Stworzenie hotelu „od zera”, szczególnie pod tak renomowaną marką jak Hilton, to z jednej strony ogromna odpowiedzialność, z drugiej – ekscytujące wyzwanie. Wszyscy pracownicy przejdą kompleksowe szkolenia, by zapewnić naszym gościom standard obsługi, z którego słyną hotele Hampton by Hilton. Choć będzie to hotel trzygwiazdkowy, jakość usług będzie na poziomie pięciogwiazdkowym – zapewnia Michał Zbąski, dyrektor Hampton by Hilton Wrocław Airport.