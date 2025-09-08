Dom Książków, Tarnów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Europejskie Dni Dziedzictwa w Domu Książków w Tarnowie

Intensywne dwa dni wydarzeń towarzyszą wrześniowemu otwarciu Domu Książków, a to za sprawą Europejskich Dni Dziedzictwa. 20 i 21 września oprócz zwiedzenia willi, będzie można posłuchać Filipa Springera, opiekunek i kustoszek ikonicznych domów: Aleksandry Góreckiej i Marii Szadkowskiej; przedstawicieli Tarnowa i wojewódzkich służb konserwatorskich - prezydenta miasta Jakuba Kwaśnego i Katarzyny Urbańskiej; a także osób od lat opisujących i badających architekturę powojenną: Doroty Leśniak-Rychlak (Instytut Architektury) i Patrycji Jastrzębskiej (Tu było, tu stało).

Zobacz także: Jeden z najpiękniejszych domów w Polsce nadal jest na sprzedaż. Powstał w PRL-u, zachwycał się nim Springer, projektował wizjoner

Debata o zarządzaniu ikonicznymi budynkami odbędzie się pod parasolem konkursu A-m, Życie w Architekturze i poprowadzi ją nasz redaktor naczelny, Artur Celiński.

Po Tarnowie i Mościcach szlakiem domów z mozaikami i modernizmu oprowadzą Barbara Bułdys (Muzeum Ziemi Tarnowskiej), Ewa Łączyńska-Widz (BWA Tarnów) i Agnieszka Rasmus-Zgorzelska (Centrum Architektury). CA poprowadzi też dwudniową księgarnię w garażu willi Książków. Na tarnowskim dworcu głównym już na początku wizyty w mieście będzie można obejrzeć wystawę "Dom Książków: Konteksty", która pomoże osadzić ikoniczny tarnowski dom w szerszym kontekście - architekta Wojciecha Pietrzyka, Tarnowa, Polski i świata.

Dom Książków - zwiedzanie we wrześniu. Gdzie się zapisać?

We wrześniu 2025 r. ikoniczne wnętrza willi państwa Książków będzie można zwiedzać 20 i 21.09 w nieco innych godzinach niż dotychczas (w sobotę w godz. 10-16:00, w niedzielę w godz. 9-14:00).

Zapisy na zwiedzanie Domu Książków w Tarnowie podczas EDD zostaną uruchomione 9 września o godz. 18:00, jak zwykle przez platformę Evenea:

Zwiedzanie trwa godzinę, jednak polecamy zarezerwować sobie więcej czasu - przed zwiedzaniem domu w ogrodzie można obejrzeć wystawę o ikonicznych domach, natomiast w garażu w godzinach otwarcia domu działać będzie księgarnia. W ofercie: książki, czasopisma, limitowane printy zdjęć. Szczegóły w programie poniżej.

EDD w Domu Książków: program (20-21 września 2025)

Na wszystkie wydarzenia organizowane w ramach EDD w Domu Książków w Tarnowie wejście jest bezpłatne. Na zwiedzanie domu obowiązują zapisy w związku z ograniczonym metrażem domu.

SOBOTA - 20 WRZEŚNIA

10:00-16:00 Zwiedzanie Domu Książków / ul. Chopina 16

oprowadzają: Julia Dragović , Maciej Czarnecki

, Maciej Czarnecki czas trwania: do 60 minut

miejsc w każdej grupie: 25

obowiązują zapisy

12:00 Domy z mozaiką – spacer architektoniczny po Tarnowie

prowadzenie: Barbara Bułdys (Muzeum Ziemi Tarnowskiej)

zbiórka: przy fontannie z Układem Słonecznym - okolice Hotelu Tarnovia, róg ulic Krakowskiej i Ujejskiego

czas trwania: 60-90 minut

bez zapisów

17:00 Debata "Ikoniczne budynki - i co dalej?"

Dom Książków, dworzec w Mościcach, ikoniczne domy... O zarządzaniu modernistycznymi budynkami rozmawiają: Aleksandra Górecka (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Dom Hansenów w Szuminie – Iconic House), Jakub Kwaśny (Prezydent Tarnowa), Maria Szadkowska (Willa Müllerów w Pradze - Iconic House) / prowadzenie: Artur Celiński („Architektura-murator”). Debata odbywa się w ramach wydarzeń towarzyszących konkursowi Życie w Architekturze.

miejsce: BWA Tarnów, Pałacyk Strzelecki, ul. Słowackiego 1

bez zapisów

20:00 Modernistyczne Mościce – nocny spacer architektoniczny

prowadzenie: Barbara Bułdys (Muzeum Ziemi Tarnowskiej), Agnieszka Rasmus-Zgorzelska (Centrum Architektury)

zbiórka: przy Dworcu PKP w Mościcach, ul. Chemiczna

czas trwania: 60-90 minut

bez zapisów

polecamy dojazd pociągiem z Dworca Tarnów do Tarnów Mościce (czas podróży: 3-4 minuty)

NIEDZIELA - 21 WRZEŚNIA

9:00-14:00 Zwiedzanie Domu Książków / ul. Chopina 16

oprowadzają: Julia Dragović, Maciej Czarnecki

czas trwania: do 60 minut

miejsc w każdej grupie: 25

obowiązują zapisy

10:00 Modernistyczne Mościce – dzienny spacer architektoniczny

prowadzenie: Ewa Łączyńska-Widz (BWA Tarnów)

(BWA Tarnów) zbiórka: przy Dworcu PKP w Mościcach, ul. Chemiczna

czas trwania: 60-90 minut

bez zapisów

polecamy dojazd pociągiem z Dworca Tarnów do Tarnów Mościce (czas podróży: 3-4 minuty)

15:00 Debata "Dom Książków - nieoczywiste dziedzictwo"

O słynnej tarnowskiej willi i jej fenomenie rozmawiają: Filip Springer, Dorota Leśniak-Rychlak (Instytut Architektury, „Autoportret”), Patrycja Jastrzębska (Narodowy Instytut Dziedzictwa), Katarzyna Urbańska (Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków) / prowadzenie: Michał Wiśniewski (Instytut Architektury)

miejsce: BWA Tarnów, Pałacyk Strzelecki, ul. Słowackiego 1

bez zapisów

PRZEZ CAŁY WEEKEND - 20-21 WRZEŚNIA

Dom książek w Domu Książków

Garaż Domu Książków na dwa dni zamienia się w księgarnię z czasopismami i książkami o architekturze (wydawnictwa: Centrum Architektury, NIAiU, BWA Tarnów, MIK - "Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni") oraz printy zdjęć Macieja Czarneckiego i Julii Dragović.

miejsce: garaż Domu Książków, ul. Chopina 16

godziny otwarcia: sobota 9:00-16:00, niedziela 9:00-14:00

można płacić kartą

Wystawa „Dom Książków: Konteksty” / Kuratorzy: Julia Dragović, Maciej Czarnecki

Jak wyglądają inne projekty Wojciecha Pietrzyka? Co ciekawego wybudowano w Tarnowie w PRL-u? Ile nam w Polsce zostało z domów świetnych architektów i jak wyglądają ikoniczne domy w innych krajach? Wystawa pomoże jeszcze lepiej poznać kontekst, w jakim powstał i w jakim nadal trwa Dom Książków – w skali architekta, miasta, Polski i świata.

wystawie towarzyszy kącik dla dzieci „Architektoniczny Elementarz Tarnowa”

miejsce: dworzec PKP w Tarnowie – oddział BWA Tarnów, pl. Dworcowy 4

godziny otwarcia podczas EDD: sobota 12:00-20:00, niedziela 10:00-18:00

wstęp wolny

W czasie wolnym organizatorzy polecają zwiedzić indywidualnie

Szlak Detale architektoniczne Tarnowa

mapa drukowana (wyd. BWA Tarnów), dostępna na wystawie „Dom Książków: Konteksty”,

liczba egzemplarzy ograniczona

Szlak ceramiczny regionu tarnowskiego

dostępna wersja mobilna oraz ulotka w wersji cyfrowej - więcej informacji na stronie internetowej szlaku.

Organizatorzy wydarzenia:

Narodowy Instytut Dziedzictwa, Miasto Tarnów, Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie, Elżbieta Szópińska-Betlej / ProConto, Julia Dragović, Michał Wiśniewski / Instytut Architektury

Partnerzy:

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, „Architektura-murator”, Centrum Architektury, Clever Frame, Hotel Tarnovia / Restauracja Mozaika’75, PKP S.A.