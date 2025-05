Spis treści

Piękna rezydencja z XIX wieku ponownie na licytacji

Z dala od głównych dróg, pośród wzgórz Pogórza Wielickiego niedaleko wyniosłego Pasma Draboża przy wąskiej wiejskiej drodze wznosi się okazały pałac o architekturze nawiązującej do stylu gotyku romantycznego. Budowla przypomina swym wyglądem rezydencje na angielskiej prowincji, zresztą i okoliczny krajobraz ma z nią wiele wspólnego.

Pałac w Paszkówce - krótka historia

Pałac rodziny Wężyków w Paszkówce zaprojektował Feliks Księżarski, jeden ze znakomitych architektów krakowskich drugiej połowy XIX w. W większości jego projektów pobrzmiewają echa gotyku, jak choćby we wspaniały gmachu Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy krakowskich Plantach. Styl ten zdominował również rezydencję w Paszkówce wybudowaną w latach 1865 – 1870 dla małżeństwa Leonarda i Ludwiki Wężyków. Pałac wzniesiono pośród XVIII-wiecznego założenia parkowego z geometryczną kompozycją barokową oraz okazałym spichlerzem.

Do 1940 r. pałac był własnością rodu Wężyków. Po II wojnie światowej pałac znacjonalizowano. Była tu szkoła i ośrodek zdrowia. W 1971 r. pałacem zaczęło zarządzać krakowskie Biuro Turystyczne „Turysta”, które przebudowało go na ośrodek wypoczynkowy, który otrzymał nazwę „Kasztelanka”. Zachowane zostały oryginalne wnętrza i przebudowano poddasze na dodatkowe pokoje. W tym celu również wykonane zostały okna, które zmieniły wygląd pierwotny.

W latach 90. XX w. z powodu braku funduszy na remonty obiekt został zaniedbany. Gmina Brzeźnica po dokonanej wycenie sprzedała go w 1997 r. biznesmenowi polskiego pochodzenia z USA Janowi Oleksemu. Wówczas majątek wyceniony został na milion złotych, ale gmina zdecydowała, że odstąpi obiekt za połowę ceny. Wyremontowany pałac stał się luksusowym hotelem. Ze zmiennym szczęściem obiekt działał do okresu pandemii. W wyniku zadłużenia w 2020 r. odbyła się już jego pierwsza licytacja.

W 2022 r. był domem dla uchodźców z Ukrainy

Po wybuchu wojny na Ukrainie właściciel na prośbę mieszkańców udostępnił pałac ukraińskim uchodźcom. Za pomoc, wyżywienie i wynajęcie budynku zobowiązali się zapłacić mieszkańcy gminy. Jednak w sukurs przyszła organizacja non-profit z Kolorado oraz Fundacja Jewish Community Centre (JCC) z Krakowa. Zapewniono wyżywienie, naukę języków, terapię psychologiczną oraz inne potrzebne rzeczy. Fundacja JCC podpisała także później umowę użyczenia z właścicielem pałacu. Czasowo przebywało tu nawet do 90 osób.

Piękne wnętrza rezydencji z XIX w.

Pałac zbudowany został na planie wydłużonego prostokąta z wieloma ryzalitami. Główna elewacja jest niesymetryczna z ośmioboczną wieżą mieszczącą klatkę schodową przylegającą do wschodniego skrzydła. Budynek ma bogatą dekorację zewnętrzną składającą się z licznych wieżyczek sterczynowych, gzymsów, fryzu i dekoracyjnego motywu głów pod oknami pierwszego piętra. Nad głównym wejściem znajduje się tarcza z herbami Wężyków i Żeleńskich. Uwagę po wejściu zwraca reprezentacyjny hol z krzyżowo-żebrowym sklepieniem wspartym na kamiennych filarach. Najpiękniejszym wnętrzem jest ośmioboczna sala balowa o sklepieniu wspartym na jednym filarze. Na piętrze znajduje się neorenesansowy, ośmioboczny salon nazywany Salą Lustrzaną z zachowaną dekoracją stropu i ścian.

Licytacja komornicza za miesiąc

Pałac jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Jest doskonale przystosowany do spełniania standardów luksusowego hotelu. Jest to dobudowany basen oraz sala do ćwiczeń. Ze starego parku krajobrazowego zachowały się liczne pomnikowe drzewa oraz szpalery grabowo-lipowe. Obecnie mieści się tu hotel i centrum konferencyjne. Wieś słynęła niegdyś z dużej ilości stawów rybnych, które niestety zostały osuszone.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach ogłosił licytację kompleksu pałacowego w Paszkówce. Odbędzie się 17 czerwca 2025 r. Pałac był już licytowany w 2020 i 2021 r. Wartość całego kompleksu oszacowano w 2021 r. na kwotę 9 553 000 zł, a cenę wywoławczą na 7 164 750 zł. W tym roku ceny te wynoszą 11 047 000 zł i 8 285 250 zł.

