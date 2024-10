Nie żyje Joseph Rykwert, wybitny krytyk architektury. "Fabrykujemy kolosalną liczbę architektów" mówił w rozmowie z AM

Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

25 października 2025 r. odbyła się konferencja, podczas której ogłoszono, kto będzie nowym architektem miejskim Wrocławia. Wydział Komunikacji Społecznej Departamentu Prezydenta Wrocławia poinformował nas, że dr inż. arch. Jacek Barski został Architektem Miasta Wrocławia i że stanie on na czele zespołu liczącego łącznie dziesięć osób, który ma pomóc w dbaniu o jakość projektowania w tym mieście.

Autor:

Jacka Barskiego przedstawiono w nieprzypadkowym miejscu

Jacek Barski został powołany na stanowisko Architekta Miasta przez prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka. Nowe ciało kolegialne, na którego czele stanie, rozpocznie swoją pracę 1 stycznia 2025 roku. W skład Zespołu Architekta Miasta wchodzą nie tylko osoby z Urzędu Miejskiego. Wrocław zaprosił do współpracy także uznanych ekspertów z zewnątrz. Konferencja Zespołu Architekta Miasta, podczas której przedstawiono nowego architekta miejskiego stolicy Dolnego Śląska odbyła się na placu Nowy Targ – w miejscu symbolicznym dla przekształceń, jakim podlega to miasto.

Plac Nowy Targ symbolem przemian

Plac ten został ostatnio zazieleniony według projektu architekta jego ostatniego kształtu, ale to nie wszystko, bo miasto nadal planuje kontynuować zmiany tej przestrzeni – tak, plany przywrócenia Neptuna są wciąż aktualne. Plac na fontannę czeka od dawna i być może wreszcie się uda ją zrealizować, bo pracownia Roman Rutkowski Architekci również sporządziła jej projekt. W związku z niedawnym odkryciem fragmentów oryginalnej, najstarszej rzeźby Neptuna z Nowego Targu prezydent miasta podczas oficjalnego otwarcia placu 12 lipca powiedział, że fontanna z Neptunem na plac wróci. Jest już pozwolenie na budowę fontanny, pomysł na rekonstrukcję starej, wymienionej na nową w XIX wieku, barokowej figury i jej potencjalny wykonawca – pisaliśmy w lipcu. Obecnie, przy okazji konferencji prezentującej nowe, ważne dla Wrocławia ciało kolegialne i jego członków, znów powrócono do tematu i mówi się o rozpisywaniu konkursu na fontannę w porozumieniu z ASP.

Skład Zespołu Architekta Miasta Wrocławia

W skład Zespołu Architekta Miasta, który pierwszy raz będzie towarzyszyć urzędowi architekta miejskiego w stolicy Dolnego Śląska, wchodzą:

dr inż. arch. Jacek Barski (Architekt Miasta Wrocławia) – dyrektor Departamentu Urbanistyki i Architektury UMW mgr inż. arch. Anna Kościuk – przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów mgr inż. arch. Piotr Zybura – prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, oddziału we Wrocławiu prof. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska – dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej dr Michał Duda – dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu mgr inż. Janusz Szczepański – przewodniczący rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa mgr inż. arch. Krzysztof Wartenberg – architekt, specjalista m.in. w dziedzinie konserwacji i rewaloryzacji obiektów zabytkowych mgr inż. arch. Magdalena Wankowska (zastępca przewodniczącego Zespołu) - dyrektor Wydziału Architektury i Zabytków UMW, Miejski Konserwator Zabytków mgr inż. Przemysław Matyja – dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego UMW, urbanista Miasta Wrocławia mgr inż. arch. Katarzyna Młynarczyk (sekretarz Zespołu) – Wydział Architektury i Zabytków UMW

Kim jest architekt miejski? Jak często będzie obradował jego zespół?

Funkcja architekta miejskiego i jego ewentualnych współpracowników nie jest opisana w żadnym dokumencie rangi sejmowej czy ministerialnej. Powołanie go i wyposażenie w określone kompetencje jest wyłączną decyzją danego samorządu. Zgodnie z zarządzeniem prezydenckim, we Wrocławiu Zespół Architekta Miasta ma zbierać się nie rzadziej, niż co dwa miesiące.

Zobacz też:

Cieszymy się, że zaproszenie do Zespołu Architekta Miasta przyjęły osoby o dużym dorobku, reprezentujące środowiska zawodowe związane z architekturą oraz inżynierią. Są z nami także uznani przedstawiciele i przedstawicielki środowiska naukowo-badawczego. Jesteśmy przekonani, że tak wszechstronny skład przyniesie Wrocławiowi korzyści. Wprowadzając funkcję Architekta Miasta realizujemy postulat, który od wielu miesięcy coraz częściej wybrzmiewał w dyskusji publicznej" – mówił wiceprezydent Wrocławia Michał Młyńczak, nadzorujący w Urzędzie Miejskim m.in. wydziały odpowiedzialne za architekturę, budownictwo i zabytki.

Jakie kompetencje będzie miał Zespół Architekta Miasta we Wrocławiu?

Do zadań Zespołu Architekta Miasta ma należeć między innymi:

Formułowanie wniosków i uwag pomocnych w prowadzeniu polityki inwestycyjnej Wrocławia.

Konsultowanie koncepcji architektonicznych oraz projektów budowlanych o istotnym znaczeniu dla miasta.

Opiniowanie oraz udział w konkursach architektonicznych, a także urbanistyczno-architektonicznych, w których Wrocław jest organizatorem lub współorganizatorem.

Wydawanie rekomendacji funkcjonalnych i przestrzennych w postępowaniu wstępnym, poprzedzającym formalne złożenie wniosku inwestora o skorzystanie z tzw. specustawy mieszkaniowej (lex developer) – zgodnie z procedurą pre-wnioskową, opisaną w odrębnym zarządzeniu.

Formułowanie wniosków i uwag wspierających rozwiązania wysokiej jakości, odpowiadające na wyzwania społeczne, kulturowe, środowiskowe. Będzie się to odbywać w poszanowaniu dla ciągłości kulturowej i tożsamości przestrzennej miasta.

Zobacz też:

Zachęta dla inwestorów

Zachęcamy inwestorów, szczególnie tych realizujących swoje zamierzenia w kluczowych punktach miasta lub mających szczególny wpływ na miasto, do konsultowania swoich zamierzeń. Wrocław jest przestrzenią, która często była kształtowana przez architektów dużego formatu, niejednokrotnie europejskiego. Jednocześnie szybki rozwój wymusza szukanie odpowiedzi na wciąż nowe wyzwania. Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu ich pojawienie się trudno było w ogóle przewidzieć. To ważne, by w tak specyficznym miejscu i w tak dynamicznych czasach mieć wiele perspektyw. Dlatego, dziękując za powierzenie mi tej roli, bardzo cieszę się na współpracę z tak przekrojowym i mocnym merytorycznie zespołem – mówił nowy Architekt Miasta Wrocławia.

Przywrócenie funkcji Architekta Miasta we Wrocławiu

Wrocław na różnych etapach swojej historii miewał funkcję miejskiego architekta. Jego zadania i zakres kompetencji w zależności od danego okresu bardzo się jednak zmieniał. Jak informuje Departament Prezydenta Wrocławia, zawsze nadrzędnym celem była troska o wysokie standardy projektowania.

Zobacz też:

To bardzo ważne, że ta rola została przywrócona. Cieszę się także, że na czele tego zespołu stanie Jacek Barski, były pracownik naszej uczelni. Przed nami duże wyzwanie. Mam jednak głęboką nadzieję, że przyczynimy się naszą pracą do wzbogacenia Wrocławia o kolejne piękne przestrzenie miejskie. Takie jak choćby odnowiony ostatnio Plac Nowy Targ" – mówi prof. Barbara Gronostajska, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, która także zasiądzie w Zespole Architekta Miasta.

Jacek Barski – sylwetka

Architekt Miasta Wrocławia jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Ukończył tam studia magisterskie, a następnie obronił pracę doktorską. W latach 1989-2019 pracował w Katedrze Planowania Przestrzennego tej uczelni. Jest autorem i współautorem wielu publikacji o planowaniu przestrzennym. W latach 1989-2001 był współwłaścicielem pracowni projektowej.

Związki z samorządem Wrocławia

Od 2001 roku związany z samorządem Wrocławia: najpierw jako zastępca dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia do spraw gospodarki przestrzennej, a od 2008 jako dyrektor departamentu odpowiedzialnego za architekturę i urbanistykę. Brał udział w powstaniu wszystkich dotychczasowych edycji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (ten dokument, zgodnie z ustawą, od stycznia 2026 ma być zastąpiony Planem Ogólnym). Ma też udział w przygotowaniu i uchwaleniu kilkuset Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Autor najpiękniejszego budynku-plomby we Wrocławiu

Jako czynny architekt Jacek Barski został laureatem między innymi konkursu na najładniejszy budynek plombowy we Wrocławiu (1995). To konkurs z ponad 60-letnią tradycją, najpierw organizowany pod tytułem Mister Wrocławia, potem funkcjonujący jako konkurs właśnie na Najpiękniejszą Plombę Roku. W XXI wieku jest organizowany on pod nazwą Piękny Wrocław.

Internauci komentujący powołanie nowego Architekta Miasta i jego Zespołu są podzieleni – oprócz gratulacji wyrażają też zaniepokojenie tym, czy coś się zmieni, jeśli chodzi o planowanie Wrocławia jako całości, a nie tylko poszczególnych inwestycji. Okaże się zapewne, czy powołanie nowego ciała wniesie także nową jakość w troskę o rozwój architektoniczny i urbanistyczny stolicy Dolnego Śląska.

Na profilu Facebook Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia możemy znaleźć nagranie z konferencji, która odbyła się trzy dni temu. Na plac pomimo jesiennej aury stawili się członkowie Zespołu lub ich przedstawiciele oczywiście sam Jacek Barski.