Odwiedzam słynne Jagodno we Wrocławiu. W 25 lat w miejscu pól wyrosło spore miasto. Plac budowy na każdym kroku

Z jednej strony Jagodno we Wrocławiu rozrasta się już i łączy z Wojszycami, z drugiej strony dochodzi do Brochowa. Pamiętacie osiedle, które stało się sławne w wyborach, kiedy to kolejka do komisji wyborczej nr 148 wiła się się do trzeciej nad ranem? Dziś byłaby jeszcze dłuższa, bo na Jagodnie wciąż rosną nowe budynki, a deweloperzy wcale nie chcą skończyć. Ale tramwaju czy szkoły jak nie było, tak nie ma. Zdjęcia Jagodna z drona i nie tylko.