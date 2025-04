Spis treści

Inwestycja Apricot Capital Group

Pałac Kota w Katowicach. Warszawska 7, centrum miasta. W ogromnym budynku, który naprawdę przypomina pałac, przez lata był bank. A powstał jako willa przedsiębiorcy. Jeszcze w 2025 roku ma się otworzyć lokal gastronomiczny - a w zasadzie osiem lokali, od baru przez restaurację fine dining i jazz club po klub nocny. To jedna z rzadkich prób adaptacji gmachu banku sprzed ponad 100 lat do potrzeb naszych czasów. Bo nie jest łatwo znaleźć nową formułę dla obiektu, którego zasadniczą zaletą jest lokalizacja, a wadami - konstrukcja, zniszczenie, brak udogodnień takich jak winda czy wyjścia ewakuacyjne. Za to jest skarbiec, wielki świetlik i polichromie na ścianach.

Za inwestycję odpowiada hiszpańska firma Apricot Capital Group (dokładniej Spółka Apricot Entertainment, jej spółka zależna). Spółka jest obecna w Polsce od 2004 roku. Jak mówi jej współzałożyciel: w Katowicach po tym remoncie ma być jak w Madrycie.

Willa Eliasa Sachsa i bank PKO BP

Budynek przy Warszawskiej 7 w Katowicach powstał w 1876 roku, a zaprojektował go Ignatz Grunfeld. Styl - neoklasyczny. Właścicielem był Elias Sachs, bankowiec i założyciel pierwszego domu bankowego w tym mieście - wówczas bardzo młodziutkim. Jak podaje Katarzyna łakomy w publikacji "Wille miejskie Katowic" ta willa była jednym z najbardziej luksusowych tego typu obiektów w mieście. W 1907 budynek zmienia właściciela i trafia w ręce Ludwiga Katze, kupca. Kilka lat później kupuje go Deutsche Volksbank, od 1920 staje się siedzibą Banku Związku Spółek Zarobkowych. W 1925 willę przebudowano wg projektu inżyniera Jaretzkiego, a w zasadzie wbudowano w nią nowy obiekt. Kolejne ingerencje zatarły pierwotny wygląd budynku.

Po wojnie willa stała się siedzibą banku PKO, który działał tu aż do 2017 roku, kiedy to budynek sprzedano. Od tego czasu trwały prace koncepcyjne, projektowe oraz remontowe.

Dawny Bank PKO BP przy Warszawskiej w Katowicach, wnętrze #śląsk pic.twitter.com/iVRofEXblU— Dorota Niecko (@DorotaNiecko) January 14, 2025

- Byliśmy jedynymi zainteresowanymi - uśmiecha się Jose Maria Martinez Locos, założyciel Apricot CG. - Dawno rozglądaliśmy się za budynkiem na Śląsku. Ta okazja dosłownie sama wpadła nam w ręce, ale początkowo chcieliśmy zrobić tu hotel. Jednak spędzając kiedyś weekend w Katowicach zauważyliśmy, że brakuje tu miejsc spotkań ludzi i zmieniliśmy plany.

Warszawska 7. Budynek w liczbach

Obiekt na planie litery L ma wymiary 25 na 20 m.

Działka miała 1650 mkw, od wschodu był ogród

Po remoncie będą 4 piętra

Znadzie się tu osiem lokali, na poziomach od minus jeden od trzeciego - na górze - taras

Będzie 4,4 tys. mkw powierzchni

Jednocześnie zmieści się tu 1000 osób

Budżet inwestycji to 100 mln zł

Nad projektem nie pracuje jedna pracownia, lecz kilku architektów

Remont dawnej siedziby banku przy Warszawskiej

Jak wylicza Bartosz Chołuj, dyrektor zarządzający w firmie Apricot, budynek wymagał bardzo wielu zmian, a wszystko to dzieje się pod okiem konserwatora. M.in. trzeba było wykonać nowe stropy, bo te stare, jeszcze drewniane, były zniszczone. Trzeba było również uzupełnić cegłę i mur. W niektórych pomieszczeniach cegła zostanie odkryta. Pomieszczenie z polichromiami stanie się prywatnym klubem. W innym miejscu będzie też wejście - od strony Mielęckiego, a nie Warszawskiej.

Co dawny bank ma wspólnego z kotem, czyli skąd nazwa: Pałac Kota

Ta nazwa budzi zdziwienie. Jak wspomina Jose Martinez, wzięła się stąd, że gdy w końcu wszedł do środka budynku, który kupił - a było to 1,5 roku po sfinalizowaniu transakcji, bo bankowcy wciąż tu pracowali - w zwiedzaniu towarzyszył mu kot. Skąd się wziął, gdzie mieszkał - nie wiadomo. - Ale śledził mnie przez całą wędrówkę po zakamarkach budynku - uśmiecha się inwestor. Kiedy opowiedział o tym swojemu wspólnikowi, uznali, że to będzie dobra nazwa dla nowego miejsca. Bo budynek przypomina pałac i mieszkał w nim kot.

Spółka Apricot Entertainment w Polsce przeprowadziła już 11 inwestycji, które koncentrowały się na terenie województwa mazowieckiego, a teraz także w Poznaniu i Katowicach. Firma dotąd wybudowała 5 dużych warszawskich osiedli (800 mieszkań), a w przygotowaniu są inwestycje w Płocku, Warszawie i Poznaniu, łącznie obejmujące 1700 lokali mieszkalnych, biurowych i usługowych.

