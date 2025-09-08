Spis treści
Europejskie Dni Dziedzictwa w Domu Książków w Tarnowie
Intensywne dwa dni wydarzeń towarzyszą wrześniowemu otwarciu Domu Książków, a to za sprawą Europejskich Dni Dziedzictwa. 20 i 21 września oprócz zwiedzenia willi, będzie można posłuchać Filipa Springera, opiekunek i kustoszek ikonicznych domów: Aleksandry Góreckiej i Marii Szadkowskiej; przedstawicieli Tarnowa i wojewódzkich służb konserwatorskich - prezydenta miasta Jakuba Kwaśnego i Katarzyny Urbańskiej; a także osób od lat opisujących i badających architekturę powojenną: Doroty Leśniak-Rychlak (Instytut Architektury) i Patrycji Jastrzębskiej (Tu było, tu stało).
Debata o zarządzaniu ikonicznymi budynkami odbędzie się pod parasolem konkursu A-m, Życie w Architekturze i poprowadzi ją nasz redaktor naczelny, Artur Celiński.
Po Tarnowie i Mościcach szlakiem domów z mozaikami i modernizmu oprowadzą Barbara Bułdys (Muzeum Ziemi Tarnowskiej), Ewa Łączyńska-Widz (BWA Tarnów) i Agnieszka Rasmus-Zgorzelska (Centrum Architektury). CA poprowadzi też dwudniową księgarnię w garażu willi Książków. Na tarnowskim dworcu głównym już na początku wizyty w mieście będzie można obejrzeć wystawę "Dom Książków: Konteksty", która pomoże osadzić ikoniczny tarnowski dom w szerszym kontekście - architekta Wojciecha Pietrzyka, Tarnowa, Polski i świata.
Dom Książków - zwiedzanie we wrześniu. Gdzie się zapisać?
We wrześniu 2025 r. ikoniczne wnętrza willi państwa Książków będzie można zwiedzać 20 i 21.09 w nieco innych godzinach niż dotychczas (w sobotę w godz. 10-16:00, w niedzielę w godz. 9-14:00).
Zapisy na zwiedzanie Domu Książków w Tarnowie podczas EDD zostaną uruchomione 9 września o godz. 18:00, jak zwykle przez platformę Evenea:
Zwiedzanie trwa godzinę, jednak polecamy zarezerwować sobie więcej czasu - przed zwiedzaniem domu w ogrodzie można obejrzeć wystawę o ikonicznych domach, natomiast w garażu w godzinach otwarcia domu działać będzie księgarnia. W ofercie: książki, czasopisma, limitowane printy zdjęć. Szczegóły w programie poniżej.
EDD w Domu Książków: program (20-21 września 2025)
Na wszystkie wydarzenia organizowane w ramach EDD w Domu Książków w Tarnowie wejście jest bezpłatne. Na zwiedzanie domu obowiązują zapisy w związku z ograniczonym metrażem domu.
SOBOTA - 20 WRZEŚNIA
10:00-16:00 Zwiedzanie Domu Książków / ul. Chopina 16
- oprowadzają: Julia Dragović, Maciej Czarnecki
- czas trwania: do 60 minut
- miejsc w każdej grupie: 25
- obowiązują zapisy
12:00 Domy z mozaiką – spacer architektoniczny po Tarnowie
- prowadzenie: Barbara Bułdys (Muzeum Ziemi Tarnowskiej)
- zbiórka: przy fontannie z Układem Słonecznym - okolice Hotelu Tarnovia, róg ulic Krakowskiej i Ujejskiego
- czas trwania: 60-90 minut
- bez zapisów
17:00 Debata "Ikoniczne budynki - i co dalej?"
Dom Książków, dworzec w Mościcach, ikoniczne domy... O zarządzaniu modernistycznymi budynkami rozmawiają: Aleksandra Górecka (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Dom Hansenów w Szuminie – Iconic House), Jakub Kwaśny (Prezydent Tarnowa), Maria Szadkowska (Willa Müllerów w Pradze - Iconic House) / prowadzenie: Artur Celiński („Architektura-murator”). Debata odbywa się w ramach wydarzeń towarzyszących konkursowi Życie w Architekturze.
- miejsce: BWA Tarnów, Pałacyk Strzelecki, ul. Słowackiego 1
- bez zapisów
20:00 Modernistyczne Mościce – nocny spacer architektoniczny
- prowadzenie: Barbara Bułdys (Muzeum Ziemi Tarnowskiej), Agnieszka Rasmus-Zgorzelska (Centrum Architektury)
- zbiórka: przy Dworcu PKP w Mościcach, ul. Chemiczna
- czas trwania: 60-90 minut
- bez zapisów
- polecamy dojazd pociągiem z Dworca Tarnów do Tarnów Mościce (czas podróży: 3-4 minuty)
NIEDZIELA - 21 WRZEŚNIA
9:00-14:00 Zwiedzanie Domu Książków / ul. Chopina 16
- oprowadzają: Julia Dragović, Maciej Czarnecki
- czas trwania: do 60 minut
- miejsc w każdej grupie: 25
- obowiązują zapisy
10:00 Modernistyczne Mościce – dzienny spacer architektoniczny
- prowadzenie: Ewa Łączyńska-Widz (BWA Tarnów)
- zbiórka: przy Dworcu PKP w Mościcach, ul. Chemiczna
- czas trwania: 60-90 minut
- bez zapisów
- polecamy dojazd pociągiem z Dworca Tarnów do Tarnów Mościce (czas podróży: 3-4 minuty)
15:00 Debata "Dom Książków - nieoczywiste dziedzictwo"
O słynnej tarnowskiej willi i jej fenomenie rozmawiają: Filip Springer, Dorota Leśniak-Rychlak (Instytut Architektury, „Autoportret”), Patrycja Jastrzębska (Narodowy Instytut Dziedzictwa), Katarzyna Urbańska (Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków) / prowadzenie: Michał Wiśniewski (Instytut Architektury)
- miejsce: BWA Tarnów, Pałacyk Strzelecki, ul. Słowackiego 1
- bez zapisów
PRZEZ CAŁY WEEKEND - 20-21 WRZEŚNIA
Dom książek w Domu Książków
Garaż Domu Książków na dwa dni zamienia się w księgarnię z czasopismami i książkami o architekturze (wydawnictwa: Centrum Architektury, NIAiU, BWA Tarnów, MIK - "Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni") oraz printy zdjęć Macieja Czarneckiego i Julii Dragović.
- miejsce: garaż Domu Książków, ul. Chopina 16
- godziny otwarcia: sobota 9:00-16:00, niedziela 9:00-14:00
- można płacić kartą
Wystawa „Dom Książków: Konteksty” / Kuratorzy: Julia Dragović, Maciej Czarnecki
Jak wyglądają inne projekty Wojciecha Pietrzyka? Co ciekawego wybudowano w Tarnowie w PRL-u? Ile nam w Polsce zostało z domów świetnych architektów i jak wyglądają ikoniczne domy w innych krajach? Wystawa pomoże jeszcze lepiej poznać kontekst, w jakim powstał i w jakim nadal trwa Dom Książków – w skali architekta, miasta, Polski i świata.
- wystawie towarzyszy kącik dla dzieci „Architektoniczny Elementarz Tarnowa”
- miejsce: dworzec PKP w Tarnowie – oddział BWA Tarnów, pl. Dworcowy 4
- godziny otwarcia podczas EDD: sobota 12:00-20:00, niedziela 10:00-18:00
- wstęp wolny
W czasie wolnym organizatorzy polecają zwiedzić indywidualnie
Szlak Detale architektoniczne Tarnowa
- mapa drukowana (wyd. BWA Tarnów), dostępna na wystawie „Dom Książków: Konteksty”,
- liczba egzemplarzy ograniczona
Szlak ceramiczny regionu tarnowskiego
- dostępna wersja mobilna oraz ulotka w wersji cyfrowej - więcej informacji na stronie internetowej szlaku.
Organizatorzy wydarzenia:
Narodowy Instytut Dziedzictwa, Miasto Tarnów, Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie, Elżbieta Szópińska-Betlej / ProConto, Julia Dragović, Michał Wiśniewski / Instytut Architektury
Partnerzy:
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, „Architektura-murator”, Centrum Architektury, Clever Frame, Hotel Tarnovia / Restauracja Mozaika’75, PKP S.A.