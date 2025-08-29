Ruszył wyścig o największą inwestycję dekady

Rozpoczął się wyścig o jedną z najbardziej pożądanych inwestycji w tej dekadzie. Mowa o budowie nowoczesnego terminala pasażerskiego dla lotniska Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie. Spółka CPK ogłosiła właśnie listę firm i konsorcjów, które będą ubiegać się o gigantyczny kontrakt.

Zainteresowanie projektem jest ogromne, a w szranki stanęło 5 konsorcjów, składających się w sumie z aż 16 firm wykonawczych. To największy przetarg zaplanowany przez CPK w tym roku, którego wartość szacowana jest na ponad 5 miliardów złotych.

Kto powalczy o intratny kontrakt na budowę terminala CPK? Oto konkretne firmy

Wśród chętnych do budowy terminala znalazły się zarówno największe polskie spółki budowlane, jak i renomowani partnerzy zagraniczni. CPK podkreśla, że doświadczenie w realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce będzie kluczowym kryterium przy wyborze wykonawcy. Spółka z satysfakcją odnotowuje również fakt, że w składzie wszystkich konsorcjów znajdują się podmioty z Polski, co ma zwielokrotnić korzyści dla krajowej gospodarki. Łącznie zainteresowanie projektem wykazało 14 największych polskich firm budowlanych.

Lista konsorcjów ubiegających się o kontrakt:

Mirbud S.A. (lider) z partnerami: ADAMIETZ Sp. z o.o., OPEX S.A., FORMOPEX Sp. z o.o., KOBYLARNIA S.A., BUDPOL Sp. z o.o.

Polimex Mostostal S.A. (lider) z partnerami: Hochtief Polska S.A., Hochtief Infrastructure GmbH (Niemcy).

Budimex S.A. (lider) z partnerem: Strabag Sp. z o.o.

NDI S.A. (lider) z partnerami: NDI Sopot S.A., N.V. BESIX S.A. (Belgia).

PORR S.A. (lider) z partnerem: Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.

Po analizie złożonych wniosków i spełnieniu formalnych warunków udziału, spółka CPK zaprosi konsorcja do dalszych rozmów w trybie dialogu konkurencyjnego. Następnie, na podstawie złożonych ofert, zostanie dokonany wybór wykonawcy i podpisana umowa.

CPK konsekwentnie realizuje kolejne etapy budowy lotniska, które jest jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Zestawienie tak doświadczonych wykonawców, którzy znaleźli się w przetargu, odbieramy jako bardzo mocny sygnał, że rynek dostrzega ogromny potencjał tej inwestycji, zarówno w wymiarze biznesowym, jak i gospodarczym - mówi prezes CPK.

Nowoczesny terminal będzie wizytówką CPK

Koncepcję Centralnego Portu Komunikacyjny przygotowała pracownia Pracownia Foster + Partners. Terminal pasażerski będzie sercem nowego portu lotniczego CPK. Zaprojektowano go jako nowoczesny, funkcjonalny i przyjazny środowisku obiekt o powierzchni około 450 tys. m.kw. Budynek główny zostanie połączony z pirsami pasażerskimi, które umożliwią pasażerom dotarcie do samolotów.

W dniu otwarcia terminal zaoferuje blisko 140 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej, z możliwością rozbudowy o kolejne 30.

W pierwszym etapie terminal ma obsługiwać 34 miliony pasażerów rocznie, a docelowo, po rozbudowie, aż 44 miliony.

Harmonogram budowy terminala CPK w Baranowie

Podpisanie umowy z wykonawcą terminala planowane jest na 2026 rok. W tym samym roku rozpoczną się prace związane z palowaniem, czyli budową fundamentów. Zasadnicze prace budowlane mają zakończyć się najpóźniej do końca 2031 roku. Zgodnie z harmonogramem, w 2032 roku Lotnisko CPK, po etapie certyfikacji, ma zostać oddane do użytku wraz z pierwszym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź.

Budowa terminala Lotniska CPK to element szerszego Programu inwestycyjnego CPK, który ma na celu wsparcie polskiej gospodarki poprzez rozwój kluczowej infrastruktury transportowej i zwiększenie jej konkurencyjności w regionie. Inwestycja ma generować miejsca pracy i stanowić impuls rozwojowy dla polskiego rynku budowlanego.