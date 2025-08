Trwają starania o zakup ikonicznego Domu Książków w Tarnowie przez skarb państwa i uruchomienie w nim muzeum. Ma w tym pomóc petycja skierowana do nowej Ministry Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marty Cienkowskiej.

Ukończona w 1977 roku willa tarnowskiego lekarza Stanisława Książka i jego rodziny, zaprojektowana przez wybitnego krakowskiego architekta Wojciecha Pietrzyka (1930-2017), należy do absolutnie wyjątkowych realizacji polskiej architektury powojennego modernizmu. Jest to dzieło oryginalne i nowatorskie na tle epoki, utrzymywane przez lata z szacunkiem do wizji architekta [...] Dlatego apelujemy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wykorzystanie niepowtarzalnej okazji do wykupienia tego unikatowego dzieła, zapewnienia mu ochrony i stworzenia warunków dla jego udostępnienia szerokiej publiczności.