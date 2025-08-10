Życie w Architekturze 2025. Centrum Aktywności Lokalnej wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórzowego przy ul. Prądzyńskiego na Przedmieściu Oławskim. CH+ architekci

Życie w Architekturze 2025. Centrum Aktywności Lokalnej wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórzowego przy ul. Prądzyńskiego na Przedmieściu Oławskim. Założenia Autorskie

Miejsce tworzące potencjały – współpraca z Wrocławską Rewitalizacją. Założeniem ideowym autorów programu rewitalizacji przestrzenno-społecznej Przedmieścia Oławskiego, spółki Wrocławska Rewitalizacja, było świadome podejście do społeczności lokalnej ‘od podwórza’ i wybór zaniedbanych wnętrz kwartałów i oficyn na miejsca realizacji centrów aktywności lokalnej – tzw. CALi. Nasz zespół otrzymał zaproszenie do współpracy już na etapie kształtowania założeń programowych i przestrzennych, a następnie konsultacji społecznych.

Nie mając a priori wyznaczonego operatora, CAL na ul Prądzyńskiego nie był obiektem dającym zaprogramować się w sposób typowy. Scenariusze działania stanowiły kwestię otwartą i zależną zarówno od przyszłego gospodarza jak i złożonego profilu społecznego mieszkańców. Funkcjonalnie zaprojektowano więc patchwork różnych przestrzeni, nie wszędzie w pełni dookreślonych pod kątem programu. Wykorzystując zastany kształt podwórza i adaptując zaniedbany historyczny budynek oficynowy, ukształtowaliśmy patio pełniące funkcję 'zewnętrznego holu'. Jego charakterystycznym elementem, a zarazem dojściem na nowoprojektowana galerię są schody zewnętrzne/trybuna – ważny element wydarzeń zewnętrznych. Wnętrze centrum ma również niestandardowy typologicznie, amifiladowy układ, z wieloma wyjściami na zewnątrz, w tym na duży, częściowo zielony taras.

Zagospodarowanie kwartału projektowano głównie pod kątem zieleni i przestrzeni rekreacji i aktywności sąsiedzkich. Od strony architektonicznej projekt obejmował działania „reuse”- pieczołowitą modernizację bryły i wnętrz starej oficyny, uzupełniając je o współczesne, stonowane w wyrazie bryły rozbudowy. Ze względu na ekspozycję w środku wnętrza kwartałowego zadbano o piątą elewację - zielone taras i dach nad nowymi skrzydłami, a wszystkie głośne i brzydkie urządzenia ukryto. Kolorystyką klinkieru, ciepłoszarych gruboziarnistych tynków i ślusarki o czarnobrązowym odcieniu starano się wpisać w kontekst dzielnicy.

Życie w Architekturze 2025. Centrum Aktywności Lokalnej wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórzowego przy ul. Prądzyńskiego na Przedmieściu Oławskim. Autorzy

Autor projektu:

CH+ architekci

Zespół autorski:

Agnieszka Chrzanowska, Wojciech Chrzanowski, Grzegorz Kaczmarowski, Mikołaj Smoleński, współpraca: Anna Klimczak, Maria Wawer

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Nie tylko intencje, lecz i fantastyczny gospodarz - DFOP Przyjęte rozwiązania projektowe pozwoliły na realizację różnorodnych działań prowadzonych przez wyłonionego operatora – Dolnośląską Fundację Organizacji Pozarządowych. Obserwując kilkuletnią już działalność miejsca można z przekonaniem stwierdzić, że CAL oferuje praktycznie kompletną ofertę działań i aktywności: kulturalnych, społecznych, ruchowych, a także sąsiedzkich, dzielnicowych i ogólnomiejskich, którą ilustrujemy fotografiami z życia obiektu.

CAL znakomicie sprawdził się w sytuacjach kryzysów na przestrzeni ostatnich lat. Jednym z najbardziej symbolicznych momentów były Covidowe koncerty organizowane na zielonym tarasie dla zamkniętych podczas lock-downu mieszkańców. Obiekt wzbudza powszechną życzliwość i stał się elementem życia dzielnicy (znanej z istniejących wciąż jeszcze problemów społecznych) czego najlepszym potwierdzeniem jest istniejący po sąsiedzku za ścianą, programowany razem z projektem CAL-u, osiedlowy kącik lokatorów – kibiców WKS Śląsk (patrz foto).

Przestrzenne zmiany, które się pojawiły wraz z nowym miejscem także poszły w w dobrym kierunku. Zieleń w obiekcie i w całym wnętrzu kwartału obiektu wybujała i nadano jej uporządkowany charakter; ściany spowiły nasadzone podczas realizacji pnącza. Inna czytelną interwencją, zaistniałą po oddaniu obiektu do użytkowania, jest mural jaki otrzymała ściana wejściowa, wykonany podczas warsztatów dla dzieci / z dziećmi przez wrocławskiego artystę – Oteckiego. CAL na Prądzyńskiego stanowi modelowy więc przykład świadomych działań, które nie angażując dużych środków i nie czyniąc wielkich gestów, przyniosły znaczącą jakościowo zmianę zarówno pod kątem przestrzennym ale przede wszystkim pod kątem społecznym – życia w architekturze. Niezależnie od przekonań autorów, walory te znalazły uznanie i potwierdzenie w postaci podwójnej - indywidualnej jak i grupowej nominacji za rewitalizację Przedmieścia Oławskiego, do nagrody Miesa van der Rohe'22.

Centrum Aktywności Lokalnej wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórzowego przy ul. Prądzyńskiego na Przedmieściu Oławskim. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Centrum Aktywności Lokalnej wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórzowego przy ul. Prądzyńskiego na Przedmieściu Oławskim

Inwestor/generalny wykonawca: Zarząd Inwestycji Miejskich (Gmina Wrocław)/AKBIK sp.z o.o.

Wykonawca konstrukcji: AKBIK sp.z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 671,30 m2

Powierzchnia użytkowa: 912,70 m2

Powierzchnia całkowita: 1142,40 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 3146,00 m2, powierzchnia terenu CAL: 943,00 m2, powierzchnia terenu, Zagosp. Wnętrza Podwórzowego: 2203,00 m2/5 280,00 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2016-2018/2020

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Architektura-murator. Podcast 30/30 Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.