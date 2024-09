Box in the box. Choć obok jeżdżą tramwaje, tu jest cisza. Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu ma dziś urodziny

Otwarto je 4 września. Budynek powstał według projektu Autorskiej Pracowni Architektury Kuryłowicz & Associates, za koncepcję wnętrz odpowiada Towarzystwo Projektowe. - Aby wyeliminować przenoszenie dźwięków przez elementy konstrukcji, bryły wsparto na specjalnie zaprojektowanych wibroizolatorach z naturalnego kauczuku – opowiadał Dariusz Gryta. Przypominamy nasz materiał z 2015 roku.