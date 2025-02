Spis treści

Na razie kilka tysięcy osób śledzi na Facebooku ten fanpejdż: Kamienicowelove. Adam Kucharski pokazuje na nim piękne kamienice, o których często nawet nie wiemy, że stoją w Polsce i skrywają we wnętrzach takie detale. Jak ceramiczne, secesyjna okładziny, reprodukcje prac Alphonsa Muchy, polichromie czy oryginalne dzwonki sprzed wieków.

Jeżyce to prawdziwa perła secesji. Łazarz ma okazałe kamienice

Skąd ta miłość do kamienic i pasja, by fotografować i pokazywać na co dzień nie zawsze dostępne wnętrza?

- Zainteresowanie kamienicami zaczęło się, gdy miałem okazję jakiś czas mieszkać w Poznaniu - opowiada twórca fanpejdża Kamienicowelove. - Tam jest mnóstwo budynków, które pomimo upływu lat mają wiele wdzięku. Moją ulubioną dzielnicą są Jeżyce - to prawdziwa perła secesji, którą kocham. Zresztą Łazarz również ma okazałe kamienice tuż przy Parku Wilsona - dodaje.

Przypomina, że wcześniej prowadził profil na Instagramie, gdzie skupiał uwagę na nowoczesnej architekturze, a kamienice gościły tylko w dla kontrastu pomiędzy starym a nowym.

Jednak pobyt w Poznaniu zrobił swoje i teraz całą uwagę skupiam na architekturze przedwojennej. Każda kamienica ma swoją duszę, którą próbuję w jakiś sposób uwiecznić i pokazywać innym. To niesamowite uczucie, zagłębiać się we wnętrza, które przetrwały tyle czasu i jeszcze dziś możemy dostrzec kunszt, z jakim zostały wykonane.

Moją słabością są ceramiczne okładziny secesyjne, które zdobią sienie wejściowe do kamienic. Czasem moim celem są właśnie one, a czasem skupiam się na całej klatce, eksplorując piętro po piętrze w poszukiwaniu śladów przeszłości. Do takich na pewno możemy zaliczyć oryginalne szyldy i wrzutki na listy. Oryginalna stolarka również robi wrażenie - mówi Adam Kucharski.

Kamienica przy Chełmońskiego 8 w Poznaniu

Czasem zdarzy się że w kamienicy już niewiele pozostało z lat jej świetności, ale zawsze znajdzie się miejsce które świadczy o tym, jak pięknie mogło wyglądać to wnętrze w oryginalnej formie - mówi miłośnik kamienic.

Ale na przykład kamienica przy Chełmońskiego 8 na poznańskim Łazarzu po renowacji zyskała nowe życie. Zobaczcie jej zdjęcia i czytajcie dalej.

Kolejna bliska sercu Kucharskiego kamienica to ta przy ulicy Matejki 61 w Poznaniu. Również jest po renowacji.

- Po renowacjach bardzo często spotkać możemy się z tym, że oryginalne metraże mieszkań nawet do 200 metrów kwadratowych zostają podzielone na kilka mniejszych. Wtedy w takich kamienicach poza wyglądem klatki schodowej już niewiele przypomina dawne czasy. Mniejsze mieszkania mają zbycie jako apartamenty do wynajęcia - opowiada.

Zobaczcie zdjęcia sini przy Matejki i czytajcie dalej.

Wilda i reprodukcje prac Alfonsa Muchy

Ulubione miejsca naszego rozmówcy to poznańskie Jeżyce i Łazarz, ale... - Ostatnio również Wilda zaskoczyła mnie sieniami, które zdobią reprodukcje prac Alfonsa Muchy. Całość wygląda pięknie - mówi.

Zobaczcie, jak udekorowano wnętrze kamienicy przy ulicy Czajczej 2 na Wildzie w Poznaniu.

Łódź, kamienica przy Kościuszki 93

Jak się fotografuje wnętrza starych kamienic? - Nie ma złotej reguły - mówi nasz rozmówca. - Zawsze podchodzę do budynku indywidualnie. Jeśli skupiam się na samej sieni, wtedy staram się jak najlepiej oddać to, co sam widzę. Oczywiście zdarza się, że zaglądam w miejsca, w których byłem już. Jak niegdyś śpiewał Zbigniew Wodecki - "lubię wracać tam, gdzie byłem już" - uśmiecha się.

I dodaje: Jednym z takich miejsc jest kamienica w Łodzi przy ulicy Kościuszki 93. Cudne polichromie, tralki i nawet oryginalne dzwonki - to wyjątkowa kamienica, do której zawsze staram się wracać, za każdym razem patrząc na nią w nieco inny niż wcześniej sposób.

Zobaczcie zdjęcia kamienicy w Łodzi:

Przypadkowe odkrycia

- Mam znajomych w innych miastach i czasem korzystam z ich wiedzy, planując kolejny wypad do jakiegoś miasta - opowiada pan Adam.

Przyznaje też, że bardzo często przypadkowo odkrywa kamienicę, która zachwyca od pierwszego wejrzenia. Tak właśnie było z tą łódzką kamienicą. I dodaje: jestem zachwycony, gdy kamienica zamiast wyburzenia doczekuje renowacji czy rewitalizacji, a co za tym idzie - zyskuje nowe życie. To cieszy ogromnie.

Wiele kamienic pod warstwami farby olejnej z czasów PRL-u, kryje pod spodem oryginalne polichromie i zdobienia. I tak naprawdę zwiedzanie kamienic w ogóle się nie nudzi, bo za każdym razem wypatrzę coś, czego nie dostrzegłem za pierwszym razem - mówi twórca Kamienicowelove.

I przyznaje, że zainteresowanie jego zdjęciami i wnętrzami kamienic bardzo go cieszy. Choć na początku założenia strony wcale nie spodziewał się aż takiego zainteresowania.

- Dziś ludzie są bardziej świadomi i wielu z nich docenia historię miejsca, w którym mieszkają. To niesamowite, że podczas rozbiórek pieców kaflowych znajdują się ludzie, którzy ratują choćby pojedyncze kafle przed całkowitym zniszczeniem - kończy swoją opowieść.

Kamienicowelove. Zdjęcia kamienic

