Przestrzeń dla procesu. Jak Apteka Designu integruje środowisko projektowe

W jaki sposób można wspierać architektów w wykorzystaniu nowych materiałów budowlanych. Przemysław Fałek, Budmat I Architektura-murator Materiał sponsorowany

Apteka Designu, w drugim rozdziale programu na 2026 rok, poświęconym komunikacji wizualnej, oddała głos projektantom i twórcom wizualnym, a jednocześnie swoim rezydentom – Studiu Widok (Dawid Prząda, Paulina Suchińska) oraz Pawłowi Liberowi (Lee Bros). Kreatywne rozwiązania najlepiej wypracowuje się w synergii, dlatego dyskusje poświęcone komunikacji wizualnej stały się również okazją do integracji branży projektowej. Seria praktycznych wykładów „Work in Progress” – tworzona przez praktyków dla praktyków z różnych dziedzin, od grafiki i wzornictwa przemysłowego, przez architekturę, po projektowanie usług – miała na celu wzbogacenie warsztatu projektantów. Podczas spotkań rozmawialiśmy m.in. o opakowaniu jako języku marki, tworzeniu konceptów gastronomicznych, dobrym procesie projektowym oraz o tym, skąd czerpać energię do tworzenia. Zamiast prezentowania wyłącznie gotowych realizacji uczestnicy rozmawiali o procesie: decyzjach prowadzących do końcowego efektu, współpracy z klientami, wyzwaniach organizacyjnych, błędach i zmianach kierunku. Prowadzący podzielili się wiedzą i doświadczeniem, które rzadko trafiają do portfolio czy na konferencyjne sceny. Opowiedzieli o codziennej pracy „od kuchni”, negocjacjach, budowaniu relacji i prowadzeniu własnych pracowni.

Czego uczą się projektanci od siebie nawzajem?

Każde spotkanie z cyklu „Work in Progress” przynosi inną perspektywę, ale wszystkie łączy jedno przekonanie – najlepszym sposobem rozwoju jest wymiana doświadczeń. Zaproszeni goście reprezentują różne obszary projektowania, dzięki czemu uczestnicy mogą spojrzeć na własną praktykę z innego punktu widzenia, znaleźć inspiracje i sposoby rozwiązywania problemów w swojej dziedzinie.

Projektujemy relacje, nie produkt

Podczas spotkania poświęconego opakowaniu jako językowi marki Tomasz Pilch – projektant graficzny od kilkunastu lat pracujący w obszarze brandingu, systemów identyfikacji wizualnej, opakowań i strategii marki – zwrócił uwagę na to, że choć może się tak wydawać, gdy oglądamy prezentację czy portfolio, projektowanie nie jest procesem linearnym, lecz kontrolowanym chaosem, w którym na różnych etapach pojawiają się nowe tropy, pomysły, obrazy i inspiracje.

Projektant zwrócił również uwagę na zmieniający się kontekst funkcjonowania opakowań. Kiedyś projektowano je przede wszystkim z myślą o tym, jak będą prezentować się na sklepowej półce. W erze mediów społecznościowych opakowanie stało się medium, a projektanci nie mają już kontroli nad tym, jak użytkownicy Instagrama czy TikToka pokażą je w swoich kanałach. Nie używamy produktów w samotności – z telefonem w ręku stają się one elementem naszego feedu i wirtualnych relacji. Projektant tworzy więc nie tylko obiekt, ale również sposób funkcjonowania produktu w świecie: na półce, w dłoni, w lodówce, kuchni, restauracji, na zdjęciu i w mediach społecznościowych.

W projektowaniu opakowań kluczową rolę odgrywają trzy elementy: forma, struktura i komunikat. Forma to coś, co widzimy, zanim odczytamy jakąkolwiek informację – kształt, kontrast, proporcje i charakter obiektu. To właśnie unikalna forma buduje rozpoznawalność produktów, jak choćby butelki ketchupu Heinz. Struktura to system, który spaja cały projekt i utrzymuje jego spójność z marką. Komunikat natomiast to nie tylko tekst, ale również ton, tempo, kontekst i sposób użycia języka.

Projektant – artysta, inżynier i przedsiębiorca

Podczas kolejnego spotkania z cyklu „Work in Progress” – Dobre projekty są wszędzie. Odważne wymagają rozmowy. Jak tworzyć koncepty gastronomiczne? – Wojtek Nowak, architekt, współzałożyciel pracowni Znamy się oraz trener w projekcie „Odważne koncepty gastronomiczne”, opowiedział o pracy projektanta na styku designu, inżynierii, storytellingu i biznesu. Zwrócił uwagę, że wielu projektantom brakuje kompetencji związanych z dialogiem z inwestorem i spojrzeniem z perspektywy przedsiębiorcy, ponieważ nie są one rozwijane podczas studiów. Problemem często jest brak wzajemnego zrozumienia – projektanci posługują się językiem designu, który nie zawsze jest czytelny dla klientów. Łącznikiem między inwestorem a architektem powinien być język korzyści. Klient musi wiedzieć, że konkretna decyzja projektowa nie jest fanaberią, lecz inwestycją, która stanie się wyróżnikiem jego przestrzeni i przyciągnie odbiorców.

Wojtek Nowak wspomniał również o zjawisku nazywanym efektem IKEA – jeśli robimy coś sami, trudniej jest nam to później krytykować. Dlatego zachęca do angażowania inwestorów w proces projektowy.

Czym jest dobry proces projektowy i gdzie szukać inspiracji?

O metodzie porządkującej proces projektowy opowiedział Maryan Ivasyk, grafik i projektant identyfikacji wizualnej współpracujący z artystami, muzykami oraz architektami – zarówno z małymi studiami, jak i dużymi markami. Na metodę BENTO składają się trzy filary: inspiracja, kolaboracja i inicjatywność. Źródeł inspiracji warto szukać w codzienności i rzeczach, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się banalne – zdjęciu splątanych słuchawek czy fotografii wykonanej z okna pociągu PKP. Jednocześnie warto nie przebodźcowywać się „idealnym” designem, który codziennie oglądamy na Instagramie, Behance czy Pintereście. Drugim kluczowym elementem jest kolaboracja – wymiana doświadczeń i inspiracji pomaga tworzyć lepsze projekty. Maryan Ivasyk wskazał również na znaczenie inicjatywności, rozumianej jako gotowość do nawiązywania kontaktów z potencjalnymi klientami i współpracownikami. Warto jednak robić to ze świadomością, że nie każda wiadomość spotka się z odpowiedzią i nie każda relacja zakończy się wspólnym projektem.

Cykl „Work in Progress” nie proponuje jednego modelu pracy ani jednej definicji dobrego projektowania. Zamiast tego zachęca do konfrontowania różnych doświadczeń i metod działania. Uczestnicy wynoszą ze spotkań nie tylko inspiracje, ale także konkretne narzędzia i refleksje dotyczące prowadzenia własnej praktyki. Najważniejszą wartością cyklu jest jednak budowanie środowiska, w którym można otwarcie mówić zarówno o sukcesach, jak i trudnościach. To właśnie taka wymiana doświadczeń sprawia, że projektanci uczą się od siebie nawzajem szybciej, skuteczniej i z większą świadomością odpowiedzialności, jaką niesie ich zawód.

Tak rozumiana integracja jest dziś szczególnie potrzebna. Współczesne projektowanie coraz częściej wymaga współpracy interdyscyplinarnej, a najlepsze rozwiązania powstają dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń. Apteka Designu tworzy warunki do takich spotkań – nie jako przestrzeń prezentacji gotowych sukcesów, lecz jako miejsce rozmowy o procesie, eksperymentowaniu i wspólnym uczeniu się. To właśnie z takich relacji rodzą się nowe pomysły, partnerstwa i projekty, które mają realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.