Metro w Krakowie - dwie linie, 29 kilometrów długości

O tej inwestycji w stolicy Małopolski mówi się już od dziesięcioleci. Teraz, wszystko na to wskazuje, metro ma szansę na faktyczną realizację. 24 września konkretne plany budowy, liczbę stacji i koszty przedstawiono na specjalnej konferencji w Krakowie.

Metro w Krakowie ma składać się z dwóch linii:

Linia M1 : Prowadzi z Nowej Huty (rejon Kombinatu) przez centrum, Stare Miasto, Rondo Grunwaldzkie, Ruczaj, Kampus UJ, Kobierzyn aż do Opatkowic.

: Prowadzi z Nowej Huty (rejon Kombinatu) przez centrum, Stare Miasto, Rondo Grunwaldzkie, Ruczaj, Kampus UJ, Kobierzyn aż do Opatkowic. Linia M2: Rozpoczyna się w Nowej Hucie i biegnie przez centrum, Stare Miasto, Rondo Grunwaldzkie, Łagiewniki, okolice Zakopianki aż do Kurdwanowa.

Wspólny odcinek obu linii kończy się na stacji "Brożka", gdzie trasy się rozdzielają.

Trasa metra w Krakowie: szczegółowy przebieg

Metro w Krakowie będzie w większości przebiegać pod ziemią, w tunelach, co umożliwi bezpieczny przejazd pod osiedlami i centrum miasta. Trasa rozpoczyna się w Nowej Hucie, w rejonie Kombinatu, gdzie powstanie również stacja techniczno-postojowa. Dalej, mijając aleję Róż, metro dotrze do ronda Kocmyrzowskiego i Czyżyn.

Główną stacją dla zachodniej części Nowej Huty będzie "Wiślicka", a następnie pociągi pojadą w stronę Prądnika Czerwonego, obsługując stacje "Bora-Komorowskiego", "Rondo Młyńskie" i "Olsza". Następnie metro zatrzyma się przy "Rondzie Mogilskim" i "Dworcu Głównym" – który ma stać się centralnym węzłem komunikacyjnym Krakowa, integrując metro z koleją i komunikacją miejską.

Na Starym Mieście metro powinno zatrzymać się na stacjach "Stary Kleparz" i "Teatr Bagatela", a następnie odbić w korytarz Alei Trzech Wieszczów – do stacji pod Muzeum Narodowym.

Następnie metro przekroczy Wisłę, która jest najpoważniejszą barierą transportową współczesnego Krakowa. Ważnym węzłem przesiadkowym ma stać się stacja przy Rondzie Grunwaldzkim. Kolejną stacją w sąsiedztwie Wisły będzie "Ludwinów". Wspólny przebieg dwóch linii metra – M1 i M2 – kończy się na stacji "Brożka". Dalej na południe eksperci rekomendują rozdzielenie ich przebiegu oraz budowę tuneli w stronę Opatkowic oraz Kurdwanowa.

Pierwsza linia – M1 – prowadzi w stronę południowego zachodu – przez stacje "Ruczaj", "Kampus UJ", "Bobrzyńskiego", "Lubostroń", "Kobierzyn", "Kliny" do "Opatkowic". Druga linia obsłuży Łagiewniki, obszar CH Zakopianka i przystanku kolejowego "Sanktuarium", kończąc swój bieg w Podgórzu Duchackim, gdzie zaplanowano budowę trzech stacji: "Halszki", "Witosa" oraz krańcową – "Kurdwanów", zlokalizowaną na południowym wschodzie dzielnicy.

Dlaczego metro jest ważne dla Krakowa?

Budowa metra to strategiczna inwestycja, która ma przynieść Krakowowi szereg korzyści.

Najważniejsza to skrócenie czasu podróży. Dzięki metru, codzienne podróże mają stać się krótsze nawet o połowę. Przykładowo, z Nowej Huty do Muzeum Narodowego będzie można dojechać w 26 minut zamiast 40, a z Klinów do Dworca Głównego w 24 minuty zamiast 50.Integracja z innymi środkami transportu. Metro ma być ściśle powiązane z systemem tramwajowym i kolejowym, tworząc spójny kręgosłup komunikacyjny miasta. Na całym przebiegu linia metra krzyżuje się z systemem tramwajowym 11-krotnie, zaś z istniejącymi i przyszłymi liniami kolejowymi 5-krotnie.To będzie również impuls do rozwoju miasta. Wokół stacji metra mają powstać nowe przestrzenie publiczne, parki i place, przebudowane zostaną węzły komunikacyjne, a przy wybranych lokalizacjach powstaną parkingi P+R. Metro ma być także impulsem do transformacji obszarów takich jak Kombinat w Nowej Hucie czy dawna fabryka Solvay i okolice Zakopianki, które dzięki linii metra zyskają nowe funkcje. Zwiększenie bezpieczeństwa. Stacje i tunele metra będą projektowane w taki sposób, aby mogły pełnić funkcję schronów w sytuacjach kryzysowych.

Koszt i finansowanie budowy metra w Krakowie

Szczegółowe koszty budowy metra nie zostały jeszcze podane, ale wiadomo, że będzie to największa inwestycja w historii Krakowa. Miasto liczy na wsparcie finansowe ze środków centralnych, unijnych, a także z kredytów międzynarodowych instytucji finansowych.

Kiedy będzie gotowe metro w Krakowie?

Zgodnie z zapowiedziami władz miasta, celem jest, aby mieszkańcy Krakowa mogli skorzystać z metra za 10 lat. W 2026 roku ma zostać podpisana umowa na dokumentację techniczną, a najpóźniej w 2030 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę, która ma potrwać około pięciu lat.

- To absolutny priorytet miasta na najbliższą dekadę. Wprowadzimy nową jakość projektową, będziemy działać szybko i kompleksowo. Jeszcze w tym roku miasto rozpocznie konsultacje rynkowe i przygotowania do wyboru doradców inwestycyjnych. W 2026 roku ma zostać podpisana umowa na dokumentację techniczną obejmującą studium wykonalności i decyzję środowiskową, a jeśli prowadzone analizy potwierdza taką możliwość, to także na projekt budowlany. Najpóźniej w 2030 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę, która ma potrwać około pięciu lat. Za 10 lat możemy pojechać pierwszą linią metra w Krakowie – zapowiadają władze miasta.

Autonomiczna kolejka podziemna bez maszynisty

Metro w Krakowie ma być inwestycją bez kompromisów, wykorzystującą najnowocześniejsze technologie: autonomiczne składy, wysoką częstotliwość kursowania i maksymalną energooszczędność. Stacje i tunele będą projektowane z myślą o bezpieczeństwie, pełniąc funkcję schronów w sytuacjach kryzysowych.Budowa metra to ambitny plan, który ma szansę na trwałe odmienić oblicze Krakowa i poprawić jakość życia jego mieszkańców. To inwestycja w przyszłość, która uczyni Kraków miastem nowoczesnym, bardziej przyjaznym i lepiej skomunikowanym.

– Metro w Krakowie będzie inwestycją bez kompromisów – mówi wiceprezydent Krakowa, Stanisław Mazur. – Stawiamy na najnowocześniejsze technologie: autonomiczne składy, wysoką częstotliwość kursowania i maksymalną energooszczędność. Nie kopiujemy Warszawy – budujemy system skrojony na miarę Krakowa. Krakowskie metro będzie bardziej elastyczne i tańsze w utrzymaniu.

Stanisław Mazur podkreślał, że metro ma także zwiększyć bezpieczeństwo miasta. Stacje i tunele będą projektowane w taki sposób, aby mogły pełnić funkcję schronów w sytuacjach kryzysowych. W praktyce oznacza to, że cały podziemny system stanie się swego rodzaju linearnym schronem, w którym w razie zagrożenia będzie można zapewnić ochronę dla tysięcy mieszkańców. To dodatkowy wymiar inwestycji – metro nie tylko odciąży ulice i skróci czas przejazdów, ale również podniesie odporność Krakowa w sytuacjach nadzwyczajnych.