Tu jest jak w baśni. Pracownia rzeźbiarza Karola Tchorka w oficynie kamienicy już otwarta

Dwie izby na parterze przedwojennej kamienicy - to tu miał swe atelier rzeźbiarz Karol Tchorek. Adres: Smolna 36, lokal 11. Lokal w oficynie kamienicy odbudował po wojnie sam, potem, w latach 50., otrzymał go na mocy decyzji Prezydium Rady Narodowej. Tu jest też kolekcja sztuki, którą artysta zbierał przez 20 lat. Teraz Muzeum Warszawy udostępnia przestrzeń do zwiedzania - po ponad dwóch latach prac inwentaryzacyjnych, organizacyjnych i merytorycznych. Pracownię można odwiedzać we wtorki między godz. 10 a 16 od 25 lutego 2025.