Z przyjemnością przekazujemy informację, że kapituła Honorowej Nagrody SARP na obradach w dniu 15 października wybrała laureata tegorocznej nagrody. Są nimi zespół projektowy Przemo ŁUKASIK i Łukasz ZAGAŁA - poinformował SARP we wtorek wieczorem na Facebooku. - Serdeczne gratulacje tak zaszczytnego wyróżnienia i już dzisiaj zapraszamy na wystawę laureatów, która odbędzie się podczas Gali w Warszawie w siedzibie SARP w dniu 13 grudnia 2024 roku.

Posypały się gratulacje, a architekci pisali pod tym postem: Nareszcie. Łukasik i Zagała to jedni z najbardziej znanych architektów w Polsce. Porywają się na projekty w miejscu ikon (wnętrza galerii handlowej w miejscu dworca z kielichami w Katowicach czy KTW w miejscu DOKP, hotel Nobu w Warszawie). Ich specjalność to industrialne klimaty (szyb Krystyna), ale też niewielkie projekty dla lokalnej społeczności (ogród przy kościele w Bytomiu).

Medusa group. Co to za pracownia?

Medusa group została założona w 1997 roku przez Przemo Łukasika i Łukasza Zagałę. Jest interdyscyplinarnym biurem projektowym zaangażowanym w projekty związane z architekturą, planowaniem przestrzennym, urbanistyką, grafiką i wzornictwem przemysłowym. Siedziba medusa group, w dawnej fabryce, znajduje się w centrum Bytomia, ale w większych miastach – Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie i Gdańsku – otwarte zostały biura partnerskie, co pozwala na sprawne realizowanie projektów w całym kraju. W 2009 roku powstała spółka córka – medusaindustry – wyłoniona częściowo z biura architektonicznego oraz fundacji Plantacja Sztuki. Jej celem jest realizacja projektów z pogranicza sztuki, dizajnu i multimediów.

Realizacje pracowni są laureatami licznych nagród w konkursach i wystawach architektonicznych w Polsce i zagranicą. Z ostatnich można przypomnieć: World Luxury Hotel Awards, European Property Awards 2022, Polski Cement w Architekturze, Obiekt Roku w Systemach Aluprof 2022, TOP Builder Award, nominacja do European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2022 za Origami House w Toruniu czy Akademeia Highschool w Warszawie.

To Przemo Łukasik są autorami takich projektów, jak:

Biurowce KTW w Katowicach

Wnętrza Galerii Katowickiej

Nobu Hotel Warsaw

Rewitalizacji Szybu Warszawa

Osiedla Pierwsza Dzielnica

Koncepcji Pawilonu Polskiego na Expo 2025

Budynek biurowy Upper One

Obiekty CD Pojekt

Stacja Wola

Osiedle Bolko

Znikający Dom w Bieszczadach

Sarnie Osiedle w Bielsku Białej

Przemo Łukasik. Bio.

Przemo Łukasik, rocznik 1970, z urodzenia chorzowianin, z zamieszkania bytomianin, kocha Śląsk i kocha pokopalniane tereny. Ukończył wydział architektury na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Studiował również w Ecole d’Architecture Paris-Villemin w Paryżu we Francji. Po studiach pracował w biurach: P.P. Pabel Architekten w Berlinie oraz paryskich biurach Jean Nouvel Architecture i Odile Decq / Benoit Cornette.

Łukasz Zagała. Bio

Rocznik 1972. Ukończył wydział architektury na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Po zakończeniu studiów Pracował w biurze P.P. Pabel Architekten w Berlinie w Niemczech oraz w pracowni Odile Decq / Benoit Cornette w Paryżu we Francji.

Honorowa Nagroda SARP. Co to jest?

Honorowa Nagroda SARP nagroda przyznawana od 1966 przez Stowarzyszenie Architektów Polskich to najbardziej prestiżowa polska nagroda architektoniczna. Trafia do polskich architektów. Nagrodę przyznaje się za wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury, najczęściej za całokształt działalności, mającej wkład w rozwój polskiej architektury. W 2023 roku przyznano ją Ewie Porębskiej, architektce, krytyczce architektury, a w latach 1994–2024 redaktorce naczelnej miesięcznika „Architektura- Murator "za wybitne osiągniecia na polu twórczości, rozumianym jako inspirowanie i prowokowanie do dyskusji, czym jest architektura".

