Spis treści

Największy i najnowocześniejszy budynek dydaktyczny w Bydgoszczy

To będzie prawdopodobnie największy, najnowocześniejszy i najbardziej ekologiczny budynek użyteczności publicznej w Bydgoszczy. Mowa o budowanym wciąż kampusie Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Wspaniała akustyka, zaprojektowany jak budynek pasywny pod względem izolacyjności cieplnej oraz szczelności powietrznej, gruntowe pompy ciepła, magazyny energii do instalacji OZE. To tylko niektóre z elementów wyróżniających ten innowacyjny obiekt. Jego budowa i wyposażenie to koszt 550 mln zł.

Ale po kolei.

Trwają prace wykończeniowe wewnątrz Kampusu w Bydgoszczy

Obecnie na budowie trwają prace wykończeniowe na wszystkich kondygnacjach budynku. Montowane są okładziny akustyczne, podłogi w postaci parkietów, glazura i gresy w sanitariatach i łazienkach, malowanie ścian, biały montaż, osprzęt elektryczny i niskoprądowy, sufity podwieszone, lastryko w korytarzach i na holach, montaż stolarki aluminiowej wewnętrznej.

Na zewnątrz prowadzone są roboty związane z planem zagospodarowania terenu. Wykonywane są: tarasy zewnętrzne, scena plenerowa przy której będzie widownia na ok. 250 miejsc, elementy architektury ogrodowej, drogi wewnętrzne.

Kampus zaprojektowali plus3 Architekci, buduje UNIBEP

To dzieło projektantów z pracowni plus3 Architekci powstaje od 2022 roku. Buduje je firma UNIBEP, która jest generalnym wykonawcą. Budowa ruszyła w kwietniu. W tym roku szykuje się wielki finał.

W drugiej połowie 2025 roku przystępujemy do procedury odbiorowej, tak aby 24 listopada 2025 roku nastąpiło zakończenie budowy z zagospodarowaniem budynku i przeniesienie się całej Akademii Muzycznej z 7 lokalizacji na terenie Bydgoszczy do jednego budynku kampusu. Cały budynek kampusu będzie służył wyłącznie dla celów dydaktycznych dla studentów Akademii – mówi Andrzej Wenskowski, koordynator tej inwestycji.

W salach koncertowych będą odbywały się koncerty i przedstawienia z udziałem studentów Akademii. Będzie również możliwość wynajmu sal dla innych podmiotów organizujących wydarzenia artystyczne, w tym również wymiana doświadczeń z innymi uczelniami artystycznymi.

Całe wyposażenie techniczne budynku i terenu zewnętrznego będą sterowane i kontrolowane za pomocą systemów BMS, SMS i DALI oraz wyświetlane na kilku monitorach w pomieszczeniu obsługi technicznej.

Sporo wyzwań podczas budowy kampusu w Bydgoszczy

Podczas budowy zarówno wykonawca jak i inwestor mierzyli się z wieloma wyzwaniami.

Jak mówi Andrzej Wenskowski, jednym z największych wyzwań podczas budowy było posadowienie budynku na iłach. Z uwagi na gabaryty budynku konieczne było zajęcie około 1 000 m2 zbiornika wodnego. W tym celu wykonano ścianę szczelną Larsena wbitą w dno zbiornika, przestrzeń odgrodzoną zasypano piaskiem. Potem wykonano żelbetowe ściany szczelinowe grubości 80 cm na głębokość 16 metrów na całym obwodzie budynku. Dopiero wtedy przystąpiono do wykopów etapami.

Inna trudność, z którą trzeba było sobie poradzić była związana ze szklaną elewacją budynku i odbijającej się w niej tafli wody z pobliskiego zbiornika. O elewację zaczęły się masowo rozbijać ptaki. Lekarstwem okazało się „pokropkowanie” szklanych paneli elewacji.

W celu uchronienia ptaków przed wpadaniem w szklaną elewację zastosowano na wewnętrznej szybie panelu elewacyjnego system kropek o średnicy 8 mm w rozstawie poziomym 100 mm i pionowym 50 mm. Taka siatka kropek na szkle jest widoczna przez lecące ptaki i przeszkoda jest omijana. Od chwili zamontowania paneli z kropkami nie rozbił się żaden ptak. Koszt takiego zabezpieczenia wyniósł 800 tys. zł – mówi Andrzej Wenskowski.

Kampus stanął na terenie, gdzie kiedyś funkcjonowała fabryka gliny, potem było tu nawet wysypisko komunalne. I jak się okazało, właśnie zanieczyszczenie gleby było kolejnym wyzwaniem i co za tym idzie kosztem. Trzeba było bowiem wymienić skażony historycznie grunt na czysty.

- Na etapie projektowania przewidziano remediację na terenie byłego składowiska węgla na powierzchni około 3 000 m2 na głębokość 70 cm. Na pozostałym obszarze, na którym rosła bujna roślinność, nie było świadomości ani informacji o takim zanieczyszczeniu. Wiercenia, pobieranie próbek ich badanie oraz wymiana gruntu to dodatkowy koszt 10 mln. złotych – dodaje Wenskowski.

Kolejnym wyzwaniem było rozmieszczenie 5 żurawi wieżowych koniecznych do wykonania konstrukcji budynku, w sąsiedztwie napowietrznej linii energetycznej 110 kV. Szczególnego nadzoru wymagało też kontrolowanie ułożenia warstw docieplających ściany zewnętrzne pod konstrukcją elewacji, likwidacja mostków termicznych oraz dokładność montażu całej elewacji.

Energetyczny majstersztyk – ma cechy budynku pasywnego

Energetycznie budynek jest w większości samowystarczalny, choć korzysta także z sieciowej energii. Jest jednak zaprojektowany tak, by korzystać z energii w zrównoważony sposób i wykorzystywać wszystkie możliwe sposoby by jej nie marnować.

W ramach OZE zastosowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 300 kWp, magazyn energii o mocy 0,5 MW, pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia z gruntowymi pionowymi wymiennikami w ilości 104 szt. wierconymi na 100 m w głąb gruntu każdy.

Z uwagi na ograniczoną powierzchnię dachów liczba zastosowanych paneli fotowoltaicznych nie zaspokoi zapotrzebowania budynku na energię elektryczną. W związku z tym przewidziano dwa przyłącza energetyczne od dostawcy zewnętrznego. Zaprojektowany magazyn energii o mocy 0,5 MW będzie ładowany prądem z paneli, w przypadku jego nadmiaru, oraz prądem z zewnątrz, korzystając z taryf dynamicznych. Ładowanie odbywać się przy niskich cenach prądu (przeważnie nocą), a przy wyższych cenach prądu korzystać się będzie z magazynu.

Na potrzeby ogrzewania budynku zimą oraz chłodzenia latem głównie korzystać się będzie z ciepła Ziemi przy zastosowaniu gruntowych pomp ciepła. Dla chłodzenia budynku ilość chłodu wytworzona przez instalacje budynku jest wystarczająca, natomiast ilość ciepła potrzeba do ogrzania budynku zimą, przy temperaturze zewnętrznej poniżej -10oC , wymaga korzystania z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Tu nie da się otworzyć okien – świeże powietrze dostarcza wentylacja mechaniczna

W budynku nie występują kanały wentylacji grawitacyjnej ani otwierane okna elewacyjne. Świeże powietrze jest dostarczane z czerpni przez 7 central wentylacyjnych z zastosowaniem rekuperacji (częściowego nagrzania powietrza wchodzącego przez ciepło powietrza wydalanego z budynku). W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie zastosowano klimatyzacji a jedynie wentylację mechaniczną o określonej stałej temperaturze i wilgotności. Jest to szczególnie ważne dla studentów śpiewu oraz dla stabilności parametrów cieplno-wilgotnościowych instrumentów, szczególnie drewnianych i w obudowie drewnianej.

Klimatyzacja zastosowana jest jedynie w pomieszczeniach w których zainstalowane urządzenia wydzielają nadmierną ilość ciepła. Są to serwerownie, wentylatorownie , magazyn energii itp. Wytworzone tam ciepło jest wykorzystywane do ogrzewania przestrzeni otwartych w budynku jak garaż podziemny, klatki schodowe.

Pierwszorzędna akustyka – sale koncertowe „pudełko w pudełku”

Dla budynku uczelni muzycznej jedną z najważniejszych zagadnień jest akustyka sal koncertowych i pomieszczeń dydaktycznych oraz pomieszczeń administracyjnych i mieszkalnych. Pomyślano o tym już na etapie projektowania. Wszystkie sale koncertowe są oddzielone od konstrukcji budynku – „pudełko w pudełku”.

Jak podkreśla Andrzej Wenskowski, konstrukcja sal koncertowych oparta na stropach budynku jest na amortyzatorach. Ściany i stropy sal są oddzielone od siebie przestrzeniami technicznymi i są załamane w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Dodatkowo ściany i stropy są wyłożone panelami akustycznymi indywidualnie zaprojektowanymi dla każdej sali koncertowej.

Pod widowniami znajdują się komory rozprężne dla świeżego powietrza, które samoczynnie wypływa spod każdego fotela dla widzów, nie powodując świstów i szumów.

Ściany mają postać akustycznej „kanapki”

Takie same zasady zastosowano dla sal dydaktycznych. Ściany mają postać „kanapki”, jest ściana korytarzowa, pustka powietrzna z warstwą wełny mineralnej i membraną akustyczną oraz ściana wewnętrzna wyłożona panelami akustycznymi. W zależności od rodzaju instrumentów muzycznych oraz zajęć zbiorowych okładziny akustyczne są zaprojektowane dla każdego pomieszczenia indywidualnie. Zawsze jedna ze ścian pomiędzy pomieszczeniami dydaktycznymi oraz sufity podwieszone są usytuowane ukośnie w stosunku do pozostałych przegród. Wewnątrz na ścianie elewacyjnej zamontowane są szczelne okna tworzące barierą akustyczną pomiędzy sąsiednimi salami, a drzwi wejściowe do sal są podwójne akustyczne aby dźwięki podczas ćwiczeń nie wydostawały się na zewnątrz z danego pomieszczenia.

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne są bezprogowe. W budynku będzie zainstalowana sieć głośników sterowanych aplikacją dostępną w telefonach komórkowych. W salach koncertowych i na stanowisku portiera zainstalowano pętle akustyczne dla wzmocnienia sygnałów dźwiękowych.

Kilka faktów o nowym budynku kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Budynek kampusu stanął w północnej części terenu o powierzchni zabudowy 5 267 m2 bezpośrednio przy występującym zbiorniku wodnym.

Konstrukcja budynku jest żelbetowa oparta na płycie żelbetowej oraz ścianach szczelinowych grubości 80 cm posadowionych na głębokości 16 m poniżej poziomu terenu ze stropami grubości 25 cm dzielącymi budynek na kondygnacje.

oparta na płycie żelbetowej oraz ścianach szczelinowych grubości 80 cm posadowionych na głębokości 16 m poniżej poziomu terenu ze stropami grubości 25 cm dzielącymi budynek na kondygnacje. W budynku są cztery sale koncertowe: Kameralna - ilość miejsc 143, Symfoniczna - ilość miejsc 423, Teatralno-operowa - ilość miejsc198, Organowa - ilość miejsc 71 oraz sala prób orkiestry (bez widowni) dla ćwiczeń i prób o wielkości sceny i parametrach akustycznych jak sali symfonicznej.

Sala teatralno-operowa posiada zapadnie sceny o całkowitej głębokości 10 m, komin sceniczny wysokości 28 m od poziomu 0,00 sceny dla zawieszenia dekoracji oraz reflektorów i zapadnię orkiestry.

Poza wymienionymi salami koncertowymi w budynku jest 688 pomieszczeń o różnym przeznaczeniu od dydaktycznych, administracyjnych, magazynowych i technicznych po pokoje mieszkalne w Domu Studenta. Wszystko to mieści się na 9 kondygnacjach – 2 podziemnych i 7 nadziemnych.

o różnym przeznaczeniu od dydaktycznych, administracyjnych, magazynowych i technicznych po pokoje mieszkalne w Domu Studenta. Wszystko to mieści się na Na kondygnacji -2 są 103 stanowiska garażowe, 4 wentylatorownie, magazyn energii, stacja transformatorowa, węzeł c.o. gruntowych pomp ciepła oraz magazyny dla pionu gastronomicznego

są 103 stanowiska garażowe, 4 wentylatorownie, magazyn energii, stacja transformatorowa, węzeł c.o. gruntowych pomp ciepła oraz magazyny dla pionu gastronomicznego Na kondygnacji -1 znajdują się sceny sal koncertowych (za wyjątkiem organowej), garderoby dla występujących na scenach, sala baletowa i gimnastyczna, magazyny instrumentów , warsztaty, studia nagrań oraz magazyny ogólne. Dla dojazdu są rampy zjazdowe: na -2 dla samochodów osobowych i dostawczych, na -1 dla samochodów ciężarowych.

znajdują się sceny sal koncertowych (za wyjątkiem organowej), garderoby dla występujących na scenach, sala baletowa i gimnastyczna, magazyny instrumentów , warsztaty, studia nagrań oraz magazyny ogólne. Dla dojazdu są rampy zjazdowe: na -2 dla samochodów osobowych i dostawczych, na -1 dla samochodów ciężarowych. Na kondygnacji +1 (parter) jest wejście główne do budynku od strony ul. Kamiennej z szatnią dla 800 osób, hol główny, foyer z wyjściem na park kampusu, wejścia na widownie do wszystkich sal koncertowych, pomieszczenia dydaktyczne dla śpiewu , prób aktorskich oraz gastronomia z salą konsumpcyjną i w pełni wyposażonym zapleczem kuchennym.

(parter) jest wejście główne do budynku od strony ul. Kamiennej z szatnią dla 800 osób, hol główny, foyer z wyjściem na park kampusu, wejścia na widownie do wszystkich sal koncertowych, pomieszczenia dydaktyczne dla śpiewu , prób aktorskich oraz gastronomia z salą konsumpcyjną i w pełni wyposażonym zapleczem kuchennym. Na kondygnacji +2 (1 piętro) są pokoje dydaktyczne do nauki na różnych instrumentach oraz sale ćwiczeniowe dla studentów po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji za pomocą elektronicznego systemu rezerwacji.

(1 piętro) są pokoje dydaktyczne do nauki na różnych instrumentach oraz sale ćwiczeniowe dla studentów po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji za pomocą elektronicznego systemu rezerwacji. Na kondygnacji +3 (2 piętro) są kolejne sale dydaktyczne, sale nauczania zbiorowego, audytorium, biblioteka z magazynami, fonoteka ze stanowiskami odsłuchowymi, archiwum, studio TV i do transmisji internetowych, studio Dolby Atmos.

(2 piętro) są kolejne sale dydaktyczne, sale nauczania zbiorowego, audytorium, biblioteka z magazynami, fonoteka ze stanowiskami odsłuchowymi, archiwum, studio TV i do transmisji internetowych, studio Dolby Atmos. Na kondygnacji +4 (3 piętro) znajdują się pomieszczenia rektorsko-dziekańskie, obsługa studentów, księgowość, kadry i dział gospodarczy, pomieszczenie senatu i sala konferencyjna.

(3 piętro) znajdują się pomieszczenia rektorsko-dziekańskie, obsługa studentów, księgowość, kadry i dział gospodarczy, pomieszczenie senatu i sala konferencyjna. Na kondygnacjach +5 i +6 (4 i 5 piętro) zlokalizowany jest Dom Studenta z pokojami 1- i 2- osobowymi dla studentów i gości – razem 46 pokoi. Każdy pokój z łazienką, prysznicem i aneksem kuchennym. Do dyspozycji studentów są kuchnie zbiorowe oraz pralnia z pralkami i suszarkami.

(4 i 5 piętro) zlokalizowany jest Dom Studenta z pokojami 1- i 2- osobowymi dla studentów i gości – razem 46 pokoi. Każdy pokój z łazienką, prysznicem i aneksem kuchennym. Do dyspozycji studentów są kuchnie zbiorowe oraz pralnia z pralkami i suszarkami. Na kondygnacji +7 są kolejne wentylatorownie.

