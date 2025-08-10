Życie w Architekturze 2025. Zespół 3 punktowców na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu. CH+ architekci, Vroa architekci, 3XA

Życie w Architekturze 2025. Zespół 3 punktowców na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu. Założenia Autorskie

Projekt będąc z jednej strony inwestycją komercyjną realizowaną w modelu deweloperskim, z drugiej strony, na różne sposoby, odkurza odłożone do lamusa standardy przestrzenne z 2. połowy XXw. Zespół trzech budynków punktowych powstał jako urbanistyczna kontynuacja 'punktowo-mijankowej' typologii powstałej wzdłuż ul. Lauterbacha.

W konsekwencji zamiast zwiększać powierzchnię zainwestowania utworzono kameralne wnętrza służące rekreacji mieszkańców oraz zapewniono większości lokali przewietrzany układ narożny i dobre nasłonecznienie. To pozwoliło na zastosowanie dużych obwodowych balkonów będących przestrzenią ‘półzewnętrzną’ (dla deweloperów zazwyczaj niewdzięczną w komercjalizacji).

Nasze podejście spotkało się tu z tym co pisała o swoich punktowcach na pl. Grunwaldzkim J. Grabowska-Hawrylak: „Zwiększenie miąższości elewacji pełniło ściśle określone funkcje (…) stanowiło bufor – półotwartą przestrzeń między wnętrzem a zewnętrzem zapewniającą mieszkańcom wyższych kondygnacji komfort i poczucie bezpieczeństwa. Mieszkanie, zwłaszcza na dużej wysokości- nie powinno nagle przechodzić z wnętrza wprost w przepaść po drugiej stronie parapetu” Duże balkony, proporcje otworowania i skala przestrzeni między budynkami miały umożliwiać balans pomiędzy prywatnością, a potencjałem kontaktów międzysąsiedzkich.

Z premedytacją wprojektowaliśmy w estetykę obiektu czynnik ludzki, zakładając już we wstępnych koncepcjach spontaniczną aranżację przestrzeni balkonowych – tu odniesieniem było doświadczenie oswajania bloków mieszkaniowych i luźne skojarzenia z inkrementalizmem Luciena Krolla. W przestrzeniach wspólnych w budynku wygospodarowano hojne dwukondygnacyjne kieszenie doświetlające wnętrze klatki schodowej. Na działce poza obrysem garażu podziemnego pozostawiono znaczną część terenu z gruntem rodzimym, co pozwoliło na nasadzenia zieleni wysokiej oraz na skuteczniejsza mikroretencję w terenie. Tereny rekreacyjne dla dzieci powiązano z podobnym terenem na przyległej działce.

Życie w Architekturze 2025. Zespół 3 punktowców na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu. Autorzy

Autor projektu:

CH+ architekci, Vroa architekci, 3XA

Zespół autorski:

Mikołaj Smoleński, Agnieszka Chrzanowska, Grzegorz Kaczmarowski, Marta Mnich, Łukasz Wojciechowski, Maciej Kowaluk, Łukasz Reszka; współpraca: Hubert Różewicz, Robert Scheitza, Maria Wawer; architektura krajobrazu: Angelika Kuśmierczyk-Jędrzak

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Realizacja dowiodła, że możliwy jest mariaż założeń ekonomiczno-finansowych i przyjaznych standardów przestrzennych nawet w dość skromnej, przystępnej ekonomicznie architekturze mieszkaniowej. Założenia koncepcyjne dla całego osiedla i ich poszczególne implementacje, sprawiły że Nowe Żerniki - w tym omawiana realizacja - były w mniejszym stopniu traktowane jako dobra lokata finansowa, a przede wszystkim postrzegane były i są przez zamieszkałe tam rodziny i lokatorów jako ich adres docelowy.

Takie podejście pozwoliło ukształtować i scementować zżytą społeczność lokalną. Obwodowe balkony, budzące początkowo obawy Inwestora i będące na lokalnym rynku budowlanym precedensem, okazały się zbawienną w czasie lockdownu Covidowego przestrzenią wytchnienia, (anegdotycznie zaś podczas realizacji niespodziewanie zwróciły się w części finansowo, służąc jako rusztowanie podczas wykonywania robót elewacyjnych.) Osiedle Nowe Żerniki były nominowane grupowo do nagrody Miesa van der Rohe ‘22.

Zespół 3 punktowców na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Zespół 3 punktowców na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu, budynek wielorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: Archicom Residential sp. z o.o., sp.k./AWM Budownictwo s.a.

Wykonawca konstrukcji: AWM Budownictwo s.a.

Powierzchnia zabudowy: 1181 m2

Powierzchnia użytkowa: 5756 m2 + 2998 m2 (garaż podziemny)

Powierzchnia całkowita: 6941 m2 + 3155 m2 (garaż podziemny)

Powierzchnia terenu/kubatura: 4231 m2/34 095 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017-2018/2020

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Architektura-murator. Podcast 30/30 Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.