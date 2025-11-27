Dobry Wzór 2025. Konkurs, który chce być kompasem. Debata Architektury-murator Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

i Autor: Anna Żmijewska Nowa przestrzeń wystawiennicza przy fabryce marki Franke we Włoszech

Showroom przy fabryce – centrum technologii i dizajnu

Jesienią 2025 roku we włoskim Fabriano, wraz z dziennikarzami z europejskich mediów branżowych, mieliśmy okazje uczestniczyć w otwarciu najnowszego showroomu, a także zobaczyć od kulis proces produkcji okapów oraz poznać najnowsze rozwiązania technologiczne marki Franke.

Nowy showroom zlokalizowany jest tuż obok fabryki marki w Fabriano w centralnej części regionu Marche, miasta słynącego m.in. z produkcji papieru. Na powierzchni ponad 650 m² zaprezentowano ponad 130 produktów – od zlewozmywaków i baterii po płyty grzewcze i okapy – tworzących spójny, uzupełniający się estetycznie i funkcjonalnie system. Jak podkreślała podczas konferencji Barbara Borra, prezes i CEO Franke Home Solutions – otwarcie showroomu przy fabryce w Fabriano to symboliczne połączenie dwóch światów – inżynierii i dizajnu. W jednym miejscu pokazujemy, jak nasze rozwiązania łączą technologię, estetykę i odpowiedzialne podejście do środowiska. To tutaj powstaje przyszłość nowoczesnego życia w domu.

Ekspozycja koncentruje się na rozwiązaniach Franke w zakresie jakości powietrza i zaawansowanych rozwiązań w tym związanych, takich jak: K-Link, czyli inteligentne połączenie płyty indukcyjnej i okapu, Air Hub – systemu oczyszczania i dezynfekcji powietrza światłem UV-C, AQ Sense – skupiających się na czujnikach jakości powietrza reagujących automatycznie na zmiany w otoczeniu czy Drip Free – technologii zapobiegającej kondensacji pary nad płytami indukcyjnymi.

Showroom został zaplanowany tak, aby odwiedzający mieli możliwość poznania działania wspomnianych technologii w specjalnie do tego zaprojektowanych przestrzeniach, jak Silent Room, gdzie testowane są parametry akustyczne okapów czy Technology Room, w którym zaprezentowano konstrukcję i komponenty urządzeń w formie interaktywnego laboratorium. Szczególnym punktem ekspozycji jest wyspa z urządzeniami z kolekcji premium Mythos Masterpiece, manifest filozofii Franke, w której dizajn, technologia i funkcjonalność od początku tworzą jedną spójną koncepcję kuchni.

i Autor: Franke/ Materiały prasowe Kolekcja Mythos Masterpiece to manifest filozofii Franke, w której dizajn, technologia i funkcjonalność tworzą jedną spójną koncepcję kuchni

Produkcja okapów Franke – precyzja i automatyzacja

Podczas wizyty mogliśmy również zwiedzić fabrykę Franke w Fabriano, gdzie powstają okapy oraz płyt zintegrowane z okapem. Zakład łączy wszystkie etapy procesu – od obróbki stali po montaż i testy końcowe – w ramach jednego centrum technologicznego.

Fabryka w Fabriano oparta jest na nowoczesnej produkcji, m.in. do planowania i optymalizacji procesów wykorzystuje sztuczną inteligencję i systemy cyfrowe, posiada certyfikowany system HSE i należy do najdłużej bezwypadkowych zakładów w Europie. Fabryka realizuje również politykę efektywności energetycznej, m.in. poprzez instalację fotowoltaiczną, oświetlenie LED oraz zastosowanie nanotechnologii w przygotowaniu blach, co pozwala ograniczyć zużycie energii i odpadów.

Zrównoważony rozwój jako fundament Franke

Nowy showroom i produkcja w Fabriano wpisują się w globalną strategię ESG Grupy Franke. Marka realizuje mierzalne cele środowiskowe – redukcję emisji CO₂ o 56% do 2030 roku oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050. W praktyce oznacza to wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, recykling materiałów, energooszczędne technologie oraz rozwiązania ograniczające zużycie wody i prądu w codziennym użytkowaniu kuchni.

Otwarcie showroomu przy fabryce potwierdza znaczenie włoskiego Fabriano jako jednego z najważniejszych ośrodków innowacji i produkcji Franke Home Solutions w Europie. To właśnie tutaj powstają rozwiązania łączące szwajcarską precyzję, włoski dizajn i zrównoważone podejście do przyszłości. W Fabriano na nowo definiujemy, czym jest komfort i jakość życia w domu. Cieszymy się, że nasze urządzenia powstają w Europie, co wspiera lokalny rynek pracy, ogranicza ślad węglowy transportu i zapewnia sprawny łańcuch dostaw

– podsumowuje Katarzyna Niezabitowska-Baj, PR Manager Franke Polska.