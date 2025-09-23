Ambitny projekt pracowni plus3 Architekci

To bardzo ambitnie zaprojektowany, przez pracownię plus3 Architekci, obiekt. Generalnym wykonawcą jest Unibep, a inwestorem oczywiście - Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy już wielokrotnie gościł na naszych łamach czy to jako projekt przed budową, czy też opisywaliśmy jego powstawanie. Dziś jest właściwie gotowy na przyjęcie wirtuozów, miłośników muzyki, chcących doskonalić się w murach Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

4 października 2025 roku odbędzie się tu dzień otwarty, dzięki któremu ten ciekawy architektonicznie obiekt będą mogli zobaczyć również sami mieszkańcy Bydgoszczy. Godziny zwiedzania 10.00-16.00, nowy Kampus AMFN, ul. prof. Godziszewskiego 1 (pomiędzy ul. Paderewskiego a ul. Kamienną). Wstęp wolny.

Władze uczeni zapraszają do obejrzenia nowego obiektu w mieście.

- Drodzy Mieszkańcy Bydgoszczy, Melomani, Sympatycy AMFN! Przed nami wyjątkowy moment – przeprowadzka do Nowego Kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Zanim jednak na dobre otworzymy nowy rozdział w historii naszej uczelni, z ogromną radością zapraszamy Was na DZIEŃ OTWARTY – niezwykłą okazję, by poczuć atmosferę tego wyjątkowego miejsca! Otworzymy przed Wami zapierające dech w piersiach przestrzenie, pełne muzycznych niespodzianek i energii, która już wkrótce ożywi to miejsce na długie lata. Pragniemy, by nowy kampus stał się przestrzenią dźwięku, spotkań i wspólnego odkrywania muzyki – otwartą dla całej Bydgoszczy, dlatego zapraszamy Was do wspólnego poznania i odkrywania NOWEGO BRZMIENIA MIASTA - czytamy na stronie uczelni.

A będzie co oglądać.

Budynek w większości samowystarczalny energetycznie

To budynek energetycznie w większości samowystarczalny, choć korzysta także z sieciowej energii. Jest jednak zaprojektowany tak, by korzystać z energii w zrównoważony sposób i wykorzystywać wszystkie możliwe sposoby, by jej nie marnować. W ramach OZE zastosowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 300 kWp, magazyn energii o mocy 0,5 MW, pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia z gruntowymi pionowymi wymiennikami w ilości 104 szt. wierconymi na 100 m w głąb gruntu każdy.

Przewidziano dwa przyłącza energetyczne od dostawcy zewnętrznego. Zaprojektowany magazyn energii o mocy 0,5 MW będzie ładowany prądem z paneli, w przypadku jego nadmiaru, oraz prądem z zewnątrz, korzystając z taryf dynamicznych. Ładowanie odbywać się przy niskich cenach prądu (przeważnie nocą), a przy wyższych cenach prądu korzystać się będzie z magazynu.

Na potrzeby ogrzewania budynku zimą oraz chłodzenia latem głównie korzystać się będzie z ciepła Ziemi przy zastosowaniu gruntowych pomp ciepła. Dla chłodzenia budynku ilość chłodu wytworzona przez instalacje budynku jest wystarczająca, natomiast ilość ciepła potrzebna do ogrzania budynku zimą, przy temperaturze zewnętrznej poniżej -10oC , wymaga korzystania z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wentylacja w całości mechaniczna z rekuperacją

Jak już pisaliśmy w budynku nie występują kanały wentylacji grawitacyjnej ani otwierane okna elewacyjne. Świeże powietrze jest dostarczane z czerpni przez 7 central wentylacyjnych z zastosowaniem rekuperacji (częściowego nagrzania powietrza wchodzącego przez ciepło powietrza wydalanego z budynku). W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie zastosowano klimatyzacji a jedynie wentylację mechaniczną o określonej stałej temperaturze i wilgotności. Jest to szczególnie ważne dla studentów śpiewu oraz dla stabilności parametrów cieplno-wilgotnościowych instrumentów, szczególnie drewnianych i w obudowie drewnianej.

Klimatyzacja zastosowana jest jedynie w pomieszczeniach w których zainstalowane urządzenia wydzielają nadmierną ilość ciepła. Są to serwerownie, wentylatorownie , magazyn energii itp. Wytworzone tam ciepło jest wykorzystywane do ogrzewania przestrzeni otwartych w budynku jak garaż podziemny, klatki schodowe.

Ekologiczne rozwiązania przyjazne przyrodzie

To budynek ekologiczny, także pod względem dbałości o przyrodę. Na szklanej elewacji zastosowano szkło przyjazne dla ptaków. Na wewnętrznej szybie panelu elewacyjnego znajduje się system kropek o średnicy 8 mm w rozstawie poziomym 100 mm i pionowym 50 mm. Taka siatka kropek na szkle jest widziana przez lecące ptaki , które ją omijają.

Akustyka sal koncertowych – konstrukcja „box in box”

Ponieważ jest to budynek Akademii Muzycznej to właśnie jego akustyka sal koncertowych, ale też dydaktycznych gra tu pierwsze skrzypce. Pomyślano o tym już na etapie projektowania. Wszystkie sale koncertowe są oddzielone od konstrukcji budynku „pudełko w pudełku”, co oznacza, że sale muzyczne są zaprojektowane jako pomieszczenia wyseparowane akustycznie z konstrukcji budynku. Konieczne więc było zastosowanie elastycznych połączeń ścian działowych, sufitów i podłóg pływających z główną konstrukcją.

Jak mówił nam, w styczniu tego roku, Andrzej Wenskowski, koordynator budowy tego obiektu, konstrukcja sal koncertowych oparta na stropach budynku jest na amortyzatorach. Ściany i stropy sal są oddzielone od siebie przestrzeniami technicznymi i są załamane w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

Dodatkowo ściany i stropy są wyłożone panelami akustycznymi indywidualnie zaprojektowanymi dla każdej sali koncertowej.

Pod widowniami znajdują się komory rozprężne dla świeżego powietrza, które samoczynnie wypływa spod każdego fotela dla widzów, nie powodując świstów i szumów.

Będą też strefy relaksu

W nowej siedzibie zaplanowano także strefy relaksu, sale sportowe i bufet. Na wszystkich kondygnacjach znajdą się komfortowe strefy wypoczynkowe, które będą sprzyjać krótkim przerwom i integracji studentów. W części administracyjnej znajdą się dwa wewnętrzne dziedzińce – w tym jeden całoroczny, niezależny od warunków atmosferycznych. Dla osób chcących zadbać o formę fizyczną przewidziano salę gimnastyczną. Również otoczenie kampusu zostało zaplanowane z myślą o rekreacji – wokół stawu pojawią się ławki, leżaki oraz alejki spacerowe. Zewnętrzna przestrzeń wypoczynkowa będzie dostępna zarówno dla społeczności akademickiej, jak i mieszkańców.

Miasto Bydgoszcz przekazało Akademii teren pod budowę kampusu

Teren pod budowę kampusu przekazało Akademii Muzycznej miasto Bydgoszcz w 2014 roku.

Dzięki decyzji rządu z 2014 r., który zobowiązał się do sfinansowania budowy, miasto przekazało darowiznę gruntu na rzecz uczelni. Ze względu na duży wzrostu kosztów materiałów w 2024 r. zwiększyliśmy wsparcie rządowe dla uczelni o 150 mln zł. Jestem pewien, że efekt inwestycji wpłynie pozytywnie na cały region gospodarczo, a w zakresie szkolnictwa artystycznego na całą Polskę – mówił podczas lipcowej wizytacji obiektu wojewoda kujawsko-pomorski, Michał Sztybel.

Budowa była możliwa dzięki wsparciu inwestycji przez władze samorządowe i rządowe.

Dzięki wsparciu władz oraz środków przyznanych w ramach wieloletniego planu finansowego rządu polskiego udało się zrealizować tę wyjątkową inwestycję. Cały projekt to efekt 10 lat planowania oraz 3 lat intensywnych prac budowlanych – mówiła także podczas lipcowej wizytacji obiektu rektor Akademii Muzycznej prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska.

Fakty i liczby dotyczące nowego kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Budynek kampusu stanął w północnej części terenu o powierzchni zabudowy 5 267 m2 bezpośrednio przy występującym zbiorniku wodnym.

Konstrukcja budynku jest żelbetowa oparta na płycie żelbetowej oraz ścianach szczelinowych grubości 80 cm posadowionych na głębokości 16 m poniżej poziomu terenu ze stropami grubości 25 cm dzielącymi budynek na kondygnacje.

W budynku są cztery sale koncertowe: Kameralna - ilość miejsc 143, Symfoniczna - ilość miejsc 423, Teatralno-operowa - ilość miejsc198, Organowa - ilość miejsc 71 oraz sala prób orkiestry (bez widowni) dla ćwiczeń i prób o wielkości sceny i parametrach akustycznych jak sali symfonicznej.

Sala teatralno-operowa posiada zapadnie sceny o całkowitej głębokości 10 m, komin sceniczny wysokości 28 m od poziomu 0,00 sceny dla zawieszenia dekoracji oraz reflektorów i zapadnię orkiestry.

Poza wymienionymi salami koncertowymi w budynku jest 688 pomieszczeń o różnym przeznaczeniu od dydaktycznych, administracyjnych, magazynowych i technicznych po pokoje mieszkalne w Domu Studenta. Wszystko to mieści się na 9 kondygnacjach – 2 podziemnych i 7 nadziemnych.

o różnym przeznaczeniu od dydaktycznych, administracyjnych, magazynowych i technicznych po pokoje mieszkalne w Domu Studenta. Wszystko to mieści się na 9 kondygnacjach – 2 podziemnych i 7 nadziemnych. Na kondygnacji -2 są 103 stanowiska garażowe, 4 wentylatorownie, magazyn energii, stacja transformatorowa, węzeł c.o. gruntowych pomp ciepła oraz magazyny dla pionu gastronomicznego

są 103 stanowiska garażowe, 4 wentylatorownie, magazyn energii, stacja transformatorowa, węzeł c.o. gruntowych pomp ciepła oraz magazyny dla pionu gastronomicznego Na kondygnacji -1 znajdują się sceny sal koncertowych (za wyjątkiem organowej), garderoby dla występujących na scenach, sala baletowa i gimnastyczna, magazyny instrumentów , warsztaty, studia nagrań oraz magazyny ogólne. Dla dojazdu są rampy zjazdowe: na -2 dla samochodów osobowych i dostawczych, na -1 dla samochodów ciężarowych.

znajdują się sceny sal koncertowych (za wyjątkiem organowej), garderoby dla występujących na scenach, sala baletowa i gimnastyczna, magazyny instrumentów , warsztaty, studia nagrań oraz magazyny ogólne. Dla dojazdu są rampy zjazdowe: na -2 dla samochodów osobowych i dostawczych, na -1 dla samochodów ciężarowych. Na kondygnacji +1 (parter) jest wejście główne do budynku od strony ul. Kamiennej z szatnią dla 800 osób, hol główny, foyer z wyjściem na park kampusu, wejścia na widownie do wszystkich sal koncertowych, pomieszczenia dydaktyczne dla śpiewu , prób aktorskich oraz gastronomia z salą konsumpcyjną i w pełni wyposażonym zapleczem kuchennym.

(parter) jest wejście główne do budynku od strony ul. Kamiennej z szatnią dla 800 osób, hol główny, foyer z wyjściem na park kampusu, wejścia na widownie do wszystkich sal koncertowych, pomieszczenia dydaktyczne dla śpiewu , prób aktorskich oraz gastronomia z salą konsumpcyjną i w pełni wyposażonym zapleczem kuchennym. Na kondygnacji +2 (1 piętro) są pokoje dydaktyczne do nauki na różnych instrumentach oraz sale ćwiczeniowe dla studentów po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji za pomocą elektronicznego systemu rezerwacji.

(1 piętro) są pokoje dydaktyczne do nauki na różnych instrumentach oraz sale ćwiczeniowe dla studentów po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji za pomocą elektronicznego systemu rezerwacji. Na kondygnacji +3 (2 piętro) są kolejne sale dydaktyczne, sale nauczania zbiorowego, audytorium, biblioteka z magazynami, fonoteka ze stanowiskami odsłuchowymi, archiwum, studio TV i do transmisji internetowych, studio Dolby Atmos.

(2 piętro) są kolejne sale dydaktyczne, sale nauczania zbiorowego, audytorium, biblioteka z magazynami, fonoteka ze stanowiskami odsłuchowymi, archiwum, studio TV i do transmisji internetowych, studio Dolby Atmos. Na kondygnacji +4 (3 piętro) znajdują się pomieszczenia rektorsko-dziekańskie, obsługa studentów, księgowość, kadry i dział gospodarczy, pomieszczenie senatu i sala konferencyjna.

(3 piętro) znajdują się pomieszczenia rektorsko-dziekańskie, obsługa studentów, księgowość, kadry i dział gospodarczy, pomieszczenie senatu i sala konferencyjna. Na kondygnacjach +5 i +6 (4 i 5 piętro) zlokalizowany jest Dom Studenta z pokojam i 1- i 2- osobowymi dla studentów i gości – razem 46 pokoi. Każdy pokój z łazienką, prysznicem i aneksem kuchennym. Do dyspozycji studentów są kuchnie zbiorowe oraz pralnia z pralkami i suszarkami.

i +6 (4 i 5 piętro) zlokalizowany jest i 1- i 2- osobowymi dla studentów i gości – razem 46 pokoi. Każdy pokój z łazienką, prysznicem i aneksem kuchennym. Do dyspozycji studentów są kuchnie zbiorowe oraz pralnia z pralkami i suszarkami. Na kondygnacji +7 są kolejne wentylatorownie.