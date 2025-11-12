Port Lotniczy Szczecin Goleniów był kiedyś lotniskiem wojskowym

Port lotniczy Goleniów leży 33 km od Szczecina. Lotnisko Goleniów ma obecnie jeden terminal i sześć stanowisk dla samolotów, a także jeden pas startowy o długości 2500 m.

Port lotniczy w Szczecinie został wybudowany w latach 50. jako obiekt wojskowy. W 1967 roku na lotnisku wydzielono odrębną część, która miała służyć do obsługi lotów cywilnych. W latach 90. ort lotniczy zmodernizowano – wyremontowano pas startowy oraz zainstalowano nowe oświetlenie, zaś w 2006 roku oddano do użytku nowy terminal lotniczy.

W 2013 roku lotnisko Szczecin Goleniów otrzymało nowy przystanek kolejowy – Port Lotniczy Szczecin Goleniów. Teraz szczeciński Port Lotniczy buduje nowy terminal pasażerski.

Pierwszy etap prac - budowa tymczasowego terminala przylotów

Pierwszym etapem rozbudowy jest budowa tymczasowego terminala przylotów o powierzchni 700 m². Obiekt ten, po zakończeniu całej inwestycji, zostanie zaadaptowany na zaplecze biurowo-socjalne dla służb operacyjnych lotniska. Co istotne, jego bryła i kolorystyka zostaną w pełni zintegrowane z docelowym nowym terminalem pasażerskim, zapewniając spójność architektoniczną. Zakończenie prac budowlanych i wyposażeniowych tymczasowego terminala przewidziano na przełom kwietnia i maja 2026 roku. Inwestycja odbywa się w formule "zaprojektuj i buduj".

Drugi etap prac - budowa nowego terminala pasażerskiego

Następnie, w połowie 2026 roku, po przeprowadzeniu prac rozbiórkowych obecnego terminala przylotów oraz budynku służb operacyjnych, rozpocznie się kolejny, główny etap inwestycji. Będzie to kompleksowa przebudowa i budowa nowego terminala pasażerskiego, obejmująca powstanie nowych hal odlotów i przylotów oraz rozbudowę infrastruktury lotniskowej o kolejne stanowiska dla samolotów. W elementem modernizacji jest również skrócenie trasy z terminala do samolotu o około 15 metrów, co znacząco poprawi komfort i szybkość obsługi pasażerów. W ramach tego etapu powstanie również zaplecze dla firm działających na lotnisku.

Prace przy budowie głównego terminala pasażerskiego będą mogły ruszyć najpóźniej na przełomie kwietnia / maja 2026 roku.

Wykonawca już przejął plac budowy

Umowa na realizację zadania pod nazwą „Budowa obiektu D – hali tymczasowych przylotów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i robotami rozbiórkowymi oraz wykonanie projektu technicznego i wykonawczego dla obiektu D” została podpisana 28 października 2025 roku. Jak już wspomnieliśmy, wykonawcą robót jest firma DORACO sp. z o.o., która tego samego dnia, 3 listopada, przejęła plac budowy.

Mimo inwestycji - lotnisko cały czas funkcjonuje

Zarząd Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów zapewnia, że wszystkie prace budowlane będą prowadzone na czynnym lotnisku i nie wpłyną na komfort ani poziom obsługi pasażerów. Celem nadrzędnym jest otwarcie nowego, nowoczesnego, przestronnego i komfortowego terminala pasażerskiego przed końcem 2027 roku.

Całkowity koszt realizacji „Planu Inwestycyjnego Portu Lotniczego na lata 2023-2027” to kwota ok. 252 mln zł. W finansowanie przedsięwzięcia zaangażowani są główni akcjonariusze lotniska: spółka Skarbu Państwa Polskie Porty Lotnicze, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Miasto Szczecin.

Zwiększenie przepustowości lotniska jest niezbędne, ponieważ według ostatnich prognoz do 2037 roku z tego lotniska ma się odbywać 1,7 mln lotów. Terminal ma obecnie przepustowość około pół miliona pasażerów i wymaga niezbędnych zmian, niezbędnej rozbudowy. Lotnisko w Szczecinie to dziewiąte lotnisko w kraju, obsługujące rocznie około 400 000 pasażerów. Loty ze Szczecina oferują takie linie lotnicze jak polski przewoźnik LOT czy jedna z najpopularniejszych linii niskokosztowych – Ryanair. Ponadto z szczecińskiego lotniska korzystają linie czarterowe, obsługujące loty m.in. do Egiptu, Tunezji czy Turcji.

