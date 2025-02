Spis treści

W niewielkim Michniowie w województwie świętokrzyskim stoi Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich. To rzeźba, ale i budynek. I miejsce pamięci - stanęło tu, by upamiętnić ofiary pacyfikacji z czasów II wojny światowej - odwet za różne przejawy nieposłuszeństwa wobec okupanta przeprowadzono w ponad 800 miejscowościach.

Do Michniowa wojska wkroczyły 12 lipca 1943 roku. Zamordowano niemal wszystkich Polaków (prawdopodobnie 204 osoby, w tym kobiety i dzieci), a następnie spalono ich dobytek. Michniów w ciągu dwóch dni spłonął doszczętnie i stał się symbolem tamtych wydarzeń.

Miejsce pamięci istniało w tym miejscu od 1945 roku - znajdował się tu grób zbiorowy ofiar, Dom Pamięci Narodowej (od 1997 r.) oraz Pieta Michniowska Wacława Staweckiego. O budowie muzeum zadecydowano już w 1979 roku, jednak nie udało się pomysłu zrealizować. Ostatecznie konkurs na nowe muzeum ogłoszono w 2009 r. Projekt nowego założenia powierzono pracowni architektonicznej Nizio Design International.

Na długiej działce w środku wsi powstała rozrzeźbiona, ekspresyjna bryła otoczona przez krzyże - jest ich tyle, ile wsi spalonych w czasie okupacji; tej niemieckiej, i tej rosyjskiej. Również "pęknięcia" poszczególnych betonowych segmentów mauzoleum mają kształt krzyża. Wewnątrz - wystawa.

— pisze o budynku Kacper Kępiński w Ruchu tektonicznym. Bryła (oraz elementy wykończenia w palonym drewnie) nawiązuje do zniszczeń, jakich doświadczył Michniów w 1943 roku.

Tak koncepcję opisywał Mirosław Nizio w 2015 roku na łamach Architektury-murator, kiedy budowa wciąż trwała:

Zależało nam, żeby forma obiektu podkreślała jedność narracji historycznej i architektonicznej, stanowiła nawiązanie do kolejnych etapów zbrodni. Zwiedzanie rozpoczyna się od podejścia po schodach poprzecinanych platformami ku zbiorowej mogile ofiar pacyfikacji wsi. Kolejne podejście prowadzi do dziedzińca, gdzie uwagę przykuwa figura Piety Michniowskiej. Wejście do budynku głównego przypomina obrysem chatę wiejską. Cofnięte, monumentalne drzwi prowadzą do Domu, czyli pierwszej części muzeum, pełniącej również funkcję kaplicy z ołtarzem. Za tą salą znajduje się segment z ekspozycją poświęconą pacyfikacji Michniowa. Droga do kolejnych, „zdekonstruowanych” części budynku (czterech zamkniętych oraz sześciu otwartych) wiedzie poprzez rampy. Dzięki układowi dojść pieszych, dostosowanych do rzeźby terenu, zwiedzający będą mieli możliwość wyboru ścieżki wyprowadzającej ich na zewnątrz. Te zaprowadzą ich do Miejsc Pamięci znajdujących się na terenie okalającym budynek.