to również kompleksowe zagospodarowanie terenu i niezbędna infrastruktura zewnętrzna i wewnętrzna w tym miejscu. Będzie to pierwszy tak pięknie odrestaurowany obiekt na terenie Szczecińskiej Wenecji.

Kiedy nowa siedziba Wód Polskich w Szczecinie będzie gotowa?

Kiedy nowa siedziba Wód Polskich w Szczecinie będzie gotowa? Początkowo podawano termin oddania obiektu na listopad 2025 roku. Jednak uległ on przesunięciu ze względu na czas uzyskiwania odpowiednich decyzji administracyjnych.

- Obecnie termin oddania tej inwestycji to maj 2026 roku – mówi Andrzej Najda.

