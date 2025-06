ARCHITECT@WORK 2025 w Warszawie za nami. Zostały pobite rekordy

Teraz ARCHITECT@WORK zawita do Gdańska, gdzie 19–20 listopada lokalna społeczność architektów i projektantów spotka się ponownie, by odkrywać innowacyjne rozwiązania i inspirować się najnowszymi trendami. Wciąż są wolne miejsca dla wystawców – to idealna okazja, by pokazać swoje produkty i nawiązać nowe kontakty. Architektura-murator patronuje wydarzeniu medialnie.

ARCHITECT@WORK Warsaw 2025: Sukces bije rekordy Targi ARCHITECT@WORK to wyjątkowe wydarzenie branżowe, które wyróżnia się kameralnym charakterem i starannie dobraną listą wystawców. Każda firma, która prezentuje się na targach, została wybrana przez specjalistyczną komisję złożoną z architektów i projektantów wnętrz. To międzynarodowa inicjatywa, obecna w 13 krajach, w tym również w Polsce. Czytaj także: Polski pawilon na Biennale Architektury 2025: błaha wystawa czy ważny głos o zdrowiu psychicznym? Czwarta odsłona ARCHITECT@WORK w Warszawie już za nami – i można ją śmiało nazwać spektakularnym sukcesem. Wydarzenie odbyło się w dniach 28–29 maja 2025, w Hala 1, EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, a Warszawie. Zainteresowanie przeszło wszelkie oczekiwania – cała przestrzeń wystawowa została zarezerwowana, a kolejne firmy znalazły się na liście oczekujących. To najlepiej pokazuje, jak duże znaczenie ma to wydarzenie dla polskich profesjonalistów z branży projektowej. W efekcie aż 2532 specjalistów odwiedziło tegoroczną edycję. Podczas dwóch intensywnych dni architekci, projektanci i liderzy rynku mieli okazję zapoznać się z najnowszymi materiałami i rozwiązaniami, wymienić doświadczenia z przedstawicielami innowacyjnych marek i zgłębić temat przewodni: „Cyrkularne horyzonty". ARCHITECT@WORK ponownie potwierdziło swoją pozycję jako kluczowego miejsca spotkań i inspiracji dla świata architektury i designu. Kolejnym przystankiem będzie Gdańsk Jak informują organizatorzy wydarzenia: Nasze podziękowania kierujemy do wystawców, prelegentów, odwiedzających oraz partnerów – to dzięki wspólnej pracy stworzyliśmy tę niezapomnianą edycję. W odpowiedzi na duże zainteresowanie, z przyjemnością informujemy, że edycja 2026 będzie miała rozszerzoną powierzchnię wystawienniczą i nową aranżację. Szczegóły zostaną ogłoszone wkrótce. Organizatorzy zapowiadają kolejny etap wydarzenia: ARCHITECT@WORK Gdańsk już w dniach 19–20 listopada! Po bardzo udanym debiucie w tym mieście trwają przygotowania do kolejnej edycji, która zapowiada się równie inspirująco. Wciąż dostępnych jest kilka miejsc dla wystawców – to świetna szansa, aby zaprezentować swoje innowacje i nawiązać bezpośrednie relacje z architektami oraz projektantami z Pomorza.