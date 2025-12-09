Debata Architektury: "Umysł, ciało, natura i architektura" Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Najważniejsza jest akustyka. Technologia „box in box”

Dla inwestora, Agencji Rozwoju Miasta Krakowa, najważniejsza jest akustyka. Centrum Muzyki będzie służyć jest przede wszystkim muzyce klasycznej, a jakość otoczenia, w którym słuchamy koncertu, jest kluczowa dla pełnego odbioru wizji kompozytora i wykonawców.

Projektanci zastosowali sprawdzony układ sali koncertowej pomieszczenia prostopadłościennego, który jest gwarantem uzyskania świetnych walorów akustycznych. Sala koncertowa ma mieć wspaniałą akustykę. Projekt akustyki Krakowskiego Centrum Muzyki przygotowało renomowane niemieckie biuro BBM Müller, które współtworzyło też m.in. salę koncertową w Lutosławicach. W materiale udostępnionym przez Agencję Rozwoju Miasta Krakowa mówi o tym Radosław Arkadiusz Ciszewski, konsultant ds akustyki Müller-BBM Building Solutions, który brał też udział m.in. w projektowaniu akustyki w, niedawno oddanej do użytku sali koncertowej, Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Sala koncertowa w Centrum Muzyki została zaprojektowana w klasycznym układzie shoebox, czyli pomieszczenia prostopadłościennego, które charakteryzuje się z punktu widzenia jakości akustyki, bardzo dobrymi wczesnymi odbiciami bocznymi, które z kolei sprawiają, że to źródło dźwięku, które znajduje się na scenie, wydaje się być większe, szersze. Ukształtowanie widowni, czyli ta przewyżka widowni w połączeniu z wysokością sufitu, sprawia, że sala będzie odpowiednio głośna. Tak, żeby instrumenty były wspierane przez salę koncertową, poprzez te odbicia boczne, odbicia od sufitu. Sufit jest tu też dość szczególnie ukształtowany, w taką formę fali, która sprawia, że odbicia dźwięku z instrumentów zostaną równomiernie rozprowadzone po widowni – wyjaśniał Radosław Arkadiusz Ciszewski.

Płyta fundamentowa na wibroizolatorach

Aby zapewnić najwyższą izolację dźwiękową, cała część sali głównej koncertowej została zaprojektowana w systemie „box in box”. Oznacza to, że jest ona całkowicie odizolowana przekładkami i materiałami akustycznymi, zapobiegając przenoszeniu się dźwięku z zewnątrz do sali i odwrotnie. Ta sama technologia izolacji została użyta w Sali Sinfonietta, która ma jedynie wspólną płytę fundamentową (położoną na wibroizolatorach), ale jej ściany są oddzielone od reszty budynku.

Jak mówił architekt, Jarosław Kutniowski z BE Architekci Polska, sala główna ma klasyczne proporcje: wysokość 15,5 m, długość ponad 44 m i szerokość około 20 m. Będzie mogła pomieścić 1033 osoby, a estrada jest pełnowymiarowa, przeznaczona dla pełnej orkiestry symfonicznej.

Nowoczesna sala koncertowa z nowinkami technologicznymi

Centrum Muzyki w Krakowie wyposażone zostanie w rozwiązania scenotechniczne niezbędne dla nowoczesnych sal. Na parterze sali głównej trwa montaż ruchomego podestu scenicznego, który może wyjeżdżać do poziomu sceny lub wyżej, w zależności od potrzeb użytkownika.

O jakość doświadczeń publiczności zadbano także w kwestii komfortu termicznego. Pod trybunami, gdzie znajdą się siedzenia, zamontowano skrzynki rozprężne – elementy wentylacyjne. Specjalne kratki będą prowadziły wywiew i grzanie bezpośrednio pod siedzenie, co ma zapewnić optymalną jakość powietrza w pomieszczeniu.

Fasada również nabiera kształtów. Główne wejście do obiektu, przez które widzowie będą wpuszczani na salę koncertową i inne sale, zostanie obłożone kamieniem (m.in. wapieniem z Portugalii).

Sala koncertowa Krakowskiego Centrum Muzyki - 7 metrów poniżej terenu

Budynek Centrum Muzyki w Krakowie ma 176 metrów długości i 76 metrów szerokości. Z jego foyer, a także z tarasu widokowego nad kawiarnią i restauracją, w holu głównym, będzie się roztaczał wspaniały widok na Błonia, Wawel i Stare Miasto. Prostą konstrukcję budynku otaczają 13-metrowe kolumny. Te 13 metrów, jest nieprzypadkową wartością, bowiem, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza w tym miejscu budowę obiektów tylko do tej wysokości.

Salę koncertową, w konstrukcji żelbetowej osadzono więc siedem metrów poniżej poziomu terenu. By to było możliwe, wykonawca musiał także obniżyć poziom wód gruntowych.

Zrównoważone budownictwo w Cichym Kąciku

Jak podaje miasto Kraków, Krakowskie Centrum Muzyki będzie przykładem zrównoważonego budownictwa. Zaświadczy o tym certyfikat EDGE, który jest wydawany trzyetapowo. Przy projektowaniu, na etapie budowy, a także 12 miesięcy po jej zakończeniu. Certyfikat jest dowodem na to, że przy realizacji inwestycji zostały wykorzystane odpowiednie materiały i systemy, które gwarantują poszanowanie środowiska nie tylko na etapie budowy, ale także później – przy eksploatacji budynku. Audyt i certyfikacja są prowadzone przez cały czas realizacji inwestycji.

Jest parking dla gości Centrum Muzyki

Ponieważ obiekt stanie w miejscu otoczonym pięknym parkiem, trzeba było pomyśleć także nad budową odpowiedniego parkingu dla osób biorących udział w przyszłych wydarzeniach kulturalnych w tym miejscu. Powstał więc, jako oddzielna inwestycja, specjalny kilkukondygnacyjny, ażurowy parking, który pomieści 195 aut. Wybudowała go firma NDI. Zaplanowana tu, zielona przestrzeń przy parkingu będzie częścią parku okalającego Krakowskie Centrum Muzyki.

Koszt budowy Krakowskiego Centrum Muzyki

Pierwszy etap (stan surowy obiektu, wraz za gospodarowaniem terenu) – kosztował 116, 4 mln zł, z czego 99 mln zł pokrył Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Polski Ład, a 17,4 mln zł Miasto Kraków.

Koszt drugiego etapu wyniesie około 178 mln złotych. Wykonawcą I i II etapu budowy Centrum Muzyki jest firma Mirbud.

Centrum Muzyki siedzibą dwóch orkiestr

W Krakowskim Centrum Muzyki swoje stałe miejsce znajdą dwie miejskie orkiestry Capella Cracoviensis i Sinfonietta Cracovia. To projekt, który ma szansę wyznaczyć nowy muzyczny puls miasta. Mieszkańcy Krakowa i melomani z całego świata będą mogli skorzystać z obiektu wyposażonego w salę koncertową na 1000 miejsc, aulę na 300 osób, a także sale prób i przestrzeń edukacyjną. Do roku 2027 pozostaje czekać na finalny efekt prac, w nadziei, że doświadczenie to rzeczywiście przełoży się na to, że Kraków będzie mógł delektować się dźwiękiem w absolutnej europejskiej czołówce.