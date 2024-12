Siedem cylindrów w Częstochowie. To nie silosy, to Katedra Matki Boskiej Królowej Apostołów duetu Buszko i Franta

Bert House Pogusch, Turnau, Austria

Pogusch, Turnau, Austria Autor: Studio Precht

Studio Precht Współpraca: Baumbau, Holzbau Maier, Fuchs Glas-technik

Baumbau, Holzbau Maier, Fuchs Glas-technik Inwestor: Baumbau

Baumbau Powierzchnia: domek L – 42,1 m 2 ; domek M – 27,2 m 2 ; domek S – 22 m 2

domek L – 42,1 m ; domek M – 27,2 m ; domek S – 22 m Wysokość: domek L – 11,9 m; domek M – 10,25 m; domek S – 8,95 m

domek L – 11,9 m; domek M – 10,25 m; domek S – 8,95 m Projekt: 2019

2019 Realizacja: 2020

Bert, wysoki, żółty Muppet. Reinkarnacja w domu modułowym

Bert to wysoki, żółty Muppet, który u boku Erniego występuje w kultowym programie telewizyjnym Ulica Sezamkowa. Za sprawą austriackiej pracowni architektonicznej – studia Precht, oraz start-upu Baumbau specjalizującego się w budynkach dla turystyki alternatywnej, postać ta doczekała się reinkarnacji w formie modułowego domu, którego wygląd wpisuje się w konwencję świata dziecięcej wyobraźni.

Pierwszy z domków został zrealizowany wiosną 2020 roku, jego montaż zajął około siedmiu dni. Niedługo po tym w alpejskim lesie, nieopodal przełęczy Pogusch, stanęły kolejne obiekty przypominające kreskówkowe przerośnięte pnie drzew (budowa ostatniego trwała zaledwie jeden dzień). Każdy z nich różni się od pozostałych rozmiarem i formą, z uwagi jednak na ich proporcje i cylindryczny kształt, nie można mieć wątpliwości, że są to bohaterowie tej samej bajki.

i Autor: Studio Precht 9 | Bert House został pomyślany jako mały dom, ale można go tworzyć w różnych konfiguracjach do wykorzystania jako np. domki ogrodowe, domy wielorodzinne czy całe osiedla Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-C5sV-7nT8-AXQA_bert-house-w-austrii-studio-precht-09.jpeg

Trzy rodzaje domków w rozmiarach S, M i L

Architekci zaprojektowali trzy rodzaje domków w rozmiarach S, M i L. Ich cechą wspólną jest to, że stoją na jednej cylindrycznej nodze o średnicy 4 m, z której wyrastają inne walcowe formy mieszczące niezbędne funkcje do tego, by posłużyć jako miejsce do noclegu i relaksu. W centralnej części każdego z tych modułowych domów znajduje się wąska klatka schodowa, w której środku zaplanowano toaletę oraz kabinę prysznicową. Na kolejnych kondygnacjach, w cylindrycznych rozgałęzieniach, znajdują się kameralny salon z aneksem kuchennym oraz sypialnie połączone z miejscem do pracy. Niektóre z rozgałęzień zakończone są spektakularnym okrągłym przeszkleniem, z którego rozpościera się widok na korony okolicznych drzew.

Największy z domów ma do zaoferowania powierzchnię użytkową ponad 40 m2, a najmniejszy – nieco ponad 20 m2. Autorzy projektu utrzymują, że jak przystało na dom modułowy, można go łatwo dostosować do potrzeb różnych grup odwiedzających poprzez zwiększanie jego wysokości, dodawanie rozgałęzień czy rozbudowę w planie o kolejne trzony. Mimo to projekt nie aspiruje do tego, by być rozpowszechnionym na dużą skalę, a raczej stoi w kontrze do obecnych trendów stylu międzynarodowego.

i Autor: © Christian Flatscher 2, 3 | Domki zlokalizowano w lesie, nieopodal przełęczy Pogusch w Alpach, w odległości około 70 km od Grazu

Cross laminated timber, czyli drewno klejone krzyżowo

Architekci ze studia Precht zwracają uwagę, że ich dom modułowy, w zależności od lokalizacji i dostępności materiałów, może być wykonany w różnych technologiach.

Dla pilotowego kameralnego siedliska pośród alpejskich drzew postawiono na technologię CLT (cross laminated timber), czyli drewno klejone krzyżowo. Dzięki zastosowaniu tego materiału wewnątrz wyeksponowano drewnianą konstrukcję, która potęguje wrażenie bliskości z naturą.

CLT znane jest w budownictwie od kilkunastu lat i stanowi interesującą alternatywę dla domów drewnianych szkieletowych. Technologia CLT polega na warstwowym sklejaniu drewnianych desek, podobnie jak ma to miejsce w przypadku drewna klejonego BSH (Brettschichtholz), znanego w literaturze angielskiej także jako glulam.

Technologia BSH pozwala na formowanie wysokich belek i masywnych ram znajdujących zastosowanie na przykład przy zadaszeniu basenów, gdzie elementy z drewna litego musiałyby zostać ukształtowane w kratownice. W przypadku technologii CLT kolejne warstwy desek łączone są naprzemiennie na krzyż, każdą z nich tworzą deski ułożone jedna przy drugiej tak, że po scaleniu powstaje monolityczna powierzchnia ze wzorem z włókien drewna o tej samej orientacji. Otrzymuje się w ten sposób wielkoformatowe płyty, których grubość przeważnie oscyluje w zakresie od kilku do kilkunastu centymetrów. Elementy takie mogą służyć w budownictwie jednorodzinnym jako ściany, a czasami nawet konstrukcja stropów, czy dachów. Na plac budowy są przywożone najczęściej podocinane pod właściwy wymiar, z odpowiednim otworowaniem i łączeniami w miejscach styku poszczególnych modułów. Dzięki prefabrykacji budowa zyskuje na prędkości wykonania oraz precyzji.

i Autor: © Christian Flatscher 4 | Domki znajdują się na niewielkich wzniesieniach, dzięki czemu jeszcze mocniej uwydatniono przepiękne widoki z każdego z okien

Technologia CLT

Technologia CLT zastosowana w Bert House wyróżnia się na tle innych realizacji tego typu, za sprawą kształtu elementów, które w trakcie produkcji musiały być wygięte, aby po złożeniu stworzyć walcowate powierzchnie. Wykorzystanie tej technologii w tym przypadku było bardzo innowacyjne ponieważ kiedy powstawała koncepcja projektu producenci CLT mieli w swojej ofercie jedynie płaskie elementy, natomiast Bert wymagał wprowadzenia krzywizn. Udało się to m.in. dzięki współpracy z lokalną firmą z branży CLT i budownictwa drewnianego – Holzbau Maier.

Wnętrza: minimalizm i czarne elementy, elewacja - drewno

Architekci zdecydowali się na połączenie ciepłego naturalnego wnętrza z minimalistycznymi czarnymi elementami wyposażenia i nowoczesną ślusarką okienną, natomiast w przypadku elewacji wybór padł ponownie na drewno. Drewniany gont, pokrywający ściany zewnętrzne niczym łuska, na tle zielonej ściany lasu przywodzi na myśl korę drzewa. Zastosowanie tego surowca jako materiału konstrukcyjnego oraz elementu wykończeniowego zarówno w środku, jak i na zewnątrz pozytywnie wpływa na bilans emisji gazów cieplarnianych, które musiały zostać wyemitowane w związku z procesem produkcyjnym budulca.

Drewno jest naturalnym magazynem dla dwutlenku węgla wyłapywanego z atmosfery w okresie wzrostu drzew. Nawet sam proces produkcji płyt CLT z wykorzystaniem prasy hydraulicznej oraz maszynowa obróbka standardowych elementów nie wymagają już tak dużych ilości energii, jak w przypadku produkcji cementu, stali czy szkła, które powstają przeważnie w piecach, gdzie temperatura przekracza 1000°C. Wybór zrównoważonych, naturalnych materiałów decyduje o niskim śladzie węglowym domu, co nie jest często spotykane w obiektach o tak awangardowej formie.

Awangardowe domki Bert projektu Studio Precht. Zdjęcia

i Autor: © Christian Flatscher 8 | W budynkach zastosowano delikatne detale, m.in. oświetlenie liniowe

i Autor: © Christian Flatscher 10 | Ogromne przeszklenia na różnych poziomach, skierowane w stronę lasu, dają wrażenie domku na drzewie

i Autor: Studio Precht 12-16 | Wszystkie wyprodukowane w fabryce elementy były podocinane pod właściwy wymiar, z odpowiednim otworowaniem i łączeniami w miejscach styku poszczególnych modułów, a następnie dostarczane na plac budowy i tam składane. Dzięki prefabrykacji realizacja zyskała na prędkości wykonania oraz precyzji

i Autor: Studio Precht 5 | Domek w rozmiarze S: a) aksonometria; b) rzut parteru; c) rzut pierwszego piętra; d) widok. Oznaczenia: 1 – przedpokój; 2 – toaleta; 3 – pomieszczenie techniczne; 4 – salon; 5 – biuro Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-fH8F-7r6c-XHxi_bert-house-w-austrii-studio-precht-05a.jpeg

Bert to modułowy domek na drzewie zaprojektowany tak, aby zapewnić wyjątkowe i radosne przeżycia tym, którzy pragną obcować z naturą i architekturą - opisują architekci z pracowni Precht.

i Autor: Studio Precht 7 | Domek w rozmiarze L: a) aksonometria; b) rzut parteru; c) rzut pierwszego piętra; d) rzut drugiego piętra; e) widok. Oznaczenia: 1 – przedpokój; 2 – toaleta; 3 – pomieszczenie techniczne; 4 – miejsce do spania; 5 – prysznic; 6 – salon; 7 – balkon; 8 – sypialnia; 9 – biurko Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-JVWY-4pw5-DUKy_bert-house-w-austrii-studio-precht-07a.jpeg

i Autor: Studio Precht 11 | Poszczególne moduły do budowy pojedynczego domku Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-5kn8-fs43-mf63_bert-house-w-austrii-studio-precht-11.jpeg

i Autor: BaumBau 17, 18, 21 | Uzyskanie wygiętych kształtów, które po złożeniu stworzyły walcowate powierzchnie, udało się dzięki współpracy z lokalną firmą Holzbau Maier

i Autor: Studio Precht 19, 20 | W projekcie wykorzystano technologię CLT, polegającą na warstwowym sklejaniu drewnianych desek, gdzie poszczególne warstwy łączone są naprzemiennie na krzyż

i Autor: Holzbau Maier 17, 18, 21 | Uzyskanie wygiętych kształtów, które po złożeniu stworzyły walcowate powierzchnie, udało się dzięki współpracy z lokalną firmą Holzbau Maier

i Autor: Studio Precht 22 | Detal konstrukcji domu w rozmiarze L: a) aksonometria całego wnętrza; b) rzut prostokątny; c) aksonometria pierwszego piętra; d) aksonometria drugiego piętra; e) aksonometria parteru Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-1ZYr-rsAE-QBTo_bert-house-w-austrii-studio-precht-22a.jpeg

i Autor: Studio Precht 22 | Detal konstrukcji domu w rozmiarze L: a) aksonometria całego wnętrza; b) rzut prostokątny; c) aksonometria pierwszego piętra; d) aksonometria drugiego piętra; e) aksonometria parteru Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-5DJh-AAnE-66wG_bert-house-w-austrii-studio-precht-22b.jpeg

i Autor: Studio Precht 22 | Detal konstrukcji domu w rozmiarze L: a) aksonometria całego wnętrza; b) rzut prostokątny; c) aksonometria pierwszego piętra; d) aksonometria drugiego piętra; e) aksonometria parteru Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-MKeG-sGry-8UEB_bert-house-w-austrii-studio-precht-22c-e.jpeg

i Autor: Studio Precht 23 | Detal konstrukcji domu w rozmiarze M: a) aksonometria całego wnętrza; b) rzut prostokątny; c) aksonometria pierwszego piętra; d) aksonometria parteru Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-49Xs-QaMx-8vZz_bert-house-w-austrii-studio-precht-23b.jpeg

i Autor: © Christian Flatscher 24, 25 | Bert House został zaprojektowany w trzech rozmiarach – największy z domów dysponuje powierzchnią użytkową ponad 40 m2, a najmniejszy – nieco ponad 20 m 2

i Autor: Studio Precht 26 | Detal konstrukcji domu w rozmiarze S: a) aksonometria całego wnętrza; b) rzut prostokątny; c) aksonometria pierwszego piętra; d) aksonometria parteru Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-g1Rz-8Dsv-sC6t_bert-house-w-austrii-studio-precht-26a.jpeg

i Autor: Studio Precht 26 | Detal konstrukcji domu w rozmiarze S: a) aksonometria całego wnętrza; b) rzut prostokątny; c) aksonometria pierwszego piętra; d) aksonometria parteru Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-Qs2c-AHMv-kkuL_bert-house-w-austrii-studio-precht-26c.jpeg

i Autor: Studio Precht 26 | Detal konstrukcji domu w rozmiarze S: a) aksonometria całego wnętrza; b) rzut prostokątny; c) aksonometria pierwszego piętra; d) aksonometria parteru Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-MPb6-PRbJ-GTPU_bert-house-w-austrii-studio-precht-26d.jpeg

i Autor: © Christian Flatscher 27 | Modułowy system umożliwia dostosowywanie domu do konkretnych potrzeb, a prefabrykowane części można łatwo zmontować na miejscu

i Autor: Mary Raffling 28-30 | Aby zminimalizować wszelkie przeszkody między wnętrzem domu a naturą, architekci opracowali ponadgabarytowe okna z niewidocznym zgrzewem, montowane bezramowo

i Autor: © Christian Flatscher 31 | Elewacje pokryto gontem, wykorzystano ponad 17 000 drewnianych płytek

Drewniany gont, pokrywający ściany zewnętrzne z każdej strony niczym łuska, na tle zielonej ściany lasu przywodzi na myśl korę drzewa

i Autor: © Christian Flatscher 32, 33, 35 | W centralnej części domu znajduje się wąska klatka schodowa, wewnątrz której zaplanowano toaletę i kabinę prysznicową, zaś wokół niej garderobę i aneks kuchenny

i Autor: © Christian Flatscher 34, 36 | Sypialnia połączona z miejscem do pracy

i Autor: Mary Raffling 38 | Dzięki zastosowaniu wewnątrz drewna klejonego krzyżowo, wyeksponowano drewnianą konstrukcję, która potęguje wrażenie bliskości z naturą

i Autor: Studio Precht 7 | Domek w rozmiarze L: a) aksonometria; b) rzut parteru; c) rzut pierwszego piętra; d) rzut drugiego piętra; e) widok. Oznaczenia: 1 – przedpokój; 2 – toaleta; 3 – pomieszczenie techniczne; 4 – miejsce do spania; 5 – prysznic; 6 – salon; 7 – balkon; 8 – sypialnia; 9 – biurko Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-uiwV-9Luq-rD9o_bert-house-w-austrii-studio-precht-7e.jpeg

i Autor: © Tom Klocker Bert House w Austrii, proj. Studio Precht

i Autor: © Tom Klocker Bert House w Austrii, proj. Studio Precht

i Autor: © Tom Klocker Bert House w Austrii, proj. Studio Precht

i Autor: Imanuel Thalhammer Bert House w Austrii, proj. Studio Precht

i Autor: © Christian Flatscher Bert House w Austrii, proj. Studio Precht

i Autor: © Christian Flatscher Bert House w Austrii, proj. Studio Precht

i Autor: © Christian Flatscher Bert House w Austrii, proj. Studio Precht

i Autor: © Christian Flatscher Bert House w Austrii, proj. Studio Precht

i Autor: © Christian Flatscher Bert House w Austrii, proj. Studio Precht

i Autor: © Christian Flatscher Bert House w Austrii, proj. Studio Precht

i Autor: © Christian Flatscher Bert House w Austrii, proj. Studio Precht

i Autor: © Christian Flatscher Bert House w Austrii, proj. Studio Precht

i Autor: © Christian Flatscher Bert House w Austrii, proj. Studio Precht

i Autor: © Christian Flatscher Bert House w Austrii, proj. Studio Precht

i Autor: Mary Raffling Bert House w Austrii, proj. Studio Precht