Rewitalizacja

Willa Ogrodników: z ruin do restauracji - historia ananasów w przedwojennej Warszawie

Restauracja Willa Ogrodników to nowy punkt na mapie Warszawy. Tradycji i historii tu jednak nie brakuje - tutejsza zabudowa ma ponad 100 lat. Lokal mieści się w dawnym budynku mieszkalno-gospodarczym należącym do Zakładów Ogrodniczych C. Ulrich. Kiedyś w sąsiedztwie stały szklarnie, a wewnątrz rosły warzywa, owoce i... ananasy, które rozsławiły firmę. Jak budynek wyglądał przed remontem?