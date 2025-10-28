Debata Architektury: "Umysł, ciało, natura i architektura" Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Gigantyczna inwestycja pod lotniskiem CPK

Tunel wraz z dworcem kolejowym pod przyszłym lotniskiem CPK w Baranowie to, jak informuje spółka Centralny Port Komunikacyjny, jeden z najważniejszych elementów nowego portu lotniczego, który umożliwi jego komunikację zarówno w osi wschód – zachód i północ – południe (po uruchomieniu CMK Północ).

Czytaj też: Przy lotnisku CPK powstanie miasteczko biznesowe Airport City i Cargo City

To nie przetarg nieograniczony - tylko dialog

Nie wszystkie prace ujęto w przetargu w ramach dialogu konkurencyjnego. Całość prac została podzielona na dwie części.

W pierwszym etapie postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego spółka czeka na złożenie przez zainteresowane firmy wniosków o dopuszczenie do udziału.

Do kolejnego, czyli właściwego etapu dialogu konkurencyjnego, spółka CPK zamierza dopuścić maksymalnie pięciu oferentów w każdej z części postępowania. Wyłoniony podmiot będzie odpowiedzialny zarówno za budowę, jak i prace projektowe stacji i tunelu wraz z halą peronową.

Spółka chce mieć wykonawców godnych zaufania.

Szukamy wykonawcy, który już realizował inwestycje infrastrukturalne w Polsce, szczególnie roboty tunelowe, gwarantującego swoim doświadczeniem najwyższy poziom wykonanych prac – mówi Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK i wiceminister infrastruktury.

Umowa z wykonawcą tunelu CPK dopiero w 2027 roku

Postępowanie zostało podzielone – w zakresie podstawowym – na dwie części:

część 1 obejmuje wykonanie robót budowlanych i niezbędnych prac projektowych dla części wschodniej i centralnej Tunelu Kolejowego oraz dla Dworca Kolejowego;

część 2 przewiduje wykonanie robót budowlanych i niezbędnych prac projektowych dla części zachodniej Tunelu Kolejowego wraz z rozplotami.

W każdej z części przewidziano także zakresy opcjonalne, obejmujące układ torowy oraz zaprojektowanie, dostawę, uruchomienie i serwis urządzeń transportu bliskiego (UTB), służących do przemieszczania ładunków i osób na niewielkich dystansach.

Kryteriami oceny ofert w postępowaniu będą cena, metodyka realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki gwarancji. Rozstrzygnięcie obu części przetargu oraz zawarcie umów planowane jest w I kwartale 2027 roku.

Tunel pod CPK - będzie miał 6 km długości

To nie będzie mały tunel – jego całkowita długość wyniesie aż 6 kilometrów. Tunel pod lotniskiem CPK będzie więc zdecydowanie większy pod względem kubatury (ok. 3,5 mln m3) od takich obiektów, jak tunel kolejowy koło Limanowej (430 tys. m3) i tunele drogowe na S-3 koło Kamiennej Góry (1,3 mln m3), czy na Zakopiance (600 tys.m3). Jego całkowita długość to około 6 km, będzie on więc niemal o 1,5 km dłuższy od tunelu dla kolei dalekobieżnej, który CPK buduje w Łodzi.

Kiedy tunel pod CPK będzie gotowy?

W obiekcie o zmiennej szerokości – od około 50 do 160 metrów – przebiegną linie kolejowe nr: 5, 85 oraz 88.

Od wschodniej strony tunelu znajdzie się 6 torów, które w obszarze dworca kolejowego rozwidlą się do 12, a następnie w zachodniej części tunelu zwężą się ponownie do 6 torów. Zachodni wylot, zakończony rozplotami, umożliwi wyjazd w kierunku Gdańska, Katowic i Łodzi, a wschodni pozwoli na bezpośredni przejazd do Warszawy.

Tunel jest integralną częścią linii kolejowej KDP nr 85, łączącej lotnisko CPK z Warszawą i Łodzią. Stacja kolejowa z kolei stanowi nierozerwalny element lotniska, zintegrowany z terminalem. Zasadnicza część dworca kolejowego w sześcioperonowej części, będzie łączyć się z multimodalnym dworcem przesiadkowym stanowiącym główny ciąg komunikacyjny do terminala – wyjaśnia Filip Czernicki, prezes spółki CPK.