2025-11-12

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów rozpoczął dużą inwestycję. 3 listopada oficjalnie ruszyły prace związane z budową nowego terminala pasażerskiego. Na razie, w pierwszym etapie - powstanie tymczasowy terminal. Dopiero w drugim etapie powstanie nowy, docelowy terminal pasażerski. Inwestycja, której celem jest unowocześnienie i zwiększenie przepustowości portu, ma odmienić oblicze zachodniopomorskiego lotniska. Wykonawcą inwestycji jest firma Doraco.

Port Lotniczy Szczecin Goleniów był kiedyś lotniskiem wojskowym

Port lotniczy Goleniów leży 33 km od Szczecina. Lotnisko Goleniów ma obecnie jeden terminal i sześć stanowisk dla samolotów, a także jeden pas startowy o długości 2500 m. 

Port lotniczy w Szczecinie został wybudowany w latach 50. jako obiekt wojskowy. W 1967 roku na lotnisku wydzielono odrębną część, która miała służyć do obsługi lotów cywilnych. W latach 90. ort lotniczy zmodernizowano – wyremontowano pas startowy oraz zainstalowano nowe oświetlenie, zaś w 2006 roku oddano do użytku nowy terminal lotniczy.

W 2013 roku lotnisko Szczecin Goleniów otrzymało nowy przystanek kolejowy – Port Lotniczy Szczecin Goleniów. Teraz szczeciński Port Lotniczy buduje nowy terminal pasażerski.

Pierwszy etap prac - budowa tymczasowego terminala przylotów

Pierwszym etapem rozbudowy jest budowa tymczasowego terminala przylotów o powierzchni 700 m². Obiekt ten, po zakończeniu całej inwestycji, zostanie zaadaptowany na zaplecze biurowo-socjalne dla służb operacyjnych lotniska. Co istotne, jego bryła i kolorystyka zostaną w pełni zintegrowane z docelowym nowym terminalem pasażerskim, zapewniając spójność architektoniczną. Zakończenie prac budowlanych i wyposażeniowych tymczasowego terminala przewidziano na przełom kwietnia i maja 2026 roku. Inwestycja odbywa się w formule "zaprojektuj i buduj".

Drugi etap prac - budowa nowego terminala pasażerskiego

Następnie, w połowie 2026 roku, po przeprowadzeniu prac rozbiórkowych obecnego terminala przylotów oraz budynku służb operacyjnych, rozpocznie się kolejny, główny etap inwestycji. Będzie to kompleksowa przebudowa i budowa nowego terminala pasażerskiego, obejmująca powstanie nowych hal odlotów i przylotów oraz rozbudowę infrastruktury lotniskowej o kolejne stanowiska dla samolotów. W elementem modernizacji jest również skrócenie trasy z terminala do samolotu o około 15 metrów, co znacząco poprawi komfort i szybkość obsługi pasażerów. W ramach tego etapu powstanie również zaplecze dla firm działających na lotnisku.

Prace przy budowie głównego terminala pasażerskiego będą mogły ruszyć najpóźniej na przełomie kwietnia / maja 2026 roku. 

Wykonawca już przejął plac budowy

Umowa na realizację zadania pod nazwą „Budowa obiektu D – hali tymczasowych przylotów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i robotami rozbiórkowymi oraz wykonanie projektu technicznego i wykonawczego dla obiektu D” została podpisana 28 października 2025 roku. Jak już wspomnieliśmy, wykonawcą robót jest firma DORACO sp. z o.o., która tego samego dnia, 3 listopada, przejęła plac budowy.

Mimo inwestycji - lotnisko cały czas funkcjonuje

Zarząd Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów zapewnia, że wszystkie prace budowlane będą prowadzone na czynnym lotnisku i nie wpłyną na komfort ani poziom obsługi pasażerów. Celem nadrzędnym jest otwarcie nowego, nowoczesnego, przestronnego i komfortowego terminala pasażerskiego przed końcem 2027 roku.

Całkowity koszt realizacji „Planu Inwestycyjnego Portu Lotniczego na lata 2023-2027” to kwota ok. 252 mln zł. W finansowanie przedsięwzięcia zaangażowani są główni akcjonariusze lotniska: spółka Skarbu Państwa Polskie Porty Lotnicze, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Miasto Szczecin.

Zwiększenie przepustowości lotniska jest niezbędne, ponieważ według ostatnich prognoz do 2037 roku z tego lotniska ma się odbywać 1,7 mln lotów. Terminal ma obecnie przepustowość około pół miliona pasażerów i wymaga niezbędnych zmian, niezbędnej rozbudowy. Lotnisko w Szczecinie to dziewiąte lotnisko w kraju, obsługujące rocznie około 400 000 pasażerów. Loty ze Szczecina oferują takie linie lotnicze jak polski przewoźnik LOT czy jedna z najpopularniejszych linii niskokosztowych – Ryanair. Ponadto z szczecińskiego lotniska korzystają linie czarterowe, obsługujące loty m.in. do Egiptu, Tunezji czy Turcji.

