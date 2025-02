Spis treści

Dobiega końca renowacja socrealistycznego Dworca Podmiejskiego w Gdyni. Koszt całej inwestycji PKP SKM wyniósł 62 miliony złotych i przebiegał pod kontrolą pomorskiego konserwatora zabytków - jak podaje serwis gdynia.pl, poza remontem dworca projekt obejmował również:

Termin zakończenia inwestycji kilkakrotnie przesuwano. Główną przyczyną były prace konserwatorskie i coraz to nowe odkrycia, które wymagały opracowania dodatkowych projektów i zatwierdzenia ich przez urząd konserwatora. W czasie prac odtworzono otwarty podcień w miejscu lokalu gastronomicznego oraz odsłonięto szklany detal na suficie hallu głównego. Odnowiono też drewniane elementy wykończenia i kasy oraz kute elementy.

– mówi cytowany przez gdynia.pl Marcin Józefowicz, rzecznik prasowy PKP SKM w Trójmieście.

W jednym z pomieszczeń, niegdyś służącym jako bar WARS, a dziś o innym przeznaczeniu, znajduje się mozaika o prawdopodobnie wciąż nieustalonym autorstwie. Na szaro-beżowym tle przedstawiono kolorowe zwierzęta i ptaki - lwy, antylopy, żyrafy, pawie.

Choć prace dobiegają końca, PKP ostrożnie podchodzi do podania konkretnej daty oddania budynku do użytku.

Po przejściu wymaganych testów inwestycja będzie jeszcze musiała pozytywnie przejść wszystkie odbiory. Nie chcę wskazywać dokładnej daty, kiedy to nastąpi. Termin zakończenia prac był jak wiadomo kilka razy przesuwany, więc jak będziemy zbliżać się do szczęśliwego finału na pewno o tym poinformujemy. Dworzec Podmiejski w Gdyni Głównej będzie otwarty tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. Dodam, że nam też na tym zależy. Przede wszystkim ze względu na komfort pasażerów, ale nie tylko. Pomieszczenia Dworca Podmiejskiego w Gdyni będą służyć również naszym pracownikom, między innymi Obsłudze Kas, Obsłudze Posprzedażowej czy funkcjonariuszom SOK, którzy nie mogą się już doczekać przeprowadzki do odnowionych wnętrz