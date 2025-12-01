Czarno-białe zdjęcie pasącej się krowy na trawiastym pagórku przed wielkimi blokami mieszkalnymi na wrocławskim osiedlu Nowy Dwór. Tło stanowią liczne, wielopiętrowe budynki z lat 70., symbolizujące początki tego rozległego osiedla. Więcej na ten temat przeczytasz na Architektura Murator Plus.

Autor: Dział Dokumentacji Życia Społecznego, Ossolineum Czarno-białe zdjęcie pasącej się krowy na trawiastym pagórku przed wielkimi blokami mieszkalnymi na wrocławskim osiedlu Nowy Dwór. Tło stanowią liczne, wielopiętrowe budynki z lat 70., symbolizujące początki tego rozległego osiedla. Więcej na ten temat przeczytasz na Architektura Murator Plus.

Wystawa Projekt Nowy Dwór we Wrocławiu daje dobry przykład innym osiedlom

Julia Dragović
Julia Dragović
2025-12-01 15:07

Osiedle Nowy Dwór we Wrocławiu ma własną wystawę - można ją oglądać do końca stycznia 2026 roku w Centrum Kultury Nowy Pafawag. Jedno z największych osiedli w mieście to projekt Wojciecha Jarząbka, Wacława Hryniewicza i Jana Matkowskiego. Popularyzowanie wiedzy na temat historii polskich osiedli, w których mieszkają miliony Polaków to świetny sposób na rozwijanie tożsamości lokalnej, o którą tak trudno na powojennych osiedlach. Czekamy na kolejne miasta.

We Wrocławiu otwarto nową wystawę poświęconą historii jednego z największych osiedli w mieście - Nowego Dworu - które, jak zaznaczają organizatorzy, realizowało założenia miasta 15-minutowego już w czasach, gdy idea ta dopiero się rodziła.

Jego architekci? Wacław Hryniewicz, Jan Matkowski i Wojciech Jarząbek, którego dziś kojarzymy głównie z kolorowymi postmodernistycznymi plombami i opus magnum, jedną z ikon polskiego postmodernizmu - wyburzonym już Solpolem. W latach 70. na polach i sadach młodzi projektanci z Inwestprojektu stworzyli osiedle zielone, funkcjonalne i odpowiadające na potrzeby mieszkańców.

Historię budowy i początków Nowego Dworu pozwoliło odtworzyć bogate archiwum fotograficzne Wojciecha Jarząbka, a oprócz nich również inne archiwalia: plany, rysunki, projekty kolorystyczne, wycinki prasowe.

Osiedle Nowy Dwór

Autor: Archiwum Wojciecha Jarząbka/ Materiały prasowe Osiedle Nowy Dwór we Wrocławiu

Do stworzenia tej wystawy dokonaliśmy głębokich poszukiwań – rozmawialiśmy m.in. z architektem Wojciechem Jarząbkiem, wykorzystaliśmy jego prywatne zdjęcia i slajdy, które po raz pierwszy prezentujemy publicznie. Bardzo pomocny okazał się też artykuł prasowy z lat 70. opisujący budowę Nowego Dworu. Dzięki współpracy z Muzeum Architektury udało nam się pogłębić kontekst urbanistyczny i architektoniczny tej inwestycji. Centrum Historii Zajezdnia wzbogaciło ekspozycję o dodatkowe źródła. Zależało nam, by wystawa uruchomiła wspomnienia mieszkańców, pozwoliła utrwalić historię miejsca, w którym codziennie działamy jako instytucja kultury – i wspierała budowanie lokalnej tożsamości, relacji i przynależności do osiedla, które – choć młode – ma już ważną i wyjątkowo codzienną historię

— mówi Anna Lewińska, kuratorka wystawy.

Projekt Nowy Dwór: gdzie i kiedy?

Wystawę można obejrzeć w Centrum Kultury Nowy Pafawag przy ul. Chociebuskiej 4–6 we Wrocławiu. Będzie czynna do 31 stycznia 2026 r.

Partnerami wystawy są: Muzeum Architektury we Wrocławiu, Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Dwór oraz Centrum Historii Zajezdnia.

Tożsamość polskich osiedli

Polskie osiedla powojenne, choć jest ich wiele i choć w większości mają swoich architektów, swój rodowód i fabrykę pochodzenia, w większości wciąż pozostają anonimowe. Poza świetnie udokumentowaną Warszawą i może jeszcze Wrocławiem, w którym działa Muzeum Architektury, dostęp do wiedzy o architektach miejsc zamieszkania Polaków jest mocno utrudniony. Co za tym idzie - również wiedza o dorobku powojennych architektów pozostaje niepełna. Tymczasem poznawanie i oswajanie lokalnej przestrzeni jest kluczowe dla budowania tożsamości. To właśnie tożsamość sprawia, że przywiązujemy się do miejsca, że dbamy o nie, że czujemy się w nim bezpieczni i że chcemy w nim pozostać. Tożsamość sprawia, że dom nie kończy się na wycieraczce mieszkania, a rozlewa się dalej, na przestrzenie wspólne, na sąsiadów.

Lokalne wystawy, publikacje, spotkania, archiwa społeczne; wiedza i otwarty do niej dostęp powinien być standardem polskich (i nie tylko) osiedli. Za przykładem Nowego Dworu powinny pójść kolejne osiedla i kolejne miasta.

