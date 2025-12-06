Debata Architektury: "Umysł, ciało, natura i architektura" Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Frank Gehry zmarł 5 grudnia 2025

5 grudnia 2025 roku zmarł jeden z najwybitniejszych architektów świata – Frank Gehry. Świat architektury stracił jednego z najbardziej wizjonerskich twórców. Odszedł w wieku 96 lat. Jego, znane na całym świecie dzieła to odważne podejście do architektury, naznaczone dekonstrukcją i rzeźbiarskim podejściem do formy.

Matka Gehry'ego pochodziła z Łodzi

Frank Gehry, urodzony jako Frank Owen Goldberg w Toronto, w rodzinie o żydowskich korzeniach, wyemigrował do Los Angeles, gdzie ukończył architekturę. Jego matka była emigrantką z Polski, pochodziła z Łodzi.

Gehry stworzył nowy język architektury

Gehry odrzucił sztywne ramy modernizmu, który dominował w architekturze XX wieku. Zamiast tego, poszukiwał ekspresji i emocji w budynkach. Jego własny dom w Santa Monica stał się poligonem doświadczalnym, gdzie z tradycyjnego bungalowu wyłoniła się awangardowa konstrukcja, obudowana nietypowymi materiałami. To właśnie ten eksperyment zapoczątkował nowy język architektoniczny, który później zdefiniował jego monumentalne dzieła.

Tańczący Dom w Pradze - zdjęcia

Był jednym z ojców dekonstruktywizmu

Filozofia jego twórczości może zaskakiwać. Był jednym z ojców dekonstruktywizmu, choć sam wolał mówić, że „robi budynki, które wyglądają, jakby się ruszały”. Uwielbiał ryby – motyw ryby pojawiał się w jego rzeźbach i fasadach (np. ogromna złota ryba w Barcelona Olympic Village 1992).

Gehry korzystał z innowacyjnych narzędzi takich jak np. program CATIA. Z oprogramowania CATIA korzystali projektanci przemysłu lotniczego. Dzięki temu możliwe było m.in. zaprojektowanie skomplikowanych, falujących kształtów, z jakich składa się Muzeum Guggenheima w Bilbao.

Muzeum Guggengeima - zaprojektowane przez Franka Gehry'ego

Arcydzieła architektury, które zmieniały miasta

Architektura Gehry'ego to nie tylko budynki, to manifestacje sztuki, które wrosły w tkankę miast na całym świecie. Ikoniczne budowle jak Muzeum Guggenheima w Bilbao – uratowało przed kryzysem to hiszpańskie miasto. Tworzone przez niego budynki sprawiały wrażenie dzieł sztuki, rzeźb, które przyciągały wzrok. To były budynki który sprawiały wrażenie poruszających się.

Wśród jego najbardziej znanych projektów znajdują się:

Muzeum Guggenheima w Bilbao

Walt Disney Concert Hall w Los Angeles

Fondation Louis Vuitton w Paryżu

Tańczący Dom w Pradze

Gehry był aktywny zawodowo do końca

Gehry był praktycznie końca życia aktywny zawodowo – osobiście doglądał budów i prowadził biuro Gehry Partners, w którym pracowało ponad 150 osób.

W oficjalnych komunikatach podano, że zmarł w swoim domu w Los Angeles po krótkiej chorobie układu oddechowego.