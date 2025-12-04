Parking gigant według projektu AKE Studio i ATP Kraków

To będzie z pewnością wyjątkowy projekt. Sam obiekt, który - jak podano - zaprojektuje pracownia projektowa AKE Studio i ATP Kraków będzie wielopoziomowy i ma zapewnić 5300 miejsc postojowych pasażerom korzystającym z Centralnego Portu Komunikacyjnego.

CPK podpisał już umowę z konsorcjum firm AKE Studio i ATP Kraków. Wartość kontraktu to ponad 10 mln zł brutto, z czego blisko 5,5 mln zł przeznaczono na kluczowe etapy prac projektowych.

Jak będzie wyglądał parking wielopoziomowy na CPK?

Jak informuje spółka CPK, parking wielopoziomowy, wspierający naziemny system parkingowy lotniska, będzie dysponował 5300 miejscami postojowymi – zarówno krótko-, jak i długoterminowymi. Wśród dostępnych funkcjonalności znajdą się:

strefa krótkoterminowa,

miejsca dla klientów z umowami na wyłączność,

strefa VIP na poziomie +1,

stanowiska z ładowarkami dla samochodów elektrycznych,

miejsca dla osób z niepełnosprawnością,

strefa odbioru pasażerów,

strefa wynajmu samochodów,

systemy zarządzania ruchem i dostępem.

Siedem biur rywalizowało w walce o ten projekt

W konkursie na wykonawcę projektu wzięło udział siedem podmiotów, co świadczy o dużym zainteresowaniu tą strategiczną inwestycją. Zadaniem AKE Studio i ATP Kraków będzie przygotowanie kompleksowej dokumentacji, obejmującej analizę wariantów, projekty koncepcyjne, budowlane i techniczne.

Zgodnie z wartą 10 mln zł umową z projektantem, na prace w zakresie podstawowym przeznaczonych jest prawie 5,5 mln zł brutto. Obejmują one m.in. przygotowanie planów kilku wariantów obiektu oraz projekty koncepcyjne, budowlane i techniczne.

Parking wielopoziomowy będzie zintegrowany z infrastrukturą portu lotniczego, co pozwoli na zwiększenie ogólnej wydajności i jakości obsługi pasażerów oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa operacyjnego.

Obecnie trwają również prace projektowe dla innych kluczowych obiektów na terenie CPK, takich jak bazy utrzymania służb lotniskowych, budynki służb meteorologicznych, Centrum Przetwarzania Danych oraz Komisariat Policji Portu Lotniczego.

Największe parkingi wielopoziomowe w Polsce i Europie

Według ostatnich danych, jednym z największych wielopoziomowych parkingów w Polsce jest parking podziemny przy centrum handlowym Bonarka City Center w Krakowie. Mieści on 3200 miejsc postojowych na trzech poziomach. To największa tego typu infrastruktura w kraju, znacznie przewyższająca inne znane obiekty, takie jak parking Galerii Bronowice (2400 miejsc) czy Galerii Krakowskiej (1356 miejsc). Parking jest bezpłatny dla klientów galerii i zintegrowany z komunikacją miejską.

Wielopoziomowe parkingi buduje się także jako oddzielne obiekty kubaturowe w dużych miastach, ale zwykle mają one kilkaset lub niewiele ponad tysiąc miejsc postojowych. Takie parkingi powstają obecnie np. w Łodzi.

W Europie największe wielopoziomowe parkingi znajdują się zwykle przy dużych portach lotniczych i stadionach. I tak bezkonkurencyjne jest tu lotnisko w Machesterze (Wielka Brytania) kompleks parkingów Multi-Storey Car Park ma średnio 6 poziomów i jest jednym z największych w Europie. Ma około 8 tysięcy miejsc postojowych.

Według internetowych danych - jednym z największych w Europie parkingów wielopoziomowych jest parking dla Allianz Arena — Esplanade car parks (Monachium, Niemcy). Ma 9 800 miejsc w czterech czterokondygnacyjnych garażach (plus około 1 200 w samym stadionie).

