Anna Syska nową dyrektorką Muzeum Miejskiego w Tychach

Anna Syska poprowadzi Muzeum Miejskie w Tychach

Konserwatorka miejska Tychów, historyczka architektury Anna Syska, wygrała konkurs na nowego dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach. Zajmie miejsce Aleksandry Matuszczyk, która obejmowała stanowisko od 2014 roku.

Anna Syska jest historyczką i popularyzatorką architektury; inicjatorką "Akcji Mozaika", a także autorką książek, m.in. Spodek w zenicie (wyd. NIAiU) oraz niezliczonych artykułów naukowych i popularnonaukowych o górnośląskiej architekturze i ceramice architektonicznej. Pracowała w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach oraz w Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego, współtworzyła Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami i wnioski o wpis na listę Pomników Historii dla zabytków z Katowic i Zabrza.

[...] z wykształcenia jest architektką. Ukończyła także Podyplomowe Studia Muzealnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia z zakresu zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim

— przypomina Urząd Miasta Tychy w oficjalnym ogłoszeniu, z którego dowiadujemy się również, że wymiana na stanowisku nastąpi już 13 września tego roku.

Instytucję utworzono w listopadzie 2004 roku. Do 2012 roku swoją siedzibę miało w Tyskich Browarach Książęcych, w dawnym budynku suszarni młóta, następnie przy placu Wolności 1, w Starym Magistracie. Oddziałem muzeum jest Tyska Galeria Sportu. W obrębie instytucji funkcjonują cztery działy: Dział Historii Miasta, Dział Fotografii, Dział Sztuki oraz Dział Etnologii.

Muzeum Miejskie oprócz działalności wystawienniczej i wydawniczej, organizuje wydarzenia popularyzatorskie i edukacyjne dla mieszkańców, spotkania eksperckie, sympozja naukowe.

