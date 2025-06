Spis treści

Wszystkie bilety na zwiedzanie Domu Książków wyprzedane w 3 godziny. Aktualizacja [21:30]

Zaledwie 3 godziny po "wstaniu" serwerów wyprzedały się wszystkie bilety. Tym razem było ich więcej - równo 400, co oznacza że popularność tarnowskiego domu tylko rośnie. Dom Książków jest zatem obecnie najbardziej pożądanym wnętrzem w Polsce.

Co z tym faktem zrobią urzędnicy, którzy mogliby kupić i zabezpieczyć obiekt dla przyszłych pokoleń?

Zwiedzanie Domu Książków w Tarnowie - gdzie kupić bilety?

Sprzedaż biletów na zwiedzanie tarnowskiego Domu Książków, powojennej modernistycznej willi, odbywa się online. Serwery platformy Evenea już działają. Link do platformy biletowej znajduje się poniżej:

Dostępne terminy zwiedzania to: 12 lipca (sobota) w godzinach 10:00-17:00 oraz 13 lipca (niedziela) w godz. 9:00-16:00. Zwiedzanie trwa godzinę, z przewodnikiem (Julia Dragović lub Maciej Czarnecki). W ramach zwiedzania można obejrzeć wystawę o ikonicznych domach. Polecamy przyjść na miejsce ok. 10 minut wcześniej - na swój termin można poczekać w ogrodzie.

Należy dodać, że w przypadku sprzedaży domu udostępnianie go do zwiedzenia może się zakończyć. A zatem nie jest wykluczone, że będzie to ostatnia możliwość zobaczenia domu wewnątrz. Cena biletu to 30 złotych. Należy okazać go przy wejściu - nie trzeba go drukować.

Nawet kupowanie na dwa urządzenia nie pomogło. Serwery padły na pół godziny

O 18 padły serwery

Sprzedaż została uruchomiona o godz. 18:00. Zainteresowanie było tak duże, że nie wytrzymały serwery platformy Evenea. Po pół godzinie platforma zaczęła działać, a kolejne osoby zgłaszają nam, że udało im się kupić bilet.

Podczas sprzedaży biletów na pierwszy od 50 lat termin zwiedzania, wszystkie bilety wyprzedały się w ciągu kilku godzin.

Ikoniczny Dom Książków w Tarnowie

Dom powstał według projektu Wojciecha Pietrzyka, a inwestorem było małżeństwo Książków, choć przyjmuje się, że głównym motorem napędowym inwestycji był Stanisław Książek, tarnowski radiolog. Willę odważną w formie i zupełnie niecodzienną jak na tamte możliwości, wznoszono aż 10 lat, czekając na kolejne materiały i dzieła tworzone przez najlepszych rzemieślników i artystów. Willa powstawała w latach 1967-1977 - tak samo, jak inny projekt Pietrzyka, kościół Arka Pana.

Elewację ozdobiono mozaikami Husarskich, wewnątrz znalazły się żyrandole Ryszarda Jachny i kominek przypisywany Bronisławowi Chromemu. Całe wyposażenie tworzone było na zamówienie. Zachowało się wewnątrz do dziś, co stanowi absolutny wyjątek w Polsce. Dom Książków jest prawdopodobnie najlepiej zachowanym domem wzniesionym w duchu powojennego modernizmu, jednocześnie zaprojektowanym i wzniesionym z niebywałą dbałością i potężnymi nakładami finansowymi.