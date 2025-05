Spis treści

Spacer po Galerii PLATO z Robertem Koniecznym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

19. edycja Łódź Design Festival

Do niedzieli w Centrum Festiwalowym na Tymienieckiego 3 trwa Łódź Design Festival. Program ŁDF 2025 wypakowany po brzegi - wystawy, konkursy, spotkania, wykłady i inne wydarzenia na terenie Łodzi.

Hasło przewodnie – nie_koniec / un_end – odzwierciedla podejście do designu jako procesu: otwartego, niedomkniętego, w którym liczy się zarówno eksperyment, jak i refleksja nad zmieniającym się światem

— wyjaśniają organizatorzy.

Zobacz także: Utopijna przyszłość budownictwa socjalnego. Pawilon Austriacki na Biennale Architektury w Wenecji

must have 2025

Wyniki jubileuszowego, 15. konkursu must have, zostały ogłoszone, a statuetki wręczone. Po ponad dekadzie plebiscyt uznawany jest za jedno z najważniejszych wyróżnień w polskim wzornictwie. Lista laureatów nie jest krótka - zawiera aż 65 pozycji!

Tytuły must have przyznano najlepszym rodzimym wdrożeniom, odznaczającym się funkcjonalnością, estetyką i jakością wykonania. Odwiedzający festiwal mogą je zobaczyć na wystawie towarzyszącej konkursowi.

Wystawa została zaprojektowana w oparciu o ideę stworzenia jednolitego tła dla zróżnicowanych produktów - takiego, które pozwala na ich demokratyczne i równe przedstawienie. Kluczowym założeniem była czytelność i łatwość poruszania się po przestrzeni, dająca odwiedzającym możliwość samodzielnego kształtowania ścieżki oglądania ekspozycji

– mówi Joanna Ogińska ze studia Ferwor, które odpowiada za koncepcję wystawy.

i Autor: HAWA

make me! 2025

Make me! to jeden z najważniejszych międzynarodowych konkursów dla młodych projektantek i projektantów zorientowanych na zmianę, innowację i zmieniające się potrzeby. Nagrody o łącznej wartości 50 tys. zł trafiły do zwycięzców. W tym roku przyznano dwa drugie miejsca. Pierwsze zdobyła Angelika Brzóska za projekt UNI – Obiekty wspierające interakcje społeczne w miejskich przestrzeniach lokalnych. Drugie - Agnieszka Szmyd (Uprząż stabilizująca psy z zaburzeniami zachowania podczas podstawowej opieki weterynaryjnej i Konstantin Diehl (Sono).

Nagrody LPP Polska oraz INTERPRINT Polska Award odebrali kolejno Dawid Fik (Zmiana/Change) oraz Hak Studio (UMA – zastawa stołowa pobudzająca smak). Również te projekty będzie można obejrzeć na dedykowanej wystawie podczas festiwalu.

i Autor: ŁDF / materiały prasowe

EverCity – miasto na wieczność

Główna festiwalowa wystawa skupi się na mieście wspierającym nas w długim, szczęśliwym i zdrowym życiu. Jak powinno wyglądać? Na to pytanie spróbują wam odpowiedzieć Katarzyna Ludwisiak i Michał Piernikowski, kuratorzy wystawy. Przygotowując ją, współpracowali z dr Agnieszką Labus, Małgorzatą Bielawską i Katarzyną Świętek z Fundacji LAB 60+, specjalizującymi się w tematach inkluzywności i projektowania miast dla każdego etapu życia.

Naszym założeniem jest pobudzenie refleksji nad rolą designu i architektury w długofalowym planowaniu miejskim. Przyjrzymy się sposobom projektowania przestrzeni sprzyjających dobrostanowi mieszkańców, wspierających trwałość społeczną i środowiskową. „EverCity” ukaże miasto jako system naczyń połączonych, który musi działać w sposób odporny, adaptacyjny i przyszłościowy

– mówi Katarzyna Ludwisiak.

Archiblok i wydarzenia towarzyszące

Również Archiblok został jubilatem - to już 10. edycja. W tym roku przyświecać mu będzie hasło "Miasta na miarę jutra". Filip Springer poprowadzi spotkanie z ekspertkami i ekspertami - Aleksandrą Kulińską, Agnieszką Labus, Magdaleną Milert, Jakubem Szczęsnym i Marcinem Wojciechem Żebrowskim.

Na terenie Łodzi można oglądać wystawy i instalacje artystyczne wprowadzające dizajn do przestrzeni miejskiej - "State of mind" – ceramiczny mural Bartka Bojarczuka, "Nitka" - wielkoformatowa miejska rzeźba Izabeli Bołoz, "Pływająca wyspa" na Księżym Młynie czy "Ławka Relax" na dworcu Łódź Fabryczna.

Łódź Design Festival to znacznie więcej niż przegląd projektowania. To przestrzeń testowania, współpracy i rozmowy o realnych potrzebach współczesnego świata. Ważnym punktem tegorocznego programu jest prezentacja badania "Zaprojektować polski design", realizowanego we współpracy z Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych i agencją Linkleaders. Warto zwrócić także uwagę na nowy sezon naszego podcastu Różne Rzeczy

– wylicza Michał Piernikowski, dyrektor festiwalu.