Dobry Wzór 2025. Konkurs, który chce być kompasem. Debata Architektury-murator

"Mała rewolucja" w trakcie tegorocznej odsłony Dobrego Wzoru

To szczególny czas dla inicjatywy Dobry Wzór – nie tylko ze względu na jej długoletnią historię, ale przede wszystkim ze względu na nową, znacznie poszerzoną formułę. Instytut Wzornictwa Przemysłowego chce, by konkurs nie tylko oceniał design, ale wyznaczał jego kierunki. W czasach, gdy projektowanie nie dotyczy już tylko wyglądu, ale też wartości, procesów, dostępności czy odpowiedzialności – Dobry Wzór ma być odpowiedzią na te nowe wyzwania.

Tegoroczna odsłona Dobrego Wzoru to mała rewolucja. Wiceprezeska Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Michalina Pietrzyk tłumaczy, że impuls do zmian przyszedł z obserwacji dot. przebiegu poszczególnych edycji. Najważniejszą nowością jest powołanie zespołów eksperckich dla każdej z kategorii. Jak podkreśla Pietrzyń, design jest dziś pojęciem niezwykle szerokim i wymaga oceny przez specjalistów w swoich dziedzinach. Dzięki temu proces jest bardziej rzetelny, a praca jurorów – efektywna.

Kolejną istotną zmianą jest poszerzenie formuły konkursu. Obok produktów docenione mają być także projekty procesów, inicjatywy badawcze i działania promujące wzornictwo. To powrót do historycznej roli Instytutu jako ośrodka łączącego przemysł i projektantów. Celem jest nie tylko nagradzanie, ale też inspirowanie – wskazywanie kierunków rozwoju i promowanie wzornictwa jako elementu strategii biznesowej.

Organizatorzy nie chcą tworzyć hierarchii „lepszych i gorszych” projektów

Również kryteria konkursu zostały gruntownie przepracowane. Daniel Kraszewski wyjaśnia, że oceniony zostanie nie tylko wygląd, ale również funkcjonalność, wpływ na użytkownika, społeczność i środowisko, a także efekty biznesowe. Dobry design ma być więc nie tylko atrakcyjny, ale też odpowiedzialny, zrównoważony i realnie użyteczny. Kurator konkursu zachęca zgłaszających, aby pokazali nie tylko gotowy produkt, ale również jego kontekst, proces powstawania, wnioski z błędów i reakcje użytkowników. To zmiana akcentu – z estetyki na opowieść o projektowaniu i jego wartości dla odbiorców.

Organizatorzy podkreślają, że nie chcą już tworzyć hierarchii „lepszych i gorszych” projektów. Zamiast tego promują sposób myślenia o designie, który staje się integralną częścią procesów przemysłowych i strategii firm. Wybrane projekty mają być inspiracją i punktem odniesienia dla całej branży.

