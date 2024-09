Nowa autorska marka na rynku oświetleniowym. Baaura - klasyczny abażur w zupełnie nowej odslonie

must have

Baaura to nie tylko marka lamp - to spojrzenie na klasyczny abażur z zupełnie nowej, nowoczesnej perspektywy. Autorem projektu jest Bartek Augustyniak. Jako fotograf i oświetleniowiec na planach filmowych projektant spędzał czas w poszukiwaniu relacji między światłem i cieniem-momentu, w którym światło opowiada własne historie. Teraz, ta fascynacja światłem przekształciła się w coś jeszcze bardziej osobistego i twórczego.

Jego lampy to obiekty, które mają inspirować, zachęcać do obserwacji, sprawiać, by widz zagłębił się i podróżował w mnogości kształtów, form, linii i przenikających się, często zaskakujących barw.

Jak mówi sam projektant - Inspirację czerpię, z dizajnu lat 60. i 70. minionej ery. Szczególnie bliski jest mi PRL, w którym dorastałem. Każdy projekt jest rezultatem mojej ręcznej pracy i jest rękodziełem wykonywanym z pasją. To wszystko przekładam na język współczesnego dizajnu, tworząc lampy, które nie tylko oświetlają pomieszczenia, ale również nadają mu wyjątkowy charakter.

Minimalistyczne lampy dają subtelne oświetlenie, które podkreśli prostotę i funkcjonalność wnętrza. Czysta forma i ograniczona paleta barwna bez trudu wpisują się w filozofię less is more. Dodatkowo wysokiej jakości materiały zapewniają lampom trwałość.

Lampy Baaura z serii 7000 to połączenie nowoczesnego dizajnu i precyzyjnego rzemiosła. Stelaż lampy wykonany jest z N plexi, dostępnego w kolorach: czarnym (połysk), czerwonym (transparentnym), białym (połysk), bezbarwnym (szronionym) i dymionym na brąz. Oplot natomiast składa się z żyłek w kolorach jasno niebieskim, żółtym, pomarańczowym, czerwonym, białym, granatowym, czarnym oraz różowym.

Szczegółowe parametry:

• regulowany kabel - dostosuj wysokość lampy do indywidualnych potrzeb • przyjemne ciepłe światło • żarówka LED - znajdziesz ją w zestawie wraz z lampą• specjalnie zaprojektowany modyfikator światła • materiał: plexi - połysk czerwony • wymiary: 50 cm x 27 cm • waga: 1,5 kg • źródło światła: Żarówka LEDwww.instagram.com/baaura_