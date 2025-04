Spis treści

Budynek projektu Jakuba Fontany i Domenico Merliniego przy Senatorskiej

Zbudowany w latach 1773-1785 dla Antoniego Jabłonowskiego przy Senatorskiej 18 w Warszawie według projektu Jakuba Fontany i Domenico Merliniego budynek miał skomplikowane losy i zmieniał się - był przebudowywany, by dopasować się do aktualnych trendów w architekturze. Był przez jakiś czas nawet Ratuszem Miejskim. Niestety, po II wojnie zupełnie przestał istnieć - został zbombardowany i zburzony. W 1952 roku rozebrano ruiny. W 1964 roku postawiono w jego miejscu pomnik Bohaterów Warszawy - Nike. I tak było aż do lat 90. XX wieku, kiedy to zapadła decyzja: Odbudujemy Plac Teatralny i pałac Jabłonowskich. I to się udało, choć do dziś dyskutuje się o sposobie tej rekonstrukcji. Dziś to jeden z bardziej luksusowych biurowców w Warszawie. Mają tu swą siedzibę m.in. banki i firmy doradcze.

A tuż po odbudowie, w II edycji konkursu Życie w Architekturze ten budynek zdobył nagrodę partnera konkursu, firmy Olivetti, dla najlepszej rekonstrukcji-modernizacji. To był rok 1998, a nagrody przyznawaliśmy za lata 1996 - 1997.

Pałac przy placu Teatralnym to dzieło architektów: Jerzego Czyża, Leszka Klajnerta, Janusza Matyjaszkiewicza, Marka Różańskiego, Macieja Szwedzińskiego.

Archiwalne zdjęcia Placu Teatralnego i Pałacu Jabłonowskich

Konkurs Życie w Architekturze został ogłoszony w styczniu 1995 roku z inicjatywy redaktor naczelnej „Architektury-murator” Ewy P. Porębskiej. Był pierwszą na tak dużą skalę próbą podsumowania i oceny dorobku architektonicznego miasta po roku 1989. Dotychczas odbyło się 9 edycji, w których rywalizowało ponad 3000 budynków. W 2025 - kolejna edycja konkursu, a my przypominamy realizacje, które wygrały pierwsze edycje lub zdobyły wyróżnienia.

Odbudowa obiektów przy Placu Teatralnym w Warszawie. Lata 90.

Decyzja o odbudowie pierzei Placu teatralnego zapadła na przełomie 1989/1990 roku. Sama odbudowa trwała w latach 1995–1997. Podczas odbudowy zrekonstruowano i odbudowano fasadę Pałacu, a cały budynek zyskał funkcję wysokiej klasy biurowca. To co widzimy dziś, do kopia dawnej budowli. Odbudowę poprzedziły wykopaliska archeologiczne. Po odbudowie Zamku Królewskiego w latach 70. była to największa historyczna rekonstrukcja w Warszawie.

Co ciekawe, podczas tych prac trzeba było przenieść pomnik Nike, który stanął tu w latach 60. - został przesunięty w pobliże Trasy W-Z.

Prócz Pałacu przy Placu Teatralnym odbudowano:

kościół św. Andrzeja (obecnie św. Alberta) jest kościołem środowisk twórczych)

wybudowano budynek biurowy, którego elewacja odtwarza przedwojenną narożną kamienicę

Kopię fasady przedwojennej kamienicy Mikulskich

Jaki jest Pałac Jabłonowskich po odbudowie? Budynek zrealizowano w formie żelbetowej, fasada została zrekonstruowana według stanu sprzed roku 1936. Pozostałe elewacje pałacu są współczesne i tak wyglądają. W czasie odbudowy wydobyto fragmenty wyposażenia pałacu, które wyeksponowano w bramie przy wieży. Przy okazji odbudowy wieży uwidoczniono zarys studni. Autorem projektu rekonstrukcji był Lech Klajnert.

