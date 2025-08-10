Życie w Architekturze 2025. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Włókienniczej 11 w Łodzi... Mgr inż. arch. Kamilla Galicka-Zys, mgr inż. arch. Tomasz Nowacki

Życie w Architekturze 2025. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Włókienniczej 11 w Łodzi... Założenia Autorskie

Projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektu kamienicy Hilarego Majewskiego przy ul. Włókienniczej 11 w Łodzi z kamienicy czynszowej komunalnej na obiekt z lokalami usługowymi - biurowymi.

Obiekt chroniony wpisem do rejestru zabytków w Łodzi oraz położony jest w obszarze historycznego układu urbanistycznego „Ogrody sukiennicze Nowego Miasta” wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. Budynek został zaprojektowany w stylu neorenesansowym przez Hilarego Majewskiego - architekta miasta Łodzi w latach 1872-1892 - jako dom własny i wybudowany w latach 1883-1886. Kamienica została zwolniona z funkcji mieszkalnej.

Projekt zakładał stworzenie trzech lokali usługowych użyteczności publicznej, zajmujących każde jedną kondygnację. Pomieszczenia piwnic przeznaczone na pomieszczenia techniczne i pomocnicze, a poddasze zaplanowano jako nieużytkowe. Przywrócone zostały walory użytkowe i estetyczne, podniesiony standard techniczny, budynek został wyposażony w nowe instalacje spełniające współczesne wymogi i normy.

Życie w Architekturze 2025. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Włókienniczej 11 w Łodzi... Autorzy

Autor projektu:

Mgr inż. arch. Kamilla Galicka-Zys, mgr inż. arch. Tomasz Nowacki

Zespół autorski:

Mgr inż. arch. Monika Woziwoda, mgr inż. arch. Magdalena Brzezicka

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Jest to obiekt unikatowy – dom własny najsłynniejszego architekta łódzkiego- Hilarego Majewskiego, który w latach 1872–1892 pełnił funkcję architekta miasta Łodzi . Jego wnętrza zdobią niesamowite polichromie, mazerunki, sztukaterie, niektóre pozłacane 24 karatowym złotem. Willa Majewskiego obecnie pełni ważne funkcje kulturowe i jest otwarta na mieszkańców i turystów.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Włókienniczej 11 w Łodzi... Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Włókienniczej 11 w Łodzi, wraz z rozbiórkami i niezbędną infrastrukturą techniczną i aranżacją architektoniczną dla elewacji wschodniej budynku oraz przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 31 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji wschodniej budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Miasto Łódź

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: VIK-BUD Sp. z o.o., VIK-BUD Stanisław Wiktorowicz

Powierzchnia zabudowy: 241,40 m2

Powierzchnia użytkowa: 570 m2

Powierzchnia całkowita: 1200,63 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 704,56 m2/4473,75 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2022

